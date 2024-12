Concerti Annalisa 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Annalisa 2025

Annalisa ha annunciato il suo nuovo tour nei palazzetti in programma per l’autunno del 2025, una serie di concerti che la vedranno esibirsi tra Jesolo, Milano, Eboli, Bari (e non solo). E che ha presentato tramite un messaggio sul suo profilo Instagram nel quale dice conclusa una fase del suo percorso, quello legato al suo ultimo album, per dare il via ad una nuova fase della sua carriera.

L’artista lo ha definito “Il punto di congiunzione tra quello che è stato e quello che sarà, senza sosta, come piace a me”. Ed ha anche aggiunto: “E poi, proprio perché questo viaggio si trasforma, come ogni cosa, ma non si ferma mai davvero, ecco un primo punto fermo, un dove e un quando, un CAPITOLO I di quello che sarà il futuro. Mentre tutto si trasforma in penombra, abbiamo già una luce accesa. Mi farò sentire”. Accendendo la curiosità dei fans che ora attendono con ansia questo prossimo passo.

Vediamo allora quali sono le date dei concerti di Annalisa nei palazzetti nel 2025, dove e come comprare i biglietti e quale potrebbe essere la scaletta del nuovo tour.

Naturalmente, da qui al prossimo novembre avremo modo di assistere ad altri concerti di Annalisa nel corso dell’estate e non solo. Queste, intanto, sono le date del tour nei palazzetti – CAPITOLO I – che avrà inizio il 15 novembre 2025 a Jesolo e terminerà il 13 dicembre a Torino.

15/11/2025 Jesolo (Venezia) – Palazzo del Turismo

18/11/2025 Padova – Kioene Arena

21/11/2025 Roma – Palazzo dello Sport

24/11/2025 Firenze – Nelson Mandela Forum

28/11/2025 Milano – Unipol Forum

2/12/2025 Eboli (Salerno) – Palasele

5/12/2025 Bari – Palaflorio

10/12/2025 Bologna – Unipol Arena

13/12/2025 Torino – Inalpi Arena

Dove comprare i biglietti

I biglietti sono già disponibili per l’acquisto dallo scorso venerdì 13 dicembre. Potete comprarli su diverse piattaforme online ufficiali, come Ticketone. Il consiglio, comunque, resta sempre quello di tenere d’occhio i canali ufficiali dell’artista e delle suddette piattaforme per rimanere aggiornati su eventuali novità riguardanti nuove date e sold out.

Per darvi un’idea dei prezzi, per quanto riguarda la data di Jesolo, queste sono le attuali disponibilità:

I Anello Numerato Cat 1 Intero: € 75,00

I Anello Centrale Numerato Intero: € 75,00

II Anello Numerato Cat 1 Intero: € 69,00

I Anello Numerato Cat 2 Intero: € 69,00

II Anello Centrale Numerato Intero: € 65,00

II Anello Numerato Cat 2 Intero: € 59,00

III Anello Numerato Intero: € 45,00

Parterre in Piedi Intero: € 49,00

III Anello Visibilita’ Laterale Limitata Intero: € 39,00

Queste, quelle della data di Roma:

Tribuna Centrale Numerata Intero: € 75,00

Tribuna Centrale Numerata Visione Limitata Intero: € 75,00

Tribuna Numerata Intero: € 72,00

Tribuna Laterale Numerata Intero: € 69,00

Terzo Anello Numerato Intero: € 59,00

Terzo Anello Laterale Numerato Intero: € 55,00

Tribuna Lat.Num.Visibilità Limitata Intero: € 55,00

Terzo Anello Lat.Num.Visibilità Limitata Intero: € 49,00

Parterre in Piedi Intero: € 49,00

Tribuna Lat.Num. Scarsa Visibilità Intero: € 39,00

Terzo Anello Lat.Num. Scarsa Visibilità Intero: € 39,00

Ai prezzi sopra elencati bisogna aggiungere i costi di commissione. Che variano in base al prezzo iniziale del biglietto scelto.

La scaletta dei concerti di Annalisa

Anche se la scaletta ufficiale non è stata ancora rivelata dall’artista, è probabile che comprenda una selezione dei suoi più grandi successi, così come i brani più recenti che hanno riscosso grande consenso tra il pubblico. La scaletta, infatti, potrebbe ricalcare quella che ha caratterizzato i suoi ultimi concerti dal vivo. Questa è una probabile lista di brani che potrebbe interpretare sul palco.

Ragazza sola

La crisi a Saint-Tropez

Euforia

Se avessi un cuore

Movimento lento

Direzione la vita

Bye bye

Tsunami

Storie brevi

Rosso corallo

Mon amour

Nuda

Stelle

Bollicine

Disco Paradise

Tropicana

Dieci

Sweet dreams

Il mondo prima di te

Bellissima

Eva + Eva

Sinceramente

Indaco violento

Foto apertura tratta dalla pagina Facebook di Annalisa