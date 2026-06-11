Firenze Rocks 2026: date, biglietti e come arrivare

Firenze si prepara a vivere uno dei momenti più intensi dell’estate musicale 2026. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno torna alla Visarno Arena, nel cuore del Parco delle Cascine, il Firenze Rocks, festival che richiama ogni anno migliaia di appassionati da tutta Italia e dall’estero. Quest’anno il programma si arricchisce con una data speciale il 17 giugno, che completa quattro giornate dedicate alla musica live di altissimo livello.

Per accogliere il pubblico e garantire la sicurezza dell’evento, il Comune di Firenze, la polizia municipale, gli organizzatori e le aziende del trasporto pubblico hanno messo a punto un piano straordinario che interesserà l’intera area delle Cascine, con modifiche alla viabilità e potenziamento dei servizi di mobilità.

Il cuore di Firenze Rocks 2026 batte in quattro giornate all’insegna del rock internazionale, con una lineup che promette di lasciare il segno. Ecco il calendario completo del festival con tutti gli artisti che saliranno sul palco della Visarno Arena:

12 giugno 2026 – Firenze – Visarno Arena : Burning Blood, Sotto La Cupola, The Sophs, Anna Calvi, Salmo, headliner Lenny Kravitz (che proprio da Firenze darà il via al tour estivo 2026)

: Burning Blood, Sotto La Cupola, The Sophs, Anna Calvi, Salmo, headliner (che proprio da Firenze darà il via al tour estivo 2026) 13 giugno 2026 – Firenze – Visarno Arena : Ejent, Mystery Jets, KT Tunstall, headliner Robbie Williams

: Ejent, Mystery Jets, KT Tunstall, headliner 14 giugno 2026 – Firenze – Visarno Arena : Just Mustard, The Twilight Sad, Mogwai, headliner The Cure (unica data italiana della band di Robert Smith)

: Just Mustard, The Twilight Sad, Mogwai, headliner (unica data italiana della band di Robert Smith) 17 giugno 2026 – Firenze – Visarno Arena: Cesare Cremonini in concerto (data speciale del tour Cremonini Live 26)

Il programma si conferma particolarmente ricco per la giornata del 12 giugno, che vede ben sei artisti alternarsi prima dell’esibizione di Lenny Kravitz. L’unicità della data italiana dei The Cure rappresenta l’occasione più esclusiva del festival, destinata a richiamare fan da tutta Europa.

I biglietti di Firenze Rocks 2026

Per accedere al festival è necessario un titolo d’ingresso valido, acquistabile attraverso i canali ufficiali comunicati dagli organizzatori. La vendita comprende biglietti giornalieri per le singole serate e un abbonamento 3 Days Pass che copre l’intero weekend dal 12 al 14 giugno.

Sono inoltre disponibili pacchetti VIP e formula Rocks Party, pensati per chi desidera un’esperienza premium con accessi riservati, fast lane e gadget esclusivi.

L’acquisto può essere effettuato su piattaforme autorizzate come Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket. L’ingresso alla Visarno Arena è consentito esclusivamente previa esibizione del biglietto nei sei varchi predisposti, ciascuno indicato sul titolo. Controlli di sicurezza obbligatori presidiano l’intera area transennata. Si consiglia di verificare aggiornamenti e disponibilità sui siti ufficiali del festival prima della partenza.

La guida per arrivare alle Cascine

Il trasporto pubblico rappresenta la scelta migliore per raggiungere la Visarno Arena. Le fermate più vicine sono la T1 “Cascine Carlo Monni” e la T2 “San Donato Università” della tramvia, dalle quali è possibile arrivare a piedi all’area concerti in pochi minuti.

Nei giorni 12, 13, 14 e 17 giugno il servizio tramviario resterà attivo fino alle 2 di notte, con corse ogni 7-9 minuti nelle ore di maggiore afflusso. Anche le linee urbane 17, 55 e 57 subiranno modifiche per gestire l’arrivo e la partenza del pubblico.

L’area del Parco delle Cascine sarà chiusa al traffico. Per i concerti del 12 e 13 giugno le restrizioni scatteranno dalle 14 fino alle 2 del mattino successivo, mentre per le date del 14 e 17 giugno i divieti partiranno già dalle 9. L’accesso al parco sarà consentito esclusivamente a piedi, salvo mezzi di soccorso e persone con disabilità autorizzate.

I parcheggi e gli ingressi alla Visarno Arena

Chi raggiunge il festival in auto può utilizzare i parcheggi scambiatori lungo le linee tramviarie: Villa Costanza, Guidoni, San Donato, Palazzo di Giustizia, Porta al Prato–Leopolda e Fortezza, oltre agli altri parcheggi di struttura disponibili in città.

Sono previsti posti riservati per persone con disabilità in piazzale delle Cascine, mentre taxi, motocicli e biciclette avranno aree dedicate, comprese le bici in sharing anche in piazza dell’Isolotto. L’accesso alla Visarno Arena avviene attraverso sei varchi distinti, indicati sul biglietto, con controlli di sicurezza.

La svolta green e i musei scontati

L’edizione 2026 del festival rappresenta un banco di prova per la sostenibilità dei grandi eventi musicali. Grazie alla collaborazione con AssoConcerti e Music Innovation Hub, verranno monitorati emissioni di CO₂, qualità dell’aria e gestione dei rifiuti attraverso sistemi di analisi avanzati.

Il sistema food & beverage sarà quasi interamente cashless: il pubblico potrà ordinare e pagare tramite QR code dallo smartphone. Chi arriva per i concerti potrà accedere a musei civici scontati grazie al progetto #EnjoyRespectFirenze.