Alla ricerca dell'uomo ragno: date e biglietti

Solo pochi giorni fa ha partecipato, a sorpresa, all’ultima tappa del tour di Max Pezzali quando è apparso magicamente sul palco del Forum di Assago intonando insieme a lui “Nord, Sud, Ovest, Est”, storica hit della band. Se non volete più perderlo di vista, sappiate che Mauro Repetto è attualmente impegnato in una nuova avventura che ha avuto inizio lo scorso ottobre. Uno spettacolo innovativo che si intitola “Alla ricerca dell’uomo ragno” e del quale vi sveliamo tutte le date ancora disponibili e come acquistare i biglietti.

Il one-man show che sfrutta l’intelligenza artificiale

Dopo il successo musicale negli anni ’90, e dopo aver lasciato il duo nel 1994, Mauro Repetto si era allontanato dalle scene musicali per dedicarsi ad altro. Sia in Italia che all’estero. E’ però tornato qualche mese fa ad esibirsi nella nostra penisola grazie ad uno spettacolo tutto suo, la cui anteprima nazionale si è svolta il 28 aprile dello scorso anno a Bergamo, presso il Teatro Serassi di Villa D’Almè.

Ma in cosa consiste Alla ricerca dell’uomo ragno? Si tratta di un innovativo one-man show che introduce e applica l’intelligenza artificiale al teatro. Una svolta senza precedenti a livello globale. Prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film e Sold Out, con la regia di Stefano Salvati e Maurizio Colombi, lo spettacolo frutta effetti visivi all’avanguardia per coinvolgere gli spettatori in un’esperienza visiva e narrativa unica nel suo genere.

Durante ogni esibizione Repetto conduce il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la storia del gruppo e della sua vita. Grazie alla collaborazione con gli AI Artists Claudio Zagarini e Francesco Siro, vincitore dell’Oscar 2024 all’Aiff di Dubai, può “incontrare” i giovani fondatori degli 883 così com’erano negli anni ’90. Addirittura, Mauro interagisce dal vivo con le versioni virtuali di se stesso e di Max, raccontando aneddoti inediti sulla genesi dei loro successi e rivivendo i momenti che hanno segnato la storia band.

Lo spettacolo ha avuto inizio lo scorso ottobre a Pavia (dove se no?) ed è proseguito tra diverse città tra le quali Monza, Modena, Pinerolo, Campobasso, Sanremo, Alessandria.

Queste sono le date in programma nei prossimi mesi.

18 Gennaio 2025 – Ascoli Piceno (Ap), Teatro Ventidio Basso

23 Gennaio 2025 – Cuneo, Teatro Toselli

7 Febbraio 2025 – Lodi, Teatro Delle Vigne

13 Febbraio 2025 – Livorno, Teatro 4 Mori

15 Febbraio 2025 – Mestre (Ve), Teatro Toniolo

21 Febbraio 2025 – Locarno, Teatro Locarno

28 Febbraio 2025 – Bolzano, Teatro Cristallo

16 Marzo 2025 – Milano, Teatro Manzoni

22 Marzo 2025 – Tortona (Al), Teatro Civico

28 Marzo 2025 – Catania, Teatro Metropolitan

4 Aprile 2025 – Gallarate (Va), Teatro Delle Arti

3 Maggio 2025 – Roma, Teatro Olimpico

10 Maggio 2025 – Verona, Teatro Stabile

16 Maggio 2025 – Asti, Teatro Alfieri

23 Maggio 2025 – Fabriano (An), Teatro Gentile

24 Maggio 2025 – Ancona, Teatro Delle Muse

Dove comprare i biglietti

I biglietti per Alla ricerca dell’uomo ragno sono disponibili online su diverse piattaforme di ticketing come TicketOne, Vivaticket, o sui siti ufficiali dei teatri che ospiteranno lo spettacolo. Vi consigliamo di acquistarli in anticipo per assicurarvi i posti migliori. In quanto ai prezzi, per quanto riguarda la data di Ascoli Piceno, queste sono le disponibilità attuali:

Palchi Laterali I e II Ordine: € 26,00

Palchi Centrali III Ordine: € 26,00

Palchi Laterali III e IV Ordine: € 23,00

Palchi Centrali IV Ordine: € 23,00

Loggione: € 21,50

Queste, invece, quelle per la data di Milano:

Poltronissima Prestige: € 39,00

Poltronissima: € 30,00

Poltrona: € 20,00

La data di Firenze prevede due possibilità:

I Settore: € 35,50

II Settore: € 25,00

Questi, infine, i prezzi dei biglietti per la data di Roma:

Poltronissima Centrale: € 35,00

Poltronissima Laterale: € 33,00

Poltrona: € 31,00

Balconata: € 31,00

Balconata Laterale: € 28,50

