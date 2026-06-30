Elio e le Storie Tese, concerti 2026: date, biglietti e scaletta

Dopo la quinta edizione del Concertozzo, tenutasi il 26 e 27 giugno a Biella e ideata insieme al Trio Medusa, Elio e le Storie Tese hanno dato il via al Tour à la carte. Si tratta di una tournée estiva che attraversa l’Italia dal 3 luglio al 12 settembre 2026, con una peculiarità: ogni serata diventa un evento unico, modellato sulle preferenze del pubblico.

Il concept del format “à la carte” trasforma il concerto tradizionale in un’esperienza partecipativa. La scaletta non è predefinita dalla band, ma scelta direttamente dagli spettatori attraverso il sito ufficiale. Questo meccanismo amplia il tempo esperienziale, facendo iniziare l’evento ben prima del palco: il pubblico non si limita ad assistere, ma contribuisce attivamente alla creazione dello spettacolo.

Per gli studenti e i giovani appassionati di musica, questa formula rappresenta un’opportunità di coinvolgimento inedita. Ogni città avrà una setlist su misura, un menù musicale costruito dalle scelte locali, che rende irripetibile ciascuna tappa del tour.

I biglietti per Elio e le Storie Tese 2026 partono in genere da circa 25-32 € e possono arrivare a 80,50 € a seconda della città e del settore.

Il tour si snoda lungo tutta l’Italia da inizio luglio a metà settembre, attraversando località iconiche e festival consolidati. Si parte il 3 luglio da Bergamo al Lazzaretto Estate, proseguendo poi verso il Veneto con Mirano Summer Festival e toccando Piacenza al Palazzo Farnese, prima di approdare al Rugby Sound Festival di Legnano.

Il calendario prosegue con tappe al Sud, dalla Fiera del Levante di Bari fino all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati e al Parco delle Caserme Rosse di Bologna. Cuneo, Pratolino e la Sardegna – con le date di Lanusei e Cagliari – arricchiscono l’offerta estiva.

A fine luglio il tour raggiunge Roma Summer Fest al Parco della Musica, prima di concludere a settembre con Vicenza, Reggio Emilia all’Iren Green Park RCF Arena e Rimini, dove il Festival Balamondo in Piazza Cavour chiude il 12 settembre.

Ogni tappa è progettata per riflettere le preferenze musicali del pubblico locale, trasformando la geografia del tour in una mappa di esperienze sonore uniche e irripetibili.

Il voto online che definisce la scaletta

La costruzione della scaletta di ogni concerto del tour avviene attraverso un sistema di voto online gestito direttamente sul sito ufficiale di Elio e le Storie Tese. Il pubblico che acquista i biglietti per una specifica tappa può accedere alla piattaforma e selezionare i brani che desidera ascoltare dal vivo, scegliendo tra l’intero repertorio della band.

Questo meccanismo trasforma radicalmente l’esperienza del concerto tradizionale: il live non inizia più solo nel momento in cui le luci si spengono in sala, ma già nella fase di preparazione, quando gli spettatori contribuiscono attivamente alla definizione del programma musicale. L’esperienza del pubblico si dilata nel tempo, partendo dal momento della scelta dei brani fino alla loro esecuzione sul palco.

Il risultato è che ogni tappa del tour risulta unica e personalizzata in base alle preferenze del pubblico locale. Non esistono due concerti identici: la scaletta di Bergamo sarà diversa da quella di Roma o di Cagliari, rispecchiando i gusti specifici di ogni comunità di fan. Il pubblico passa così da semplice fruitore a co-creatore del contenuto stesso dello spettacolo.

Fonte immagine: Rolling Stone