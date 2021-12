Mercatini Natale 2021, Roma: cosa sapere

Quanti di voi vivono a Roma? Siete davvero fortunati a vivere in questa città perché durante le feste natalizie potrete ammirare, per le strade, i bellissimi mercatini. L’atmosfera natalizia è magica, e anche se i grinch vorrebbero diffondere l’avversione per questa festa, non c’è negatività che regga; la gioia, l’adrenalina e la magia che regala il Natale non ha eguali. Anche se si esce con l’intenzione di non spendere soldi, è comunque bello fare una passeggiata tra i mercatini per dare un’occhiata a quello che si vende e alla fantasia di artigiani che ce la mettono tutta per creare qualcosa di indimenticabile. Ma scopriamo dove sono e quando andare.

Mercatini Natale 2021: Roma: quali sono e date

E dopo una breve introduzione, passiamo subito a vedere insieme quali sono e le date dei mercatini più famosi e belli della nostra bellissima capitale: Roma.

Christmas Land- Vintage Market: il 4-5 dicembre 2021, 11-12 dicembre 2021, 18-19 dicembre 2021;

il 4-5 dicembre 2021, 11-12 dicembre 2021, 18-19 dicembre 2021; Mercatini di Natale all’Auditorium Parco della Musica : dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022;

: dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022; Mercatini di Natale a Cinecittà World: dal 6 novembre 2021 al 9 gennaio 2022;

dal 6 novembre 2021 al 9 gennaio 2022; Solara Garden a Casal Palocco: dal 16 ottobre 2021 al 16 gennaio 2022;

Mercatini Natale 2021, Roma: quando andare

I mercatini di Natale rimarranno allestiti nella piazza grande di Roma dagli inizi di dicembre fino ai primi di gennaio. Per un mese e più gli abitanti della città e coloro che vorranno visitarli, avranno l’occasione di farlo e di godere dal vivo della magia del natale. Per scegliere i giorni in cui partire dovrete tenere presente diversi fattori; se volete evitare di trovare troppa confusione vi conviene andare un fine settimana prima della festa dell’Immacolata. Se invece la confusione non vi disturba, scegliete un giorno e immergetevi con tutte le scarpe nell’atmosfera natalizia di Roma e dei suoi mercatini.

