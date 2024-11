A sorpresa Liberato annuncia concerto a Roma nel 2025: data, biglietti e scaletta

Liberato annuncia concerto a Roma nel 2025: ecco quando

A sorpresa torna Liberato: nei giorni scorsi il misterioso cantante ha pubblicato su Instagram l’annuncio del suo ritorno dal vivo con un concerto che andrà in scena a Roma e per l’occasione nella splendida cornice del Circo Massimo. La data da segnare sul calendario è quella di sabato 31 maggio 2025. A sei mesi dal suo ultimo lavoro, il film documentario Il segreto di Liberato che ha esordito nelle sale italiane la scorsa primavera, arriva così un bel regalo per tutti i suoi sostenitori, che sono davvero numerosi. L’ultima volta che si è esibito nella Capitale risale a cinque anni fa: nel 2019, infatti, è stato protagonista di una data a Rock in Roma all’Ippodromo di Capannelle. Cosa dobbiamo aspettarci allora da questo live?

I biglietti

I biglietti per il concerto di Liberato al Circo Massimo sono già disponibili su Ticketone e nelle rivendite autorizzate al costo di 57,50 euro per il posto unico e di 80,50 euro per il PIT. Quest’ultima è molto apprezzata dai fan più accaniti in quanto si tratta di un’area dedicata proprio sotto al palco, di dimensioni variabili in base alla location, a cui si accede attraverso un braccialetto che viene dato all’ingresso (in maniera tale da poter entrare ed uscire senza perdere la precedenza nel caso in cui si voglia andare al bar oppure al bagno).

La scaletta

Al momento non è ancora chiaro se questo speciale concerto sarà preceduto dalla pubblicazione di un nuovo album. Per questo motivo non sappiamo se la scaletta comprenderà solo brani del passato oppure qualche canzone nuova. Anzi. Questo live potrebbe anche essere l’occasione per proporre per la prima volta dal vivo nuovi brani in anteprima. Ricordiamo che la sua ultima fatica risale al 2022 dal titolo Liberato II. Poco dopo è uscito il singolo ‘O Dj (Don’t Give Up), colonna sonora del film Mixed by Erry diretto da Sydney Sibilia. Nello stesso periodo, aveva annunciato una serie di concerti in Europa e per la precisione a Berlino, Parigi, Londra e Dour nel corso dell’estate 2023, prima di terminare con un triplo spettacolo in una gremita Piazza Plebiscito. Ecco la scaletta del suo ultimo concerto:

Intro

Guagliò

Tu Me Faje Ascì Pazz’

Nunneover

Oi Marì

Gaiola Portafortuna

E Te Veng a Piglià

Niente

Je te voglio bene assaje

Guagliuncella Napulitana

Anna

Nove Maggio

Me Staj Appennen Amò

Nun Ce Penzà

We Come From Naples

Partenope

Nunn’a Voglio ‘Ncuntrà

Cicerenella

Tu t’e scurdat’ ‘e me

‘O core nun tene padrone

