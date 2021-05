Giornata Internazionale dei Musei 2021, tema e iniziative

Oggi, 18 maggio, si celebra la Giornata internazionale dei musei 2021. Ogni anno, dal 1977, tale ricorrenza rappresenta un momento unico per la comunità museale internazionale. Obiettivo di quest’ultima è semplicemente quello di sensibilizzare sul potere dei musei come “importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture e sviluppo della comprensione reciproca, della cooperazione e della pace tra i popoli“. Ecco qual è il tema di questa edizione e quali le iniziative dei musei italiani.

Leggi anche: Musei, da fisici a virtuali: elenco dei visitabili online

Il tema della Giornata Internazionale dei Musei 2021

Promossa da ICOM (International Council of Museums), il tema di quest’anno è “Il futuro dei musei: rigenerarsi e reinventarsi”. La crisi dovuta al Covid-19, che ha avuto inizio nei primi mesi del 2020, ha sconvolto il mondo intero trovandolo assolutamente impreparato. Ed ha interessato praticamente ogni settore: i musei non hanno fatto eccezione. Il settore culturale è stato tra i più colpiti, ma si è colta l’occasione, non perdendosi d’animo, per promuovere delle innovazioni fondamentali, tra l’altro già in corso, in particolar modo riguardanti la digitalizzazione e la creazione di nuove forme volte a “vivere” le esperienze culturali legate ai musei.

Facendo leva sul tema che caratterizza l’edizione 2021, l’International Museum Day 2021 “invita i musei, i professionisti del settore e le loro comunità a sviluppare, immaginare e condividere nuove pratiche di (co)creazione di valori, nuovi modelli commerciali per le istituzioni culturali e soluzioni innovative per le sfide sociali, economiche e ambientali del presente.”

International Museum Day, le iniziative dei musei italiani

In programma, oggi, numerose iniziative promosse dai musei sparsi sulla nostra bella penisola. Citarle tutte sarebbe impossibile, pertanto ve ne elenchiamo alcune, ma vi invitiamo a visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale Icom, in modo da non perdervene neanche una.

Calabria: Museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli” – I musei d’Impresa si reinventano

Salerno: Musei in rete – “I musei si raccontano”

SMA Bologna – Animali fantastici e come salvarli

Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – MEIS (Ferrara) – Ingresso al Museo gratuito e due visite guidate gratuite per un massimo di 5 persone

Orti botanici: studi città, Brera, g.e. ghirardi di toscolano maderno, Pavia, “Lorenzo Rota” di Bergamo – Orti botanici il futuro ha radici e piante antiche

Museo per la storia dell’Università (Pavia) – Teatro degli oggetti “mostra & racconta”Museo della Fondazione Carla Musazzi e OFFICINA RANCILIO 1926 – Musei in itinere (parabiago)

Museo Teatrale alla Scala (Milano) – Il tempo di un caffè

Marche: Grand Tour Musei 2021

Museo Civico “Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro” (Putignano) – Webinar online

Museo dell’ossidiana (Pau) – Nuovi Orditi per Nuove Trame

Memoriale Veneto Grande Guerra – Museo di storia naturale e archeologia Montebelluna – Viaggio nel tempo da neanderthal ad Edison

Memoriale Veneto Grande Guerra – Museo di storia naturale e archeologia Montebelluna – Viaggio nel tempo da neanderthal ad Edison Museo Popoli e Culture, Milano – Musei in dialogo per la giornata internazionale dei musei

Leggi anche: