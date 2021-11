Treni panoramici: cosa sapere

A tutti gli amanti dei viaggi, sapete che in italia esistono dei treni con panorami e viste mozzafiato? Salendo su questi treni, vi sembrerà quasi di essere come in un film; dove il viaggiatore è come uno spettatore perchè vede tutto cioò che scorre dai finestrini con i propri occhi. I viaggi in treno permettono di guardare ciò che ci offrono il mondo e la natura. Alcuni treni, in Italia, attraversano dei paesaggi spettacolari: possiamo vedere comodamente dal finestrino bellissime montagne, valli, colline, ponti e acque scintillanti.

Treni panoramici: l’elenco

Ma adesso, senza perderci troppo in chiacchiere, vi mostriamo subito i 5 treni panoramici più belli d’Italia.

Ecco a voi:

La ferrovia Adriatica : nella tratta che collega Ancona a San Benedetto del Tronto ;

: nella tratta che collega a ; Il trenino del Bernina : collega il capolinea italiano, Tirano , alla località svizzera dell’Engadina , St. Moritz ;

: collega il capolinea italiano, , alla località svizzera dell’Engadina ; Il Cinque Terre express : è un treno regionale che viaggia nel parco nazionale dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Unesco . Riguarda la tratta che collega La Spezia e Genova;

: è un treno regionale che viaggia nel parco nazionale dichiarato . Riguarda la tratta che collega e La ferrovia dei parchi : soprannominata la “ Transiberiana dell’Italia “, attraversa parchi nazionali e riserve naturali tra l’ Abruzzo e il Molise ;

: soprannominata la “ “, attraversa parchi nazionali e riserve naturali tra l’ e il ; Il trenino verde: è la più lunga rete ferroviaria turistica d’Europa e vi farà scoprire in pochissmo tempo tutta la Sardegna.

Treni panoramici: idee per il tuo prossimo viaggio

Vi abbiamo svelato i 5 treni panoramici più belli d’Italia, vi sono piaciuti? Sta arrivando il Natale e qual’è il momento migliore per andare a fare un viaggio se non con l’arrivo delle vacanze natalizie? Potete approffitare di questo tempo a disposizione per andare a fare un viaggio in una delle località precedentemente elencate e prendere quindi una di queste ferrovie in modo tale da vivervi un viaggio diverso dal solito: ammirando la bellezzza dei paesaggi e dell’incantevole natura che il nostro bellissimo paese ci offre.

