Aura Battle a scuola: il fenomeno virale divide dirigenti e studenti tra sicurezza e creatività

L’Aura Battle è una sfida faccia a faccia in cui due ragazzi si affrontano attraverso pose teatrali, mosse acrobatiche, sguardi scenografici ed esibizioni espressive. L’obiettivo è dimostrare chi possieda più “aura”, termine che indica carisma, presenza scenica e impatto comunicativo. La performance si conclude con l’abbraccio tra i contendenti e l’applauso del pubblico presente, che decreta informalmente il vincitore.

Nato come trend virale sulle piattaforme social, il fenomeno si è rapidamente trasferito negli istituti scolastici italiani. Le sfide si svolgono durante gli intervalli nei corridoi, nei cortili, negli spazi sotterranei e in prossimità delle rampe di scale, trasformando gli ambienti scolastici in palcoscenici improvvisati circondati da decine di studenti.

Sulle piattaforme digitali l’Aura Battle viene percepita come forma espressiva goliardica e innocua, parte della cultura giovanile contemporanea. Tuttavia, la sua trasposizione negli spazi fisici della scuola ha innescato un dibattito articolato tra dirigenti scolastici, docenti, famiglie e studenti, sollevando questioni legate alla gestione degli spazi comuni e al rispetto dei regolamenti interni.

I provvedimenti dei dirigenti e i profili di sicurezza

Alcuni dirigenti scolastici hanno adottato misure restrittive in risposta al fenomeno. In un istituto superiore della provincia di Brescia, la ricreazione è stata temporaneamente limitata all’interno delle singole aule sotto sorveglianza docente. Provvedimenti analoghi sono stati presi in una scuola secondaria della provincia di Catania, dove l’intervallo nei corridoi è stato sospeso dopo una sfida che ha visto il coinvolgimento spontaneo di uno studente con disabilità.

Le preoccupazioni amministrative non riguardano la sfida in sé, ma i rischi concreti di assembramenti improvvisi in spazi inadeguati: corridoi, rampe di scale e aree esterne non idonee diventano luoghi critici quando decine di studenti si concentrano per assistere alle performance. Questi assembramenti compromettono la viabilità interna dell’istituto e ostacolano le vie di evacuazione previste dalle norme di sicurezza.

Un secondo elemento determinante ha spinto i dirigenti all’intervento: la ripresa video delle sfide con smartphone e la successiva diffusione online. Questa pratica viola sia i regolamenti interni sia le indicazioni ministeriali che vietano tassativamente l’uso dei telefoni cellulari durante il tempo scuola. I provvedimenti restrittivi mirano quindi a bloccare sia gli assembramenti sia l’uso improprio dei dispositivi negli spazi scolastici.

Il confronto tra scuole, studenti e amministratori locali

Chi sostiene le restrizioni assegna priorità a ordine, sicurezza e tutela delle vie di fuga, ritenendo che l’ambiente scolastico debba evitare assembramenti non autorizzati. Alcuni dirigenti temono inoltre che dietro queste manifestazioni possano celarsi forme latenti di prevaricazione, ancora non completamente decodificate.

Sul fronte opposto, molti studenti e utenti social difendono la natura pacifica dell’Aura Battle, paragonandola a fenomeni aggregativi già sperimentati dalle generazioni precedenti come le gare di breakdance, le battaglie di freestyle rap o la tecktonik. I ragazzi evidenziano come, rispetto a problematiche più gravi — fumo, sostanze nei bagni, bullismo, dipendenza da smartphone —, queste sfide rappresentino aggregazione dal vivo caratterizzata da divertimento, rispetto e risate condivise.

Ha preso posizione anche il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, contestando con forza la sospensione della ricreazione: “Ma come si fa per un’Aura Battle andare a bannare e a bandire la ricreazione? […] Ma sti ragazzi non fanno niente di male, fanno delle mosse, si divertono”. Secondo il primo cittadino, la risposta punitiva rischia di allontanare le istituzioni dagli giovani invece di comprenderne le dinamiche.

Le opzioni gestionali per conciliare creatività e regole

La strada indicata per superare la contrapposizione tra espressività giovanile e vincoli istituzionali non passa dalla sanzione automatica, ma dal dialogo costruttivo tra studenti, docenti e dirigenza. L’ipotesi operativa emersa prevede l’organizzazione concordata di momenti dedicati alle esibizioni, da collocare in spazi idonei e tempi definiti, sotto presidio educativo.

In questo modo si garantisce la sicurezza strutturale — evitando assembramenti in corridoi o presso le vie di fuga — e si rispettano i regolamenti d’istituto, compreso il divieto di utilizzo degli smartphone durante l’orario scolastico. Valorizzare la creatività dei ragazzi all’interno di un quadro condiviso significa trasformare le Aura Battle da episodio irregolare a occasione formativa, dove la comunità scolastica riconosce i bisogni di aggregazione e li incardina in una cornice di legalità e responsabilità.