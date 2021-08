Viaggiatori e studenti di tutta Italia, questa è la settimana per voi! Una grandissima selezione di prodotti Eastpak, da zaini a valigie ed accessori, è in offerta per i prossimi sette giorni su Amazon a prezzi mai visti prima. Fino al 60% di sconto su decine e decine di prodotti Eastpak, una ghiotta occasione per prepararsi al ritorno a scuola il prossimo settembre o per le prossime vacanze o per qualche gita fuori porta.

La selezione è davvero vastissima e se state pensando di cambiare lo zaino, acquistare un nuovo trolley o una nuova valigia, difficilmente troverete un’altra occasione così valida, anche perché i prodotti Eastpak, specie nel settore dedicato ai viaggi, in generale hanno prezzi meno accessibili rispetto alla concorrenza. La qualità, però, si paga. E da fan storici dei prodotti di Eastpak per i nostri viaggi possiamo confermarvi che i trolley dell’azienda sono in grado di resistere a tutto, anche ad un bagno accidentale nelle acque del Borneo!

Vediamo insieme tutti i prodotti Eastpak che resteranno in sconto, salvo esaurimento scorte, per l’intera settimana.

Gli zaini Eastpak in sconto su Amazon

Dai più tradizionali e compatti a quelli pensati per viaggi più lunghi, gli zaini di Eastpak in offerta sono tantissimi e in molti casi il prezzo è da considerarsi MINIMO STORICO. Tra i più venduti ci sono sicuramente gli zaini della serie Padded Pak’r: 24 litri di capienza, scomparto principale dotato di tasca frontale con zip, dimensioni 40 x 30 x 18 centimetri e schienale e spallacci regolabili imbottiti. Completano il tutto una tasca anteriore con chiusura lampo e una varietà di colorazioni che rischia di travolgervi!

Di seguito i modelli di zaini Eastpak che potete acquistare col 44% di sconto!

Se cercate qualcosa di più capiente, le opzioni in forte sconto non mancano di certo:

I trolley Eastpak in sconto su Amazon

Anche i viaggiatori, come dicevamo in apertura, nel corso di questa settimana troveranno occasioni che neanche durante lo scorso Prime Day sono state proposte da Eastpak sugli ottimi trolley da viaggio, a partire da quelli con dimensioni perfette per il bagaglio a mano in aereo.

Qui gli sconti arrivano fino al 60%, quindi vi suggeriamo di approfittarne prima che il colore o la dimensione che cercate vadano a ruba.

Eastpak Tranverz S (42 litri)

Una borsa pratica e capiente: facile da trasportare e da riporre piatta dopo l’uso

Grande scompartimento principale a due livelli con chiusura a lampo per tenere le tue cose al sicuro

Due scomparti interni con chiusura a strappo per sistemare ogni cosa al suo posto

Muoviti agilmente tra metropolitane e strade trafficate grazie al pratico sistema di ruote

Comode cinghie per mantenere le tue cose compatte

Controlla la valigia in totale comfort grazie al manubrio telescopico

Comode maniglie imbottite sui lati e nella parte alta per sollevare la valigia

Eastpak Tranverz M (78 litri)



Compagno di viaggio, elegante e versatile: riempi i due scomparti, trasportalo con facilità e appiattiscilo per riporlo via.

Doppio scomparto ampio, dotato di tasca frontale con zip per i documenti di viaggio

Altezza: 67 cm, Larghezza: 35,5 cm, Profondità: 30 cm

Realizzato in poliestere resistente per arrivare a destinazione senza problemi

Sistema di ruote scorrevoli per affrontare le strade cittadine e gli aeroporti caotici

Facile da posizionare sul portapacchi o sul nastro portabagagli grazie alla maniglia frontale e laterali

Eastpak Tranverz L (121 litri)



La valigia per i viaggi lunghi.

Doppi scomparti ideali per viaggi lunghi, con lucchetto TSA Lock integrato e tasca con zip

Altezza: 79 cm, Larghezza: 40 cm, Profondità: 33 cm

Realizzata in poliestere (100%)

Il manico telescopico è perfetto per affrontare le caotiche strade di città

Facile da posizionare sul portapacchi o sul nastro portabagagli grazie alla maniglia frontale e laterale

Le valigie di Eastpak

Se ad un trolley preferite una vera e propria valigia rigida, sono due i modelli di Eastpak in sconto per i prossimi giorni:

Gli astucci per la scuola di Eastpak in offerta

Siete in procinto di tornare in classe? Ci sono offerte interessanti anche sugli ottimi astucci targati Eastpak. Qui gli sconti arrivano al massimo al 40%, ma di fronte a prezzi già più contenuti arriverete a spendere anche 8 euro per un astuccio di altissima qualità.