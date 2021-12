Mercatini di Natale: i più belli per il Natale 2021

Questo è in assoluto il momento più bello dell’anno perché tutto si colora e tutto si illumina per le prossime vacanze di Natale. La cosa ancora più bella? I mercatini di Natale; e oggi scopriremo insieme quali sono i più belli e quali le città che li ospiteranno. Creeremo un vero e proprio calendario per voi in modo che siate informati e preparati a visitare i mercatini di natale più belli. Ci sono tante occasioni per andare a vederli, cercate un fine settimana in cui potreste preparare le valigie e partire, perché no il ponte della festa dell’Immacolata e anche le vacanze di natale.

Mercatini di Natale più belli 2021: città

Il Natale è il periodo più bello dell’anno, e non solo per i bambini. Le città si illuminano di colori e creano un’atmosfera magica per chi li osserva, si viene pervasi da sensazioni di pace e serenità. In tante città d’Italia e d’Europa vengono organizzati dei mercatini che rendono ancora più forte il senso del Natale, vediamo quindi quali sono queste città:

Mercatini di Natale Bolzano: la città ospita ogni anno turisti provenienti da tutta Europa, pronti a fare una scorpacciata di vin brulè e zelten con canditi. Mercatini di Natale Praga: le bancarelle sono all’interno di capanne di legno in cui troverete di tutto, dal vino ai cristalli di Boemia. Mercatini di Natale Monaco di Baviera: un grandissimo albero di Natale si ergerà tra i tanti presepi sparsi per la città insieme alle immancabili bancarelle. Mercatini di Natale Francoforte: troverete i mercatini sia nel centro storico che lungo il fiume, che potrete visitare gustando un ottimo panino con wurstel e crauti. Mercatini di Natale Zurigo: gli spazi dedicati ai mercatini sono 4 e uno di questi è proprio il più grande d’Europa tra quelli coperti. Mercatini di Natale Vienna: la magia di Vienna è indescrivibile con il suo enorme albero in piazza del municipio e il suo mercatino che vanta 7 secoli di storia. Mercatini di Natale Innsbruck: la cittadina austriaca diventa davvero suggestiva durante il periodo natalizio, e i suoi mercatini offrono un meraviglioso spettacolo per tutti i gusti. Mercatini di Natale Bruges: la cittadina belga dall’atmosfera medievale diventa incantevole durante le feste natalizie e potrete fare un giro tra i mercatini gustando una buona cioccolata calda.

Queste che abbiamo citato sono le più caratteristiche che coinvolgono non solo l’Italia, sono tutte città che si illuminano di luci, colori e mercatini in cui potrete curiosare tra prodotti di diversa natura dall’artigianato al cibo. Un accenno in particolare va fatto su Salerno che, oltre ai mercatini, offre uno spettacolo magico con le luminarie che illuminano il cielo e gli occhi degli spettatori con luci che vanno dalle fiabe alle tipiche decorazioni del Natale. Ma ora scopriamo il calendario.

Mercatini di Natale più belli 2021: calendario

Il periodo dei mercatini, orientativamente, va dalla metà di novembre inizi dicembre fino ai primi di gennaio. Quasi un mese di luci e colori che riscaldano l’anima e gli occhi di chi ha il piacere di andarli a vedere; vediamo le date nello specifico:

Praga dal 27 novembre 2021 al 6 gennaio 2022

dal 27 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 Zurigo dal 25 novembre 2021 al 24 dicembre 2021

dal 25 novembre 2021 al 24 dicembre 2021 Norimberga dal 26 novembre 2021 al 24 dicembre 2021

dal 26 novembre 2021 al 24 dicembre 2021 Vienna dal 12 novembre 2021 al 9 gennaio 2022

dal 12 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 Tallin dal 26 novembre 2021 al 2 gennaio 2022

dal 26 novembre 2021 al 2 gennaio 2022 Colmar dal 26 novembre 2021 al 29 dicembre 2021

dal 26 novembre 2021 al 29 dicembre 2021 Strasburgo dal 26 novembre 2021 al 26 dicembre 2021

dal 26 novembre 2021 al 26 dicembre 2021 Colonia dal 22 novembre 2021 al 23 dicembre 2021

dal 22 novembre 2021 al 23 dicembre 2021 Innsbruck dal 15 novembre 2021 al 23 dicembre 2021

dal 15 novembre 2021 al 23 dicembre 2021 Salisburgo dal 18 novembre 2021 al 26 dicembre 2021

Non vi resta che scegliere il mercatino di Natale e la città che più vi incuriosisce, preparate le valigie e partite, godetevi il natale e i mercatini!

Scopri anche: