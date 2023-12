X Factor 2023, ecco chi ha vinto: il riassunto della finale e la classifica

X Factor 2023, riassunto finale: cos’è successo

X Factor 2023, riassunto finale: chi ha vinto

Giovedì 7 dicembre su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 è andata in onda la tredicesima ed ultima puntata di X Factor 2023, la settima dei Live Show. Nei sei appuntamenti precedenti tra i 12 concorrenti che fanno parte dei team dei giudicihanno dovuto lasciare la gara gli Animaux Formidables, Asia Leva, Gaetano De Caro, Selmi, SickTeens e Matteo Alieno. In semifinale dalla tripla eliminazione hanno dovuto abbandonare il gioco Angelica, Settembre e Astromare. Morgan è stato cacciato qualche settimana fa e quindi la giuria è rimasta in tre.

Una serata dalle tante emozioni: ad aprire la finale è stato lo straordinario duetto tra la conduttrice Francesca Michielin e il super ospite della serata Gianni Morandi. La serata, divisa in 3 manche, è entrata nel vivo, prima con i rispettivi Best Of dei finalisti, poi nella seconda manche con 4 straordinari duetti dove ogni concorrente si è esibito affiancato da un ospite: SARAFINE con gli Ofenbach sulle note di “Overdrive”, Maria Tomba con M¥SS KETA hanno cantato “PAZZESKA”, gli Stunt Pilots con Omar Pedrini su “Sole spento” e Il Solito Dandy con Francesco Gabbani su “Viceversa”. A chiusura, nell’ultima manche prima della classifica finale, è arrivato il momento degli inediti, già ascoltabili sulle piattaforme digitali, pubblicati per Warner Music Italy: Stunt Pilots con “Imma Stunt”; Il Solito Dandy con “Solo tu”, SARAFINE con “MALATI DI GIOIA” e Maria Tomba con “Crush”.

X Factor 2023, riassunto finale: la classifica

Sarafine Stunt Pilots Il Solito Dandy Maria Tomba

A trionfare è stata ed ecco la classifica finale: