X Factor 2023, riassunto semifinale: ecco i 4 finalisti

X Factor 2023, riassunto semifinale: cos’è successo

X Factor 2023, riassunto semifinale: le esibizioni

Maria Tomba – “Always” di Bon Jovi

Sarafine – “No Diggity” di Blackstreet feat. Dr. Dre

Angelica – su “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla

Astromare – “Everybody Needs Somebody To Love” dei The Blues Brothers

Il Solito Dandy – “I giardini di marzo”

Settembre – “Bohemian Rhapsody” dei Queen

Stunt Pilots – “7 Years” di Lukas Graham

ANGELICA “L’INVERNO”

STUNT PILOTS “IMMA STUNT”

IL SOLITO DANDY “SOLO TU”

SETTEMBRE “LACRIME”

SARAFINE “MALATI DI GIOIA”

MARIA TOMBA “CRUSH”

X Factor 2023, riassunto semifinale: chi è stato eliminato

Giovedì 30 novembre su Sky e in streaming su NOW è andata in onda la dodicesima e penultima puntata di X Factor 2023, la sesta dei Live Show. Nei cinque appuntamenti precedenti tra i 12 concorrenti che fanno parte dei team dei giudicihanno dovuto lasciare la gara gli Animaux Formidables, Asia Leva, Gaetano De Caro, Selmi, SickTeens e Matteo Alieno. Morgan è stato cacciato e quindi la giuria è rimasta in tre. Il penultimo appuntamento ha registrato 599mila spettatori medi con una share del 3 per cento, in linea rispetto alla media delle altre puntate in diretta di questa stagione.La serata è stata divisa in due: ospite speciale di questo appuntamento è stata. Ecco tutte le assegnazioni della prima manche:Subito sono stati eliminati gli Astromare che così non hanno potuto cantare i loro inedito dal titolo "Metaverso". C'è stata quindi la manche con gli inediti:Angelica e Settembre sono stati eliminati, perciò in finale ci saranno glidel team di Dargen D'Amico edel team di Fedez. Ambra è rimasta senza concorrenti.