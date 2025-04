Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: chi sono i cantanti nel cast

Piazza San Giovanni in Laterano si prepara ad accogliere l’edizione 2025 del Concerto del Primo Maggio di Roma, evento promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany sotto la direzione artistica di Massimo Bonelli. A presentare la maratona musicale e di impegno per la Festa dei Lavoratori saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama, affiancati da interventi del popolare professor Vincenzo Schettini.

Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: chi c’è nel cast

I primi artisti annunciati per il Concerto del Primo Maggio 2025 spaziano tra diversi generi musicali, creando un panorama sonoro attuale e variegato: Alfa, Anna Castiglia, Bambole di Pezza, Brunori Sas, CentomilaCarie, Franco126, Gabry Ponte, Gaia, Giorgio Poi, I Benvegnù, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Lucio Corsi, Mondo Marcio, Shablo con ospiti speciali. Con il concept “Il futuro suona oggi”, il concerto mira a presentare le voci più autentiche della musica italiana contemporanea, mettendo a disposizione del pubblico un quadro sonoro del presente nelle sue diverse sfaccettature. La musica diventa un mezzo per raccontare storie e messaggi in un momento di ricerca di connessione e comprensione. Il direttore artistico Massimo Bonelli sottolinea che i primi nomi riflettono l’intenzione di costruire un cast eterogeneo ma coerente, rappresentativo della nuova scena d’autore italiana con influenze pop, elettroniche, urban, cantautorali e rock, pensato per raccontare la complessità e la bellezza del nostro tempo, con un rinnovato focus sul cantautorato e sui testi.

Chi sono i finalisti di 1MNext

Come da tradizione, l’accesso al Concertone sarà gratuito e l’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2, oltre che in streaming su RaiPlay e in onda su Rai Italia. Inoltre è attualmente in corso 1MNEXT, il contest di iCompany per scoprire nuovi talenti, che porterà i tre vincitori sul palco del concerto. Sono stati annunciati i 12 finalisti: Arianna Rozzo, Cil, Cordio, Dinìche, Ëgo, Fellow, Lollo Noir, Questo e Quello, Sils, Tära, Venice e Ventidue. Saranno valutati da una giuria di qualità composta da Massimo Bonelli, Giulia Nannini, Lucia Stacchiotti, Maria Venturini, Simona Orlando e Julian Borghesan. I tre artisti che si esibiranno al Concertone saranno annunciati su Rai Radio 2 il 23, 24 e 25 aprile durante il programma “Sogni di gloria”. Rai Radio 2, radio ufficiale del Primo Maggio e di 1MNEXT, manderà in onda l’evento in diretta radiofonica dal pomeriggio a tarda notte, con interviste agli artisti dal backstage di Piazza San Giovanni. Infine, offrirà contenuti extra sui social media e sarà visibile in visual radio sul canale 202.