Rock in Roma 2026: date, artisti e come arrivare

La sedicesima edizione di Rock in Roma prende il via il 9 giugno 2026 all’Ippodromo delle Capannelle con The Offspring, accompagnati dagli special guest A Day To Remember e Sleep Theory. Il festival si conferma appuntamento consolidato dell’estate romana, proponendo una programmazione che attraversa rock, pop, urban, indie, metal e cantautorato.

La rassegna conta 16 concerti distribuiti dal 9 giugno al 18 luglio e si rivolge a pubblici diversi, con una line up che alterna nomi della scena internazionale contemporanea ad artisti nazionali affermati. L’apertura con una band storica del punk rock californiano segna l’impostazione trasversale della manifestazione.

Le sedi degli eventi: l’Ippodromo delle Capannelle e la Cavea dell’Auditorium

Rock in Roma 2026 si sviluppa su due location ufficiali: l’Ippodromo delle Capannelle, sede principale della rassegna, e la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Le due strutture differiscono per posizione geografica, capienza e atmosfera, incarnando le diverse anime del festival.

L’Ippodromo ospita la maggior parte degli appuntamenti e offre uno spazio ampio adatto ai grandi eventi live, mentre la Cavea rappresenta una dimensione più raccolta e intima. La scelta di mantenere entrambe le sedi consente al festival di adattarsi a generi e formati diversi, garantendo un’esperienza coerente con le caratteristiche di ciascun artista e pubblico.

Il festival si sviluppa su un arco di cinque settimane, tra il 9 giugno e il 18 luglio, distribuendo gli appuntamenti tra le due sedi.

All’Ippodromo delle Capannelle si esibiranno:

9 giugno The Offspring, con special guests A Day to Remember e Sleep Theory

The Offspring, con special guests A Day to Remember e Sleep Theory 13 giugno Pippo Sowlo

Pippo Sowlo 18 giugno Gemitaiz

Gemitaiz 20 giugno Negramaro

Negramaro 26 giugno Caparezza

Caparezza 30 giugno Olly

Olly 2 luglio Emma

Emma 7 luglio Mumford & Sons con Caamp

Mumford & Sons con Caamp 10 luglio Mannarino

Mannarino 12 luglio OneRepublic

OneRepublic 16 luglio Litfiba

Litfiba 17 luglio Luchè

Luchè 18 luglio Bluvertigo

La Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà:

29 giugno Ben Harper & The Innocent Criminals

Ben Harper & The Innocent Criminals 7 luglio Europe

Europe 14 luglio Marilyn Manson, con special guest Vowws

È stato cancellato il concerto dei Counting Crows originariamente previsto per il 14 giugno.

Gli orari e gli accessi: avvio, chiusure e aftershow

Per i concerti all’Ippodromo delle Capannelle, gli ingressi aprono alle 18:30, mentre l’inizio degli spettacoli è fissato alle 19:30. I live si concludono generalmente alle 00:30, ma nelle serate con aftershow o dj set la chiusura è prorogata fino alle 3:00.

Il villaggio della manifestazione resta accessibile ogni sera fino alle 2:00. Per sicurezza, si raccomanda di consultare il sito ufficiale prima di ogni data per eventuali aggiornamenti o modifiche agli orari previsti.

I trasporti per Capannelle: treno FL4, auto e navetta

Per raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle in treno, la soluzione più rapida è la linea FL4 da Roma Termini con fermata diretta a Capannelle, a circa 700 metri dalla venue. Il percorso dura circa 9 minuti e le direzioni della linea comprendono Ciampino, Albano Laziale, Frascati e Velletri.

Chi arriva in auto dal Grande Raccordo Anulare deve prendere l’uscita 23 “Appio San Giovanni” Via Appia Nuova, direzione Roma. Al termine di alcuni concerti sono previsti treni speciali verso Termini. È inoltre attivo il servizio navetta “Eventi in bus” verso il centro: la prima corsa parte 30 minuti dopo la fine dello show, la seconda 90 minuti dopo.