La Sardegna è una delle mete più ambite. Non a caso è nella top 5 delle destinazioni turistiche scelte dagli italiani. Perché merita di essere visitata? I motivi sono ovviamente tanti, noi ne abbiamo scelti 10, giusto per darvi la spinta qualora siate ancora indecisi causa Covid. Se per le vostre vacanze estive 2021 vorreste sceglierla come destinazione di un vostro viaggio, forse è arrivato il momento di prenotare. Per cosa è famosa la Sardegna? Scopritelo di seguito.

10 motivi per fare una vacanza in Sardegna

Perché andare in Sardegna? Leggete i 10 buoni motivi per organizzare una vacanza sull’isola. Natura, mare, relax, sport, buona cucina: l’isola ammalia sotto tutti i punti di vista.

Il mare è meraviglioso. Da Nord a Sud il mare è stupendo, molto simile ai Caraibi per la trasparenza dell’acque. Impossibile rimanere indifferenti davanti alle spiagge di Villasimius, di Chia o Pula. C’è chi all’arcipelago della Maddalena lascia il cuore. Il Parco Nazionale dell’arcipelago della Maddalena è infatti uno dei luoghi più suggestivi del nostro paese. Impossibile fare una vacanza sull’isola e non visitarlo, sarebbe imperdonabile. Le grotte di Nettuno. Si trovano nella zona di Capo Caccia (che poco dista da Alghero). Si devono scendere 656 scalini che portano alla base del promontorio. Se avete gambe allenate ne vale la pena, altrimenti l’alternativa è arrivarci in barca. Visitare Cagliari. È una città con molte sfaccettature, che va conosciuta con un po’ di calma. Il clima, il mare, la città: non resterete delusi. Fare un salto a Carloforte. Un pezzettino di Liguria si trova proprio qui nel Sud-ovest della Sardegna ed è un’isoletta meravigliosa, dove si mangia il miglior tonno d’Italia. Apprezzare i murales di Orgosolo, paesino arroccato sulla montagna, dove i disegni sulle case raccontano la storia, della lotta dei pastori per la terra al conflitto israelo-palestinese, e mandano un messaggio di pace. Fermarsi a Piscinas e Torre dei Corsari per ammirare le dune di sabbia più alte d’Europa. Per conoscere meglio la storia d’Italia visitando il carcere dell’Asinara e tuffarsi nelle acque meravigliose di Stintino. Per apprezzare le differenze tra Nord e Sud, per attraversare un entroterra selvaggio e talvolta lunare. La Sardegna ha molto da offrire anche a tutti coloro che amano le vacanze attive e dinamiche. Sull’isola, infatti, si possono praticare diversi sport acquatici. Gli amanti della vela, del windsurf e dello snorkeling troveranno pane per i loro denti. Senza tralasciare, ovviamente, tutte le attività sportive da effettuare sulla terraferma. Ottima cucina. Inutile dire come la cucina sarda sia ricca di prelibatezze che possono andare a costituire un’ottima ragione per recarvisi. La Sardegna offre ottimi vini, ma anche piatti della tradizione di tutto rispetto. Le specialità sono diverse e variano di paese in paese. Non perdete le degustazioni a base di “prodotti a km 0”.

