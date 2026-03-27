Aggressione a Trescore Balneario, docente accoltellata: Valditara stanzia 20 milioni per il sostegno psicologico

L’aggressione si è verificata nella mattinata del 25 marzo, prima delle 8, davanti all’istituto comprensivo di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Una docente di francese di 58 anni è stata ferita con un coltello da uno studente in un episodio che ha scosso l’intera comunità scolastica.

I soccorsi sono stati immediati. La vittima è stata trasferita in codice rosso con elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove ha ricevuto le prime cure necessarie.

Le sue condizioni sono state considerate gravi ma non in pericolo di vita, come riferito successivamente dal ministero.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti prontamente i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare i motivi che hanno spinto il ragazzo a compiere il gesto violento contro l’insegnante.

Le misure annunciate: 20 milioni e cinque sedute gratuite

All’indomani dell’aggressione di Trescore Balneario, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato uno stanziamento di 20 milioni di euro destinato al supporto psicologico per gli studenti in difficoltà. L’intervento prevede cinque sedute gratuite con professionisti per ogni ragazzo che ne faccia richiesta, con l’obiettivo di intercettare e gestire situazioni di disagio prima che possano degenerare in episodi violenti.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di misure già introdotte dal ministero. Tra queste, l’educazione al rispetto è stata integrata nell’educazione civica e nei nuovi programmi scolastici, affiancata da norme specifiche contro il bullismo.

Secondo Valditara, questi strumenti rappresentano un primo passo per contrastare la crescente ondata di violenza nelle scuole, fenomeno alimentato anche dall’influenza negativa dei social media e dalla diffusione di contenuti aggressivi tra i giovani.

Il finanziamento mira a garantire un accesso diretto e gratuito al sostegno psicologico, rimuovendo barriere economiche e organizzative che spesso impediscono agli studenti di chiedere aiuto. L’obiettivo dichiarato è quello di creare una rete di prevenzione capillare, coinvolgendo scuole e famiglie in un percorso condiviso di educazione emotiva e relazionale.

Gli interventi normativi e la responsabilità dei genitori

Il ministro Valditara sollecita l’approvazione rapida di una proposta di legge bipartisan in discussione in Parlamento, volta a contrastare la criminalità giovanile e limitare la diffusione di armi improprie tra i minori. L’urgenza dell’intervento normativo emerge all’indomani dell’aggressione di Trescore Balneario e si inserisce in un quadro più ampio di riforme sulla sicurezza scolastica.

Già operativo è il decreto che introduce la responsabilità civile dei genitori per i reati commessi dai figli minorenni, colpendo il patrimonio familiare in caso di condanne. Valditara ha rivolto un appello all’opposizione affinché contribuisca positivamente alla conversione del provvedimento, evitando ostruzionismi.

La richiesta è accompagnata da milleduecento emendamenti presentati dalle forze di minoranza, un dato che testimonia la complessità del dibattito.

Il ministro ha presentato una serie di dati a sostegno dell’efficacia delle misure già adottate: gli episodi di violenza registrati nel primo semestre sono passati da 42 nel 2023/24 a 36 nell’anno successivo, fino a 15 nell’ultimo periodo rilevato.

Numeri che segnalerebbero, secondo Valditara, un’inversione di tendenza grazie agli interventi del governo in materia di sicurezza e prevenzione educativa.

Gli aggiornamenti clinici e il quadro internazionale

La docente aggredita non è in pericolo di vita, come ha confermato il ministro Valditara dopo aver contattato l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il ministro, in missione a Parigi per la riunione globale dei ministri dell’Istruzione convocata dall’Unesco, ha annunciato che porterà il caso di Trescore Balneario all’attenzione dei colleghi internazionali.

L’Italia, membro attivo del Comitato di Coordinamento, condivide la responsabilità di definire priorità e politiche educative a livello mondiale. Valditara ha sottolineato che la violenza nelle scuole non è un problema solo italiano: in Messico due insegnanti sono stati uccisi da uno studente, e episodi simili si registrano con frequenza crescente contro il personale scolastico in tutto il mondo.