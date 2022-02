Malaga, 6 cose da vedere assolutamente

Se sei in procinto di andarci, ti sarà utile sapere cosa vedere assolutamente a Malaga. La città spagnola, che si trova in Andalusia – sulla Costa del sol – è pronta ad accoglierti con il suo stupendo mare e con le sue temperature miti. Per cosa è famosa Malaga? E cosa c’è di bello da vedere nella città? Prendi nota.

6 cose da vedere a Malaga

Ricca di belle spiagge e paesaggi panoramici, con i suoi castelli secolari ed il suo elegantissimo porto Malaga nasconde anche tanta storia. Dal mare alle visite culturali, ecco cosa devi fare e vedere assolutamente una volta arrivato.

Porto di Málaga

Il porto di Málaga si trova a pochi minuti dal centro della città. E’ ricco di negozi, ristoranti e locali presso i quali trascorrere piacevoli momenti di spensieratezza. E’ suggestiva l’atmosfera che vi si respira, lussuosi yacht da un lato e immensi grattacieli che sovrastano il lungomare tempestato da palme dall’altro.

Teatro romano

Se alla movida preferisci la cultura, non puoi saltare il teatro romano, che si trova parte meridionale della città e risalirebbe al I secolo d.C. Il teatro, rimasto attivo fino al III secolo, è stato sfruttato per il suo materiale all’arrivo degli arabi.

L’Alcazaba

E’ probabilmente l’attrazione turistica più famosa di Malaga. La sua costruzione risale al XI secolo per opera dei Mori. Si tratta della fortezza che funse da dimora dei sovrani musulmani, che qui vivevano protetti contro le incursioni dei cattolici. La sua posizione lo rende ancora più affascinante, si trova su una collina che domina la città.

Cattedrale di Malaga

E’ un mix di stile rinascimentale e barocco: non a caso, per costruirla si sono impiegati quasi 200 anni. La torre nord è alta 84 metri. Quella sud non è mai stata costruita in quanto i fondi furono destinati ad altro. Da non perdere, all’interno, i soffitti decorati, le vetrate colorate, le cappelle e l’organo a 4000 canne.

Mercato di Ataranzas

E’ il mercato centrale della città nonché centro della vita quotidiana di Malaga. E’ ricco di bancarelle presso le quali acquistare prodotti freschi, ma anche un bell’edificio con una tettoia in ferro e vetro, archi ed una splendida vetrata. Vi si trovano anche locali nei quali “andar per tapas”.

Museo di Picasso

Forse non tutti lo sanno, ma Pablo Picasso è nato proprio a Malaga. Imperdibile è quindi la visita al suo museo. Ma, ancora prima, è doveroso visitare la sua casa natale, sita in Plaza de la Merced. Qui c’è una piccola collezione delle sue opere d’arte, ma la maggior parte dei suoi dipinti si può ammirare al museo.

