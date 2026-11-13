Minacce via e-mail alle scuole, il governo definisce le procedure per garantire sicurezza e continuità didattica

Nelle giornate di ieri e oggi migliaia di istituti scolastici sparsi su tutto il territorio nazionale hanno ricevuto e‑mail contenenti minacce di bomba, un invio massivo che ha innescato una reazione immediata delle autorità. Secondo i dati provvisori forniti da Palazzo Chigi, le scuole raggiunte dalle minacce sono state 3.778. Di queste, 77 hanno proceduto all’evacuazione degli edifici, ma in 36 casi l’attività didattica è ripresa nella stessa mattinata.

Il forte calo delle evacuazioni rispetto alla prima ondata di allarmi è stato ricondotto all’efficacia delle indicazioni fornite dal Governo a Prefetti e dirigenti scolastici già nel corso della prima giornata. L’obiettivo dichiarato nella nota di Palazzo Chigi è impedire che minacce infondate blocchino servizi essenziali e garantire la sicurezza di studenti, insegnanti, operatori scolastici e famiglie.

Per fronteggiare l’emergenza si è riunito nel pomeriggio, presso Palazzo Chigi, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica in sede tecnica, alla presenza del Sottosegretario Alfredo Mantovano, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara e dei componenti tecnici.

Gli obiettivi operativi e la continuità dei servizi

La strategia messa a punto dal Governo punta a evitare che minacce prive di fondamento paralizzino i servizi essenziali del Paese. L’obiettivo dichiarato è garantire la sicurezza di studenti, insegnanti, personale scolastico e famiglie senza interrompere le attività didattiche quando le segnalazioni risultano infondate.

Il Ministero dell’interno coordina le indicazioni operative destinate alle Prefetture, chiamate ad assicurare la continuità delle attività pubbliche attraverso protocolli chiari e rapidi.

I dati relativi alla giornata del 13 novembre confermano l’efficacia delle prime direttive. A fronte di 3.778 scuole raggiunte dalle minacce via e‑mail, le evacuazioni si sono fermate a 77, con 36 istituti che hanno ripreso l’attività didattica nella stessa mattinata.

Il calo significativo delle evacuazioni rispetto al giorno precedente dimostra che le linee guida fornite ai Prefetti e ai dirigenti scolastici hanno permesso una valutazione più accurata delle segnalazioni, riducendo le interruzioni non necessarie e tutelando al contempo la sicurezza della comunità scolastica.

Il tavolo tecnico ristretto e le procedure

All’indomani della riunione del CISR, verrà attivato un tavolo tecnico ristretto con l’obiettivo di definire una base di procedure e strumenti operativi. Le misure previste si articolano su tre orizzonti temporali: breve, medio e lungo periodo, e non riguarderanno soltanto le scuole ma anche altri potenziali obiettivi sensibili sul territorio nazionale.

Il cronoprogramma concordato prevede che il Ministero dell’interno fornisca indicazioni operative alle Prefetture per garantire in piena sicurezza la continuità delle attività dei servizi pubblici. Ogni amministrazione centrale competente individuerà gli elementi necessari per riconoscere rapidamente le minacce infondate, distinguendole da quelle effettive.

Un aspetto centrale del lavoro sarà la definizione di criteri uniformi, procedure standardizzate e catene di comando chiare per ciascun settore coinvolto. L’obiettivo è accelerare il processo decisionale e ridurre i margini di incertezza, permettendo ai dirigenti scolastici e alle autorità locali di valutare le segnalazioni con tempestività ed efficacia, minimizzando le interruzioni delle attività didattiche senza compromettere la sicurezza.

Le implicazioni per scuole, studenti e famiglie

Le decisioni assunte dal CISR si traducono in effetti concreti nella quotidianità scolastica. I processi di valutazione delle minacce saranno più rapidi, riducendo blocchi non necessari delle attività didattiche. La sicurezza resta prioritaria, ma il coordinamento tra Prefetture e dirigenze scolastiche mira a tutelare la continuità delle lezioni.

I dati sulle evacuazioni dimostrano già un cambio di approccio: su 3.778 allarmi solo 77 scuole hanno evacuato, con 36 rientri nella stessa mattinata. Questo equilibrio tra prudenza e operatività punta a limitare le interruzioni evitabili, garantendo al contempo la protezione della comunità scolastica.