Weekend alternativo: dove andare

E’ alle porte un nuovo weekend, non sapete cosa fare? Avete voglia di cambiare aria e partire? Perché non andare al mare? Anche se siamo a metà Ottobre, il mare resta sempre l’opzione preferita delle persone anche perché si sa che l’aria di mare ci fa sempre bene, in qualsiasi periodo dell’anno. Avendo pochi giorni liberi, abbiamo deciso di trovare delle case sul mare in diverse zone d’Italia in modo tale da essere accessibili facilmente da qualsiasi regione voi vi troviate.

Weekend alternativo: le più belle case sull’acqua

Siete curiosi di vedere le case che abbiamo cercato per voi? Non perdiamo altro tempo, andiamole subito a scoprirle:

Marina Azzurra e Marina uno: situate a Lignano Sabbiadoro

Portoverde Luxury Housebeat: a Misano Adriatico

Housebeat Seabreeze: ad Alghero

Aqua Resort: a Giulianova

The Homeboat Company Sant’Elmo: a Cagliari

Weekend da sogno: come arrivarci

Raggiungere le mete precedentemente descritte è veramente facile: è possibile farlo con diversi mezzi in base alla meta prescelta. Un mezzo sicuramente comodo e usato da tutti anche per spostarsi poi all’interno della città è la macchina. Non sono da meno i treni con cui talvolta troviamo anche biglietti economici, se presi in anticipo, l’aereo, con il quale si arriva alla destinazione in un paio d’ore e il traghetto, come per esempio se si vuole andare in Sardegna. Non vi resta che comprare il biglietto, mettervi sul mezzo prescelto e andare.

