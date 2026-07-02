Ultimo a Tor Vergata il 4 luglio 2026: orari, come arrivare e scaletta

Sabato 4 luglio 2026 la Spianata dell’Università di Roma Tor Vergata ospiterà “La Favola per sempre”, il concerto–raduno con cui Ultimo celebra il legame con la sua community. L’evento, annunciato durante le serate allo Stadio Olimpico, ha raggiunto numeri da record: circa 250.000 spettatori attesi e biglietti esauriti in poche ore.

Nei giorni precedenti, centinaia di fan si sono già accampati nell’area della Vela di Calatrava per assicurarsi un posto vicino al palco.

Il 4 luglio 2026 rappresenta la tappa–culmine del percorso di Ultimo negli stadi italiani. Dopo i tour del 2022, 2023, 2024 e 2025 che hanno collezionato decine di date sold out in tutta Italia, il cantautore romano ha scelto di concentrare l’energia del 2026 in un unico appuntamento eccezionale: il raduno “La Favola per sempre” alla Spianata di Tor Vergata.

L’annuncio è arrivato durante la terza serata allo Stadio Olimpico di Roma nel 2025, quando Ultimo ha comunicato ai fan questo evento speciale pensato come celebrazione della propria community. A differenza delle tournée tradizionali, questa data unica si configura come momento collettivo e simbolico, il “raduno degli ultimi” che chiude un ciclo di successi straordinari negli stadi.

I biglietti e i canali ufficiali: vendite lampo e sito dell’organizzatore

L’annuncio dei biglietti per “La Favola per sempre” è arrivato direttamente dal palco dello Stadio Olimpico durante la terza serata del tour 2025. La vendita è partita martedì 15 luglio alle ore 14 attraverso il sito di Vivo Concerti, l’organizzatore ufficiale dell’evento, e i circuiti autorizzati come TicketOne.

Il ritmo di vendita è stato travolgente: circa 250.000 biglietti sono andati esauriti in appena tre ore, segnando uno dei sold out più veloci della storia dei concerti italiani. Le fonti consultate non riportano dettagli ufficiali sui prezzi applicati alle diverse tipologie di biglietto.

Gli orari e l’organizzazione: ingressi, pre–show e servizi per i fan

I cancelli della Spianata di Tor Vergata apriranno alle 7 del mattino, con tre varchi d’ingresso distinti: A Nord, B Ovest e C Sud, pensati per distribuire i flussi del pubblico in modo ordinato ed evitare assembramenti.

Il programma della giornata prevede dalle 14 dj set delle radio partner, il format “Fateme suona’” e il set di Fabrizio Moro, prima dello show principale di Ultimo. Al termine del concerto sono previste proiezioni di contenuti inediti.

Per i fan arrivati con giorni di anticipo e accampati nell’area, Vivo Concerti ha allestito servizi dedicati: un tendone coperto per ripararsi dal sole, bagni riservati e un punto bar, pensati per garantire condizioni dignitose durante l’attesa.

I trasporti e le navette: come arrivare e le stazioni interessate

Per raggiungere la Spianata di Tor Vergata il 4 luglio, Roma Capitale ha predisposto un servizio metropolitano potenziato che garantirà continuità dalle prime ore del sabato mattina fino alla tarda serata della domenica. La linea C della metro rappresenta l’asse principale di collegamento, con la fermata Giardinetti come punto di riferimento consigliato: da qui parte un percorso pedonale segnalato che conduce direttamente agli ingressi del concerto.

Per chi proviene dalla metro A, sono state attivate navette gratuite dalla stazione Anagnina verso il Terminal Vela, predisposte per servire gli ingressi A Nord e B Ovest e distribuire i flussi in modo efficiente. Questo sistema di collegamento risulta particolarmente utile per chi arriva da fuori Roma e desidera evitare complicazioni nel quadrante interessato dall’evento.

Occorre però prestare attenzione ad alcune limitazioni temporanee: durante la giornata del concerto resteranno chiuse alcune fermate della linea C, tra cui Torrenova e Torre Angela, per ragioni di sicurezza e gestione dei flussi. Contestualmente, le linee bus 20 e 500 subiranno sospensioni o deviazioni, mentre nel quadrante circostante entreranno in vigore limiti alla viabilità e divieti di sosta.

La scelta più sicura per chi si muove dall’esterno della capitale resta quindi l’interscambio su una delle linee principali della metropolitana, proseguendo poi con i mezzi dedicati all’evento e seguendo la segnaletica predisposta dall’organizzazione.

I parcheggi e i consigli per l’auto: dove lasciare il veicolo senza stress

Per chi decide di raggiungere Tor Vergata in automobile, la strategia più efficace consiste nel lasciare il veicolo in uno dei parcheggi di interscambio situati lungo la linea A della metropolitana o nei pressi della stazione Termini, proseguendo poi con metro e navette gratuite fino all’area concerto.

Gli organizzatori sconsigliano l’accesso diretto alla zona dell’evento, dove viabilità e divieti di sosta renderanno impossibile trovare posto e muoversi agevolmente. Il consiglio pratico è prenotare con anticipo il parcheggio scelto e programmare l’arrivo con largo margine, considerando i flussi eccezionali della giornata.

Il regolamento e le misure anti–caldo: cosa portare e cosa evitare

Per accedere al raduno del 4 luglio è fondamentale conoscere le regole sull’accesso. Tra gli oggetti consentiti figurano:

Bottigliette d’acqua fino a 0,5 litri con tappo

Borracce in plastica, tritan o silicone

Integratori di sali minerali

Cibo leggero come panini, frutta e barrette

Powerbank

Piccoli ombrelli pieghevoli senza punta

Ventilatori portatili

Creme solari non spray

Teli e zainetti con capienza inferiore ai 10 litri

Sono invece vietati:

Contenitori in vetro o metallo

Lattine

Borse di grandi dimensioni

Ombrelli con punta metallica

Prodotti spray o in bombolette

Sedie e sgabelli

L’organizzazione ha inoltre predisposto punti di ricarica acqua gratuiti all’interno dell’area per riempire le borracce e affrontare le temperature estive in sicurezza. Chi soffre di intolleranze alimentari o patologie specifiche può introdurre alimenti particolari presentando documentazione medica ai varchi d’ingresso.

La possibile scaletta: i brani più attesi tra hit e nuove uscite

L’organizzazione non ha ancora diffuso la scaletta ufficiale del concerto, ma è possibile immaginare quali brani Ultimo porterà sul palco basandosi sui tour negli stadi degli ultimi anni e sulla sua discografia. Tra le canzoni che difficilmente mancheranno:

Il ballo delle incertezze

Sogni appesi

Fateme cantà

I tuoi particolari

Rondini al guinzaglio

Pianeti

Peter Pan

Cascare nei tuoi occhi

È verosimile che lo show includerà anche il concept legato alla “favola”, con brani come Colpa delle favole, La stessa storia e La stella più fragile dell’universo. Non dovrebbero mancare pezzi tratti da Alba e dal più recente ALTROVE, album che hanno segnato le ultime stagioni live del cantautore romano.

L’elenco resta indicativo e andrà confermato al momento del raduno.

L’ultimo album e il percorso recente: collaborazioni, numeri e riconoscimenti

Il progetto ALTROVE (2024) segna l’ultimo capitolo discografico di Ultimo prima del grande raduno, dopo il successo di Alba pubblicato nel 2023. Tra i momenti più significativi spicca la collaborazione internazionale con Ed Sheeran nel brano 2step, che ha ampliato la visibilità dell’artista oltre i confini nazionali.

I numeri parlano chiaro: 84 dischi di platino e 18 d’oro complessivi certificano il legame profondo con il pubblico. Nel tour stadi 2024 ha totalizzato 412.884 biglietti venduti, mentre nel 2022 aveva già superato le 600.000 presenze. A soli 28 anni, Ultimo ha all’attivo 42 date negli stadi italiani, un record che lo colloca tra i protagonisti assoluti della musica live contemporanea.

Questi traguardi spiegano perché “La Favola per sempre” rappresenti il culmine naturale di un percorso straordinario, pensato per celebrare insieme alla sua community il cammino condiviso fino a Tor Vergata.

La biografia e la carriera: dagli esordi a Sanremo fino ai record negli stadi

Ultimo è il nome d’arte di Niccolò Moriconi, nato a Roma il 27 gennaio 1996 e cresciuto nel quartiere di San Basilio. Dopo gli studi al Conservatorio di Santa Cecilia, si avvicina al rap e alla scrittura, pubblicando nel 2017 l’album d’esordio Pianeti.

L’anno successivo arriva Peter Pan e la vittoria a Sanremo Giovani con Il ballo delle incertezze, che segna l’esplosione definitiva. Seguono Colpa delle favole (2019) e Solo (2021), consolidando il suo posto nel panorama musicale italiano. La carriera negli stadi accumula numeri straordinari: oltre 600.000 spettatori nel tour 2022, 42 date complessive a soli 28 anni e un totale di 84 dischi di platino e 18 d’oro.

Fonte immagine: Radio Italia