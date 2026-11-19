Mentre il Parlamento italiano lavora alla legge sul divieto di accesso ai social network per i minori, un sondaggio di Skuola.net su 1.000 ragazze e ragazzi tra i 10 e i 24 anni rivela un consenso inatteso: i diretti interessati approvano l’introduzione di limiti d’età sulle piattaforme digitali.

L’indagine, condotta su un campione rappresentativo di preadolescenti, adolescenti e giovani adulti, fotografa un atteggiamento sorprendentemente favorevole alle restrizioni. I giovani non si fermano ai social network, ma guardano a un ecosistema digitale più ampio che include intelligenza artificiale, giochi online e app di messaggistica.

Il dato emerge in un momento in cui il dibattito pubblico si concentra principalmente sugli aspetti normativi e sulla tutela dei minori online, aprendo una prospettiva nuova: quella di chi vive quotidianamente le piattaforme e ne riconosce i rischi.

Il consenso trasversale ai limiti d’età: differenze tra fasce 10-13, 14-17 e 18-24

Il sostegno ai limiti d’età raggiunge il 93% del campione: il 61% approva restrizioni generalizzate, il 32% limiterebbe i paletti ai canali meno adatti ai più piccoli, mentre solo il 7% boccia l’idea.

Le differenze emergono con chiarezza analizzando le fasce d’età.

Tra i 10-13enni, primi destinatari del divieto, l’appoggio al blocco generalizzato si ferma al 50%. La percentuale sale al 57% tra i 14-17enni e raggiunge il 71% nella fascia 18-24 anni.

Questa progressione riflette una percezione specifica: chi ha già attraversato una vita digitale senza regole ritiene che paletti chiari possano aiutare i più piccoli a stare online in modo più sano e consapevole.

L’andamento mostra come l’esperienza diretta modifichi la valutazione dei rischi: i preadolescenti, ancora dentro le dinamiche dei social, risultano più cauti verso restrizioni rigide, mentre i giovani adulti esprimono un favore netto verso controlli preventivi.

La richiesta di estendere i paletti a IA, giochi e chat

Lo sguardo dei giovani non si ferma ai social network tradizionali. Il 90% del campione si dichiara favorevole a introdurre tutele anche per chatbot di intelligenza artificiale, siti di giochi e scommesse e app di messaggistica. L’ecosistema digitale da regolamentare, secondo i ragazzi, è ben più ampio di quanto la discussione pubblica abbia sinora considerato.

Il campione si divide quasi a metà sulla portata dell’intervento: il 46% chiede un’età minima “assoluta” su ogni servizio digitale, mentre il 44% preferisce limitare i divieti ai contesti più rischiosi.

Emerge però una chiara differenza generazionale. Tra i 10-13enni, i più giovani del campione, il 54% si orienta verso divieti mirati solo per le app più pericolose. All’opposto, tra i 18-24enni il 56% chiede regole rigorose per tutto il panorama digitale, segnalando una consapevolezza maturata con l’esperienza diretta dei rischi online e la volontà di proteggere le generazioni successive.

La soglia anagrafica e la tutela dei dati: 14 anni in testa, privacy prioritaria

Sul fronte della soglia anagrafica, i giovani mostrano pragmatismo: il 76% indica un limite compreso tra 14 e 16 anni. La fascia più gettonata è quella dei 14 anni, scelta dal 33% del campione, seguita dai 15 anni (22%) e dai 16 anni (21%). Solo una minoranza, pari al 5%, arriverebbe a fissare il limite a 18 anni.

Tra i preadolescenti emergono preferenze diverse: il 24% opta per i 16 anni e il 21% per i 13 anni, riflettendo una visione più vicina alla propria esperienza.

Sul versante dei controlli, il 78% si dichiara disponibile ad accettare sistemi di verifica dell’età, ma con una condizione imprescindibile: il 54% li accetterebbe solo a fronte di garanzie ferree sulla privacy e sulla protezione dei dati personali. Questo dato evidenzia come la tutela della riservatezza rappresenti un elemento centrale nell’accettazione di qualsiasi meccanismo di controllo.