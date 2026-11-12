Ricreazione Emotiva, il protocollo settimanale di ascolto che trasforma il clima in classe

Il percorso parte da Blackout Stories, iniziativa dedicata alle difficoltà psicologiche dei giovani attraverso testimonianze anonime e il supporto di uno psicologo. Il progetto ha affrontato ansia, depressione e disturbi alimentari, coinvolgendo il liceo Lombardo Radice di Catania in un evento al Teatro Metropolitan con quasi tremila studenti.

Picone spiega: “Volevo aiutare i ragazzi che, come me da piccoli, avevano sofferto per situazioni delicate, come la solitudine a scuola”. La risposta positiva ha spinto l’ideatore a cercare una formula più frequente.

L’incontro con la dirigente scolastica segna la svolta: “Voleva qualcosa di più di un incontro al mese. Abbiamo cercato insieme una soluzione per proporre un’attività almeno una volta alla settimana”. Nasce così Ricreazione Emotiva al Convitto Cutelli, un protocollo settimanale di quindici minuti di ascolto durante la ricreazione, pensato per dare continuità al bisogno di espressione emotiva manifestato dagli studenti.

La struttura operativa: i quindici minuti di scrittura anonima

Il protocollo prevede un quarto d’ora sottratto alla ricreazione, momento che Picone considera ideale per l’autenticità: “La ricreazione è uno dei momenti più belli per i ragazzi, perché possono essere se stessi, ridere, scherzare e confidarsi. Ho pensato di utilizzare una parte di questo tempo per dare loro la possibilità di raccontare le proprie emozioni, senza sentirsi giudicati”.

La partecipazione resta libera ma, finora, tutti hanno scelto di prendere parte all’attività. Le regole sono essenziali: rispetto reciproco e silenzio durante la scrittura. Il dott. Giovanni Gibino, anestesista con formazione in neuroscienze, affianca Picone nella conduzione.

L’incontro parte spesso da una notizia di cronaca. In una delle prime sessioni è stata raccontata la vicenda di un sedicenne minacciato con pistola durante un tentativo di rapina del motorino. Agli studenti viene chiesto di individuare l’emozione provata in un minuto, poi di elaborare un pensiero personale in tre minuti.

“Non chiediamo un’analisi critica della notizia, ma una riflessione umana su quello che hanno sentito”, precisa Picone.

La scrittura è anonima: ciascuno può decidere se leggere il proprio testo o lasciare che venga condiviso senza firma. Dal caso della rapina sono emerse soprattutto ansia e paura; alcuni hanno collegato la notizia a minacce o aggressioni vissute direttamente, scoprendo di non essere soli nel provare determinate sensazioni.

Le prime evidenze: partecipazione, emozioni ricorrenti e impatto sul clima di classe

Fin dal primo incontro, tutti gli studenti hanno partecipato scrivendo qualcosa, anche chi preferiva non condividere pubblicamente il proprio pensiero. Picone sottolinea il coinvolgimento inaspettato dei ragazzi più vivaci: “Mi ha sorpreso soprattutto la partecipazione degli studenti che solitamente disturbano”.

Le emozioni emerse con maggiore frequenza sono state ansia e paura, spesso collegate a esperienze personali. Alcuni ragazzi hanno raccontato di aver subito minacce o aggressioni, scoprendo di non essere i soli a provare determinate sensazioni.

Questo riconoscimento reciproco ha favorito un clima di comprensione tra pari.

Al termine del secondo incontro, un episodio ha rivelato l’impatto dell’iniziativa: un gruppo di studenti ha fermato Picone dicendogli “ti vogliamo bene”. Un riconoscimento che, dopo appena due appuntamenti, testimonia la percezione di uno spazio importante.

Anche la gestione dei comportamenti disturbanti ha beneficiato dell’approccio inclusivo: uno studente che aveva interrotto l’attività è stato coinvolto nella lettura dell’articolo, smettendo di disturbare senza essere umiliato.

Il perimetro educativo: ruolo degli educatori e assenza dei docenti

La Ricreazione Emotiva prevede la partecipazione di educatori dedicati, mentre i docenti non sono presenti durante gli incontri. Edoardo Picone spiega questa scelta con la necessità di separare il momento di ascolto dalla dimensione valutativa: “Il docente rappresenta comunque una figura autorevole, che assegna voti e valuta gli studenti. Durante la Ricreazione Emotiva vogliamo che i ragazzi possano esprimersi senza il timore di essere giudicati o di avere conseguenze in classe”.

Il progetto coinvolge educatori che stanno acquisendo competenze specifiche nella gestione di questi momenti. L’obiettivo è costruire in ogni scuola una figura di ascolto stabile, che possa essere un educatore o uno psicologo.

Picone precisa: “Stiamo coinvolgendo alcuni educatori, che stanno imparando a gestire questi momenti. Vorremmo arrivare ad avere una figura dedicata all’ascolto in ogni scuola”.

Le insegnanti coinvolte indirettamente hanno comunque risposto positivamente all’iniziativa, mostrando interesse a estendere l’attività alle proprie classi.

Le estensioni previste: diario settimanale e coinvolgimento di docenti e personale

Oltre ai quindici minuti settimanali, la scuola ha predisposto libretti personali nei quali gli studenti possono annotare pensieri ed emozioni durante tutta la settimana. Lo strumento permette di registrare stati d’animo legati a situazioni quotidiane e di scegliere successivamente se condividere quanto scritto durante la Ricreazione Emotiva, anche in forma anonima.

Picone propone inoltre di estendere momenti analoghi di ascolto anche a docenti e personale scolastico, riconoscendo che le difficoltà emotive non riguardano soltanto gli adolescenti. “Dovremmo dedicare anche solo dieci minuti alla settimana all’umanità, creando uno spazio per studenti, docenti e personale scolastico”, dichiara.

Le prospettive di diffusione: obiettivi e benefici attesi

Il progetto punta all’estensione ad altre classi e successivamente ad altri istituti, con l’obiettivo di migliorare le relazioni tra studenti, il rispetto delle regole e il clima scolastico complessivo. Picone riconosce che l’esperienza è ancora nelle fasi iniziali, ma osserva già segnali positivi: gli studenti stanno imparando ad ascoltare quando qualcuno parla e rispettare il silenzio, dimostrando puntualità agli appuntamenti per non perdere nemmeno un minuto dell’attività.

L’ideatore auspica inoltre che l’iniziativa possa contribuire alla prevenzione dei comportamenti aggressivi e delle situazioni conflittuali, riducendo conflitti, note e sospensioni attraverso l’educazione all’ascolto reciproco.