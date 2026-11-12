Scuola italiana in crisi: sottofinanziamento e barriere all'inclusione nei dati di Save the Children

L’Italia continua a collocarsi tra i Paesi europei con i più bassi investimenti pubblici nell’istruzione. Nel 2025 la spesa scolastica ha raggiunto il 4,1% del PIL grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma si tratta di un incremento temporaneo destinato a esaurirsi: dal 2027 le previsioni indicano una discesa sotto la soglia del 4%, allontanando ulteriormente il sistema italiano dalla media europea.

Circa il 70% della spesa è assorbito dal personale scolastico, caratterizzato da stipendi inferiori alla media continentale e da una quota di supplenti pari a un quarto del totale. Questa concentrazione lascia risorse residuali per l’edilizia, il sostegno al diritto allo studio e l’ampliamento dell’offerta formativa.

Il divario risulta particolarmente marcato nella scuola secondaria di secondo grado, dove per ogni studente l’Italia spende 8.181 euro annui contro gli 11.561 della Francia e i 13.517 della Germania, una differenza che incide direttamente sulla qualità e sull’ampiezza dei percorsi educativi disponibili.

L’edilizia e i servizi essenziali: la frattura Nord-Sud

Le carenze strutturali degli edifici scolastici italiani si traducono in disparità concrete che incidono sulla sicurezza e sulla qualità dell’offerta formativa quotidiana. Il 62,8% delle scuole non dispone del certificato di agibilità, con situazioni drammatiche in Lazio (87,3%) e Sardegna (85,8%).

Oltre un terzo degli istituti è privo contemporaneamente di tutti e tre i certificati essenziali: agibilità, prevenzione incendi e omologazione della centrale termica.

La mancanza di spazi dedicati all’attività motoria rappresenta un’ulteriore frattura: 58 scuole su 100 sono prive di palestra, con punte che raggiungono il 77% in Calabria e Umbria. Il PNRR prevede la costruzione o riqualificazione di almeno 300 palestre entro fine 2026, ma i tempi stretti sollevano interrogativi sulla reale copertura del fabbisogno.

Il divario territoriale emerge con forza nell’accesso al tempo pieno, che interessa solo il 40,3% delle classi primarie. Mentre Basilicata, Lazio, Toscana e Lombardia superano il 50-58%, Campania (24,7%), Puglia (23,6%), Sicilia (15,4%) e Molise (11%) restano ai margini.

Analogamente, le mense scolastiche sono presenti nel 36,5% degli istituti e raggiungono il 61,6% degli alunni della primaria: oltre l’85-87% in Toscana, Lombardia e Liguria contro il 15,4% della Sicilia. Questa frammentazione riduce le opportunità educative e penalizza gli studenti delle aree più svantaggiate.

La tenuta dell’inclusione: disabilità, accessibilità e continuità didattica

Il numero di alunni con disabilità certificata ha raggiunto 377 mila unità, pari al 4,8% degli iscritti, mentre gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) rappresentano il 12,9% della popolazione scolastica (391 mila alunni). A fronte di questa crescita, l’accessibilità fisica delle scuole resta un problema critico: solo il 40% degli edifici risulta privo di barriere architettoniche, sebbene si registri un miglioramento rispetto al 32% del 2017-18.

Le differenze regionali sono marcate: in Liguria il 47,8% delle scuole è accessibile, in Calabria il 41,8% e in Campania il 42,4%. Le situazioni più difficili emergono nelle province di Belluno e La Spezia, dove appena un quinto delle strutture rispetta i requisiti di accessibilità.

Oltre alle barriere fisiche, il sistema mostra gravi criticità organizzative sul fronte del sostegno didattico. Pur disponendo di oltre 261 mila insegnanti di sostegno (un docente ogni 1,4 alunni con disabilità), la discontinuità educativa compromette l’efficacia dell’intervento: il 58% degli alunni con disabilità cambia docente di sostegno ogni anno.

A inizio anno scolastico, inoltre, il 22% delle cattedre di sostegno risulta ancora scoperto, con punte del 19% nella provincia di Milano e del 14-16% a Roma, Verona e Barletta.

La pluralità culturale e le leve operative per l’integrazione

Gli studenti con cittadinanza non italiana rappresentano l’11,6% della popolazione scolastica complessiva, con una concentrazione maggiore nella scuola primaria dove raggiungono il 14,1% (di cui il 67,8% nato in Italia). La distribuzione territoriale mostra forti variazioni: si va dai minimi di Oristano (1,5%) e Nuoro (2,3%) fino ai picchi di Prato (32,2%) e Piacenza (31,7%).

Secondo gli esperti di Save the Children e i dirigenti scolastici, l’integrazione efficace non si ottiene attraverso soglie o quote numeriche nella composizione delle classi, ma investendo in tempo scuola prolungato, mediatori culturali, facilitatori linguistici e una didattica flessibile capace di valorizzare le competenze di ciascun alunno.