Allarmi bomba nelle scuole: obblighi di legge, gestione dell'emergenza e ruolo educativo

L’11 novembre 2026 numerosi istituti scolastici italiani hanno ricevuto messaggi di posta elettronica contenenti minacce di ordigni esplosivi. Le segnalazioni hanno attivato controlli immediati da parte delle Forze dell’ordine ed evacuazioni precauzionali in diversi edifici. Studenti, famiglie, docenti e personale hanno vissuto ore di comprensibile apprensione, nonostante le verifiche non abbiano riscontrato alcun pericolo concreto.

Anche quando una minaccia si rivela infondata, l’impatto sulla comunità scolastica rimane significativo. L’interruzione delle lezioni compromette il regolare svolgimento della didattica, mentre la mobilitazione di risorse pubbliche sottrae energie ad altre attività. Soprattutto, episodi di questo tipo incrinano la fiducia e la serenità necessarie al lavoro educativo, alimentando quella che viene definita “strategia della paura”: l’uso di intimidazioni per destabilizzare la vita quotidiana attraverso il rischio percepito piuttosto che attraverso minacce concrete.

La risposta dei dirigenti: lucidità educativa

Il professor Vincenzo Caico, dirigente scolastico del Liceo scientifico “Michelangelo Buonarroti” di Monfalcone, ha offerto alla comunità una lettura critica dell’accaduto. Dopo aver comunicato l’esito negativo dei controlli delle Forze dell’ordine, ha invitato studenti, famiglie e personale a interpretare gli eventi con metodo.

Nel suo messaggio ha richiamato la nozione di “guerra ibrida” e la possibilità che paura e vulnerabilità tecnologiche vengano sfruttate per destabilizzare la vita quotidiana, precisando però che non esiste prova di un’origine comune degli allarmi.

La distinzione è fondamentale: riconoscere strategie di disturbo non significa attribuire responsabilità senza elementi concreti. Caico ha posto l’accento sul compito educativo della scuola: verificare le fonti, distinguere fatti da supposizioni, non rilanciare messaggi anonimi o presunte disposizioni delle autorità. Difendere la normalità delle lezioni, quando sicurezza e condizioni lo permettono, non equivale a sottovalutare le minacce, ma ad affrontarle con lucidità e fiducia nelle istituzioni.

La gestione istituzionale e la continuità del servizio

La professoressa Miriam Avila, dirigente scolastica dell’ITET “Luigi Einaudi” di Bassano del Grappa, ha comunicato l’11 novembre 2026 la regolare ripresa delle attività didattiche e amministrative per il giorno successivo. La circolare sottolinea la priorità assoluta della tutela dell’incolumità degli studenti e del personale.

La dirigente ha ringraziato la comunità scolastica per la collaborazione dimostrata durante l’evacuazione precauzionale e le Forze dell’ordine per l’intervento tempestivo e le verifiche condotte. La comunicazione ricorda che la scuola rappresenta un presidio di sicurezza, legalità e convivenza civile, e che il personale è chiamato a trasmettere calma, fiducia e senso delle istituzioni alla comunità educante.

I doveri e le procedure secondo il D.Lgs. 81/2008

La decisione di evacuare o proseguire le lezioni dopo una minaccia ricevuta via e-mail non può essere automatica. Il riferimento normativo principale è il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che all’articolo 18 attribuisce al datore di lavoro e ai dirigenti obblighi di prevenzione, informazione e gestione delle emergenze, includendo istruzioni per l’abbandono della zona in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile.

L’articolo 43 richiede un’organizzazione preventiva con rapporti con i servizi pubblici, persone incaricate e comportamenti definiti per la messa in sicurezza.

Il dirigente deve prendere sul serio ogni segnalazione: attivare tempestivamente le Forze dell’ordine, applicare le procedure previste e decidere alla luce degli elementi disponibili, rispettando le indicazioni delle autorità competenti. Assumono rilievo la tempestività, la documentazione delle comunicazioni e la protezione concreta garantita a studenti e personale.

I docenti mantengono il proprio ruolo di vigilanza: se viene disposta l’evacuazione, accompagnano gli studenti lungo i percorsi previsti verso i luoghi sicuri; se non è ordinato lo sgombero, evitano spostamenti autonomi che aumenterebbero il disordine. L’articolo 44 tutela il lavoratore che si allontani in presenza di pericolo grave, immediato e non evitabile.

Sul piano delle conseguenze giuridiche occorre distinguere: la responsabilità disciplinare presuppone violazioni accertate di doveri specifici; quella civile richiede verifica del danno e del nesso causale; quella penale esige l’integrazione degli elementi di una fattispecie di reato, senza automatismi.

La comunicazione durante l’emergenza

Chat, social network e messaggi inoltrati senza verifica possono amplificare l’ansia più rapidamente di quanto le comunicazioni ufficiali riescano a dissiparla. In momenti di allarme, la rapidità con cui circolano voci non controllate rischia di generare confusione e panico nella comunità scolastica.

Le scuole devono fornire informazioni tempestive, sobrie e coerenti: comunicare ciò che è noto, quali misure sono state adottate, quali verifiche sono in corso e a quali canali fare riferimento. Non bisogna promettere certezze inesistenti né diffondere ipotesi come se fossero accertamenti.

La rassicurazione autentica nasce dalla trasparenza e dalla fiducia nelle istituzioni, non dalla minimizzazione del rischio. Come sottolineato dal professor Caico, occorre coltivare senso critico, responsabilità e rifiuto della disinformazione per governare l’incertezza senza alimentare ulteriore apprensione.

L’educazione civica e la cittadinanza digitale dopo l’allarme

L’episodio dell’11 novembre può diventare un’opportunità didattica concreta. Come si riconosce una comunicazione ufficiale da un messaggio falso? Perché una notizia infondata produce conseguenze reali? Qual è il confine fra prudenza necessaria e panico ingiustificato? Queste domande attraversano l’educazione civica, la cittadinanza digitale e la capacità di orientarsi nella complessità attuale.

Insegnare a verificare l’attendibilità delle fonti e a non condividere contenuti allarmistici senza controllo fa parte della missione educativa. La scuola deve accompagnare studenti più piccoli o fragili a elaborare la dimensione emotiva: lo spavento non scompare solo perché il pericolo non si è materializzato. Ascolto, spiegazioni adeguate all’età e continuità delle relazioni educative trasformano l’allarme in percorso di crescita e consapevolezza.