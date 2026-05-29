Maturità 2026, commissari esterni: quando escono le liste e come cercarli

Gli elenchi dei commissari esterni vengono generalmente diffusi tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno. Anche per la maturità 2026 il calendario dovrebbe rispettare questa consuetudine, sebbene una data ufficiale non sia ancora stata comunicata dal Ministero. È importante precisare che i maturandi conosceranno ufficialmente i propri commissari esterni il 18 giugno, giorno della prima prova scritta.

L’analisi delle pubblicazioni degli anni precedenti offre un quadro temporale utile. Nel 2025 i nominativi sono stati resi noti il 4 giugno, nel 2024 il 5 giugno, nel 2023 il 1° giugno.

Fanno eccezione il 2022, con pubblicazione anticipata al 31 maggio, e gli anni 2019 e 2018, rispettivamente il 3 e il 5 giugno. Quando i nominativi saranno disponibili, la notizia circolerà rapidamente attraverso i canali istituzionali e le piattaforme informative rivolte agli studenti.

Le fonti ufficiali per consultare le liste

Per accedere agli elenchi dei commissari esterni della maturità 2026, lo strumento principale è il Motore di Ricerca delle Commissioni dell’esame di Stato, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Questa piattaforma istituzionale permette di visualizzare le commissioni e i nominativi dei docenti assegnati a ciascun istituto, garantendo informazioni ufficiali e aggiornate direttamente dalla fonte ministeriale.

Oltre al canale digitale ministeriale, gli studenti possono rivolgersi alla segreteria della propria scuola, che riceve e gestisce i dati relativi alle commissioni d’esame. Le segreterie scolastiche rappresentano un punto di riferimento locale e immediato per chiarimenti e verifiche sui nominativi pubblicati.

Un’ulteriore risorsa è costituita dagli Uffici scolastici regionali (USR), che pubblicano e diffondono le liste dei commissari esterni per tutte le scuole del territorio di competenza. Questi uffici operano come intermediari tra il Ministero e gli istituti, assicurando la corretta trasmissione delle informazioni e offrendo supporto in caso di necessità.

Affidarsi esclusivamente a fonti istituzionali consente di evitare informazioni non verificate e di orientarsi con sicurezza nel percorso di preparazione all’esame.

I passaggi per cercare i nominativi sul motore del MIM

Per individuare i nominativi dei commissari esterni della maturità 2026, gli studenti dovranno accedere al Motore di Ricerca delle Commissioni dell’esame di Stato disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Lo strumento richiede l’inserimento di due informazioni: la provincia di riferimento e il nome dell’istituto scolastico presso cui si sostiene l’esame.

Una volta compilati i campi, il sistema restituisce la composizione della commissione con i nominativi dei docenti quando questi saranno ufficialmente resi disponibili. È importante ricordare che l’ufficialità delle assegnazioni per ciascuna commissione segue tempistiche precise: i commissari esterni saranno conosciuti definitivamente il 18 giugno, in coincidenza con la prima prova scritta.

Gli aggiornamenti sul portale avvengono secondo il calendario ministeriale, pertanto si consiglia di verificare periodicamente la disponibilità dei dati nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione degli elenchi.

La composizione delle commissioni 2026 e l’impatto sulla valutazione

Quest’anno la commissione d’esame presenta una novità strutturale rilevante: non più sette membri, ma cinque. La nuova configurazione comprende un presidente esterno, due commissari interni provenienti dalla scuola frequentata dal candidato e due commissari esterni selezionati da istituti diversi.

I commissari esterni hanno il compito di valutare le materie assegnate dal Ministero e di esprimere un giudizio sull’intero percorso d’esame, portando uno sguardo imparziale e istituzionale. Conoscere in anticipo i loro nominativi consente agli studenti di ridurre l’ansia e di orientare meglio la preparazione finale, adattando eventualmente il metodo di studio alle caratteristiche professionali dei docenti esterni.

Gli aggiornamenti su presidenti e assegnazioni

Dal 12 maggio sono consultabili i nominativi dei presidenti di commissione sul portale del Ministero. Si tratta però dell’elenco generale: le assegnazioni ufficiali alle singole commissioni non sono ancora disponibili. Per quanto riguarda i commissari esterni, i maturandi ne conosceranno l’identità definitiva soltanto il 18 giugno, giorno della prima prova scritta.