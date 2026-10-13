Smartphone a 11 anni, 7 studenti su 10 lo hanno già: i dati dell'Osservatorio sulla cittadinanza digitale

Smartphone a 11 anni, 7 studenti su 10 lo hanno già: i dati dell'Osservatorio sulla cittadinanza digitale

L'Osservatorio Scientifico sull'Educazione Digitale rivela che il 42,5% dei ragazzi riceve uno smartphone prima dei 10 anni, mentre il 92,8% lo possiede entro i 15 anni.
Smartphone a 11 anni, 7 studenti su 10 lo hanno già: i dati dell'Osservatorio sulla cittadinanza digitale
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L’Osservatorio Scientifico sull’Educazione Digitale di Social Warning – Movimento Etico Digitale Aps ha presentato i nuovi dati 2026 sulle abitudini digitali giovanili, elaborati su un campione di circa 20 mila studenti tra gli 11 e i 18 anni incontrati durante l’anno scolastico 2025/2026. La rilevazione fotografa un accesso precocissimo al dispositivo personale.

Il dato principale conferma che 7 ragazzi su 10 possiedono già uno smartphone entro gli 11 anni. Il 42,5% del campione lo riceve addirittura prima dei 10 anni, mentre la quasi totalità – il 92,8% – lo ha già tra le mani prima di compiere 15 anni.

Questi numeri indicano che l’età d’ingresso nel mondo digitale si è abbassata in modo significativo e che le strategie educative devono adattarsi. L’osservatorio sottolinea infatti che limitarsi ad alzare l’età minima per l’accesso non basta: serve intervenire prima, con percorsi di educazione alla cittadinanza digitale già nelle fasi iniziali della scolarizzazione, quando i bambini si preparano a ricevere il primo dispositivo.

L’uso quotidiano e la difficoltà di disconnessione

Lo smartphone accompagna i ragazzi dall’inizio alla fine della giornata. Secondo i dati dell’Osservatorio, il 74,6% degli studenti dichiara un utilizzo compreso tra le 3 e le 6 ore al giorno o superiore, con il 37,9% che supera le 5 ore quotidiane.

Il dispositivo non viene messo da parte nemmeno al termine della giornata: oltre 7 ragazzi su 10 lo portano a letto la sera e lo controllano prima ancora di alzarsi al mattino, innescando un ciclo di uso continuo difficile da interrompere.

La consapevolezza di questa abitudine intensiva emerge dalle dichiarazioni degli stessi studenti. Il 52,2% ammette di aver provato a ridurre il tempo trascorso online senza riuscirci pienamente, segnalando una difficoltà concreta nel modificare le proprie routine digitali. Il 21,5% riferisce inoltre di sentirsi agitato quando non può utilizzare i social, un dato che evidenzia il legame emotivo con il dispositivo e la fatica nel distaccarsene anche temporaneamente.

L’AI come interlocutore: ricerche, compiti e consigli

Internet rappresenta la prima fonte di risposta ai dubbi per il 90% dei ragazzi. I genitori rimangono un riferimento per il 58,6% degli studenti, ma l’intelligenza artificiale si attesta a un livello quasi equivalente, raggiungendo il 57%.

L’AI è ormai entrata nella quotidianità degli adolescenti con funzioni diverse. La ricerca di informazioni costituisce l’utilizzo prevalente, coinvolgendo il 70,9% degli intervistati. Segue l’aiuto nei compiti, richiesto dal 55,5% dei ragazzi.

Un terzo degli studenti (33,2%) si rivolge all’intelligenza artificiale per consigli personali, mentre il 14% la utilizza per conversare. Il parallelo tra mediazione adulta e ricorso autonomo agli strumenti digitali emerge chiaramente dai dati.

La cornice istituzionale: la Giornata nazionale della cittadinanza digitale

Dal quadro emerso nasce la proposta di legge per la Giornata nazionale della cittadinanza digitale, promossa dal Movimento Etico Digitale e approvata dall’Aula del Senato l’8 gennaio 2025. L’iniziativa invita ragazzi, famiglie, scuola e istituzioni a vivere la cittadinanza digitale in modo consapevole, a ogni età.

La Giornata rappresenta un’occasione di confronto pubblico sui temi sollevati dall’Osservatorio. Gli appuntamenti sono fissati per il 22 ottobre su Twitch e per il 24 ottobre a Venezia, dove i dati saranno portati al centro del dibattito nazionale.

Le implicazioni educative: perché alzare l’età minima non basta

I dati dell’Osservatorio mostrano che limitare l’accesso allo smartphone attraverso vincoli anagrafici si rivela insufficiente. Con il 42,5% dei ragazzi che riceve il dispositivo prima dei dieci anni e il 92,8% entro i quindici, il quadro evidenzia come l’intervento debba anticipare il momento della consegna.

L’intensità d’uso quotidiano e la difficoltà dichiarata nel ridurlo suggeriscono la necessità di competenze digitali sviluppate prima del primo smartphone, per orientare scelte consapevoli fin dall’esordio.

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