Account WhatsApp under 13 gestiti dai genitori: controlli, limiti e educazione digitale

WhatsApp, di proprietà del gruppo Meta, ha annunciato l’introduzione degli account per utenti under 13, una novità sviluppata in collaborazione con famiglie ed esperti e destinata a essere distribuita gradualmente nei prossimi mesi. L’iniziativa risponde alle richieste dei genitori, che hanno espresso il desiderio di introdurre i propri preadolescenti alla piattaforma attraverso un’esperienza progettata specificamente per questa fascia d’età.

I nuovi profili restano collegati all’account del genitore o del tutore: la creazione e la gestione sono affidate esclusivamente all’adulto di riferimento. Le funzionalità disponibili per il minore sono limitate a messaggi e chiamate, mentre restano escluse funzioni come Meta AI, stati e canali, accessibili solo agli utenti in possesso di un account standard.

Questo perimetro ristretto mira a garantire un ambiente controllato, adeguato alla fase di sviluppo del preadolescente.

I controlli parentali: configurazione, autorizzazioni e privacy

Il genitore crea l’account del figlio direttamente dal proprio dispositivo e definisce chi può contattarlo, a quali gruppi può partecipare e quali impostazioni di privacy applicare. Gli inviti a entrare in un gruppo vengono inoltrati all’adulto, che può verificare il numero di iscritti e l’identità dell’amministratore prima di autorizzare l’accesso.

Notifiche automatiche avvisano il genitore quando cambiano i membri del gruppo o si attivano i messaggi effimeri.

Le richieste di contatto provenienti da numeri sconosciuti sono bloccate per impostazione predefinita: solo il genitore può autorizzarle caso per caso. Il minore non può modificare le impostazioni del controllo parentale senza inserire il PIN dell’adulto, garantendo che la supervisione resti sempre attiva.

Al raggiungimento dell’età per l’account standard, sia il genitore sia il figlio ricevono una notifica preventiva che avvisa della transizione imminente. La crittografia end-to-end rimane attiva su tutti gli account gestiti, assicurando che il contenuto delle conversazioni sia protetto e inaccessibile anche ai genitori, in conformità con il GDPR.

Le implicazioni per scuola e famiglie: educazione digitale e prevenzione rischi

L’introduzione degli account gestiti dai genitori si colloca in un quadro di crescente attenzione istituzionale alla sicurezza digitale dei minori. La misura risponde ai rischi legati al cyberbullismo e all’adescamento online, fenomeni aggravati dalla facilità con cui i minori under 13 potevano aggirare il limite anagrafico dichiarando un’età superiore, accedendo così a funzionalità non adeguate alla loro fase di sviluppo.

Le scuole, interlocutori quotidiani delle famiglie, possono utilizzare questa novità come punto di partenza per affrontare con studenti e genitori il tema dell’uso consapevole degli strumenti di messaggistica digitale. I controlli parentali e le funzionalità limitate riducono l’esposizione a contenuti inappropriati e a contatti non autorizzati, creando un perimetro più protetto rispetto agli account standard.

L’iniziativa offre l’opportunità di integrare percorsi di educazione civica digitale, aiutando le famiglie a introdurre i preadolescenti alla messaggistica in modo graduale e supervisionato.

Le prossime tappe: distribuzione graduale e notifiche di transizione

WhatsApp distribuirà i nuovi account under 13 in modo progressivo nei prossimi mesi, senza indicare date precise di rilascio. La diffusione graduale consentirà di monitorare l’implementazione e di raccogliere feedback dalle famiglie coinvolte nella fase iniziale.

Al raggiungimento dell’età prevista per l’accesso all’account standard, sia il genitore sia il figlio riceveranno una notifica preventiva. Questa comunicazione anticipa il passaggio automatico alla versione completa della piattaforma, garantendo che entrambi siano informati e preparati alla transizione. Il meccanismo permette alle famiglie di affrontare il cambiamento con consapevolezza e di discutere insieme le nuove responsabilità digitali del minore.