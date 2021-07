Viaggi low cost 2021: 9 mete consigliate

Oggi è lunedì, è iniziata una nuova settimana e noi a cosa stiamo pensando? Al prossimo viaggio low cost da fare. Se anche voi avete questo pensiero fisso rimanete con noi, siamo qui per darvi tutti i consigli necessari e dirvi anche quali sono i 9 viaggi low cost per questo nuovo anno. Il lunedì è un po’ traumatico, abbiamo ripreso tutti le nostre attività; quindi quale modo migliore per evadere da questo inizio settimana, se non quello di pensare al prossimo viaggio, all’organizzazione, a cosa portare con voi e chi portare con voi? Viaggiare con la fantasia a volte non basta, quindi occhio ai calendari, cercate il prossimo weekend disponibile o il prossimo ponte, e scegliete la vostra prossima destinazione leggendo tra quelle che abbiamo selezionato per voi, ovviamente solo low cost. Corriamo subito, senza perdere ulteriormente tempo.

9 viaggi low cost per il 2021: le mete più gettonate

Le compagnie aeree più rinomate e famose per il servizio low cost che offrono ai propri clienti, stanno iniziando a lanciare sul mercato le loro offerte di viaggio a prezzi stracciati. Ovviamente, voi clienti dovete rimanere sempre sul pezzo, collegarvi spesso sui loro portali perché le offerte sono limitate, sia per quanta riguarda i posti e soprattutto il tempo di validità dell’offerta. Quindi, tra una pausa e l’altra dallo studio o dal lavoro, collegatevi dai vostri inseparabili smartphone e cercate le offerte che fanno per voi. Intanto noi vi consigliamo queste destinazioni:

Amburgo: una delle più rinomate città portuali della Germania, in cui potrete ammirare i suggestivi parchi e il lago Binnenalster. Berlino: nella capitale della Germania potrete leggere le testimonianze sui resti del muro che durante la Guerra Fredda ha diviso la città in due parti. Bruxelles: sede di varie istituzioni dell’Unione Europea, offre innumerevoli monumenti e strutture architettoniche da ammirare. Budapest: la città divisa in due dal Danubio offre un panorama suggestivo grazie anche alle strutture architettoniche degne di nota. Colonia: centro culturale della Germania occidentale in cui potrete ammirare l’architettura tardo gotica del centro storico. Nizza: da Matisse a Chagal, la città della Costa Azzurra è stata sempre luogo di ritrovo degli artisti. Norimberga: nel nord della Baviera, potrete ammirarne l’architettura medievale, tra cui le torri e le fortificazioni dell’Altstadt. Lussemburgo: potrete ammirare le Ardenne, i parchi naturali, le meravigliose gole rocciose. Varsavia: la città offre un’architettura variegata, dal gotico al neoclassico fino ad arrivare ai grattacieli moderni.

9 viaggi low cost per il 2021: cosa portare con voi

La domanda che ci si pone spesso, prima di partire per un viaggio, è: “cosa portare ?” Sia che si tratti di un viaggio breve che di uno lungo, il dubbio che attanaglia i viaggiatori è sempre lo stesso: “sarà troppa roba?” “sarà poca roba?” Noi abbiamo i vostri stessi dubbi però li risolviamo subito pensando, innanzitutto, alla destinazione scelta. Se preferite una meta non troppo fredda potete evitare di portare maglioni, cappotti, sciarpe che occupano molto spazio in valigia, portate al massimo due paia di scarpe, una borsa in modo che al ritorno la vostra valigia abbia lo spazio per contenere quello che acquisterete in vacanza. Ovviamente non dimenticate le cose importanti, come i documenti, i biglietti, le vostre carte di credito ed eventuali medicine che vi possono servire per curare improvvisi mal di testa. Ah, non dimenticate gli snack da sgranocchiare durante il viaggio!