World Mental Health Day 2024: un impegno globale per il benessere di tutti

Giornata mondiale della Salute: perché nasce e quando è stata istituita

Nel 1992, Richard Hunter, vice segretario della Federazione mondiale per la salute mentale (WFMH), ha istituito la Giornata della Salute Mentale, celebrata ogni anno il 10 ottobre. L’obiettivo principale di questa giornata è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del benessere mentale e lottare contro lo stigma che ancora circonda i disturbi psicologici. Questa iniziativa, supportata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), mira a coinvolgere le istituzioni nella prevenzione e nel sostegno della salute mentale, promuovendo politiche che ne valorizzino la centralità nella vita sociale e lavorativa. Ogni anno, a partire dal 1994, la giornata si concentra su un tema specifico, con l’intento di approfondire aspetti cruciali legati alla salute mentale globale.

La salute mentale è un pilastro fondamentale per il benessere complessivo, come indicato dall’OMS, che definisce la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Infatti, la salute mentale non solo ci permette di condurre una vita piena e attiva, ma influisce anche direttamente sul nostro benessere fisico. Lo stigma sociale e i pregiudizi intorno ai disturbi psicologici, tuttavia, restano una delle principali barriere all’accesso alle cure.

La Giornata della Salute Mentale è anche un’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione e dell’accessibilità ai servizi psicologici, con particolare attenzione agli interventi tempestivi e alla collaborazione tra istituzioni, professionisti e comunità. In Italia, per esempio, l’introduzione del Bonus Psicologo rappresenta un passo importante verso il riconoscimento della salute mentale come diritto universale.

Giornata Mondiale della Salute 2024: “Salute mentale sul lavoro”

Nel 2024, il tema della giornata è “Salute Mentale sul Lavoro”. L’OMS sottolinea l’importanza di ambienti lavorativi sani per proteggere la salute mentale: condizioni sfavorevoli come discriminazione e molestie possono compromettere il benessere, riducendo produttività e qualità della vita. La mancanza di adeguate protezioni e supporto espone i lavoratori a rischi psicologici, compromettendo la loro capacità di lavorare e riducendo la fiducia in se stessi.

A livello sociale, la cattiva salute mentale ha conseguenze economiche rilevanti. Depressione e ansia causano la perdita di miliardi di giornate lavorative ogni anno, con un conseguente calo delle prestazioni lavorative e un aumento del turnover del personale. Lo stigma associato alla salute mentale rappresenta un ulteriore ostacolo: impedisce a chi ne soffre di cercare aiuto o di mantenere un impiego, peggiorando ulteriormente la situazione.

Per affrontare questi problemi, i datori di lavoro devono prendere misure concrete per supportare i lavoratori con difficoltà di salute mentale, ad esempio tramite riunioni regolari, pause frequenti e supporto continuo. I manager, a loro volta, dovrebbero essere formati per riconoscere e affrontare lo stress sul lavoro, contribuendo a creare un ambiente più inclusivo e sano. È essenziale quindi che governi, datori di lavoro e sindacati collaborino per sviluppare politiche che promuovano la salute mentale e creino luoghi di lavoro sicuri.

Come tutelare il proprio benessere psicofisico

Intanto, nel nostro piccolo, se ci rendiamo conto di dover tutelare la nostra salute mentale è consigliabile cercare un terapeuta che possa supportarci in questo percorso, possibilmente da affiancare ad alcune pratiche consigliate in genere dagli esperti di benessere psicofisico. Ci rendiamo conto che non siano in grado di risolvere problemi più gravi, ma cercare di applicarle nella vita quotidiana può quanto meno aiutare a ridurre lo stress e a sentirsi più centrati.

Stabilire una routine quotidiana : una routine ben organizzata può aumentare il senso di sicurezza e aiutare a gestire meglio lo stress quotidiano.

: una routine ben organizzata può aumentare il senso di sicurezza e aiutare a gestire meglio lo stress quotidiano. Mindfulness e meditazione : praticare la mindfulness aiuta a centrare l’attenzione sul presente, riducendo stress e ansia. La meditazione può essere un utile strumento di rilassamento e focalizzazione.

: praticare la mindfulness aiuta a centrare l’attenzione sul presente, riducendo stress e ansia. La meditazione può essere un utile strumento di rilassamento e focalizzazione. Prioritizzare il sonno di qualità : un sonno ristoratore è fondamentale per il benessere fisico e mentale, influenzando l’umore e la capacità di gestire lo stress.

: un sonno ristoratore è fondamentale per il benessere fisico e mentale, influenzando l’umore e la capacità di gestire lo stress. Dedicare tempo a sé stessi : è importante trovare momenti per staccare dalla routine e dedicarsi a hobby o attività che portano gioia.

: è importante trovare momenti per staccare dalla routine e dedicarsi a hobby o attività che portano gioia. Attività fisica regolare : l’esercizio fisico, adattato alle capacità di ciascuno, migliora non solo la salute fisica ma anche quella mentale.

: l’esercizio fisico, adattato alle capacità di ciascuno, migliora non solo la salute fisica ma anche quella mentale. Coltivare relazioni significative : mantenere contatti sociali supportivi è importante per il benessere emotivo.

: mantenere contatti sociali supportivi è importante per il benessere emotivo. Praticare la gratitudine : riflettere su ciò che si apprezza nella vita può migliorare l’umore generale. Ad esempio, molte persone tengono un diario della gratitudine.

: riflettere su ciò che si apprezza nella vita può migliorare l’umore generale. Ad esempio, molte persone tengono un diario della gratitudine. Limitare l’esposizione a notizie negative: proteggere la propria pace mentale limitando il tempo trascorso sui social media o scegliendo fonti di informazione che promuovono un impatto positivo.

Speriamo che questi consigli possano esserti d’ispirazione, ma ricorda che se senti di averne il bisogno è importante rivolgersi a un esperto in grado di aiutarti al meglio.

Photo courtesy: rawpixel.com