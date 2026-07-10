Concerti Bad Bunny a Milano: la scaletta del 17 e 18 luglio

Bad Bunny porta il Debí tirar más fotos World Tour in Italia con due appuntamenti all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano: giovedì 17 e venerdì 18 luglio 2026. Entrambe le date sono attualmente sold out dopo una prevendita che ha registrato oltre 200.000 utenti in coda online, confermando la forte richiesta di biglietti tra il pubblico italiano.

L’artista portoricano torna a esibirsi nel Paese a sette anni dall’ultima volta, proponendo uno show che supera stabilmente le due ore e mezza di durata e include una scenografia chiamata “La Casita”, riproduzione di una tradizionale casa portoricana dove si svolge una sezione del concerto con ospiti e atmosfere di festa di quartiere.

Il pubblico potrà assistere a una performance che alterna brani eseguiti sul main stage ad altri presentati nell’ambiente più raccolto della Casita, il tutto accompagnato da una band dal vivo che arricchisce il suono elettronico tipico del reggaeton e del latin trap di Bad Bunny.

La tournée Debí tirar más fotos: calendario europeo e tappe italiane

Il Debí tirar más fotos World Tour ha preso avvio il 21 novembre 2025 a Santo Domingo e proseguirà fino al 22 luglio 2026 a Bruxelles. La leg europea comprende 24 concerti distribuiti in dieci paesi.

Il calendario completo delle date europee:

22 e 23 maggio 2026 – Barcellona (Spagna), Estadi Olímpic Lluís Companys

26 e 27 maggio 2026 – Lisbona (Portogallo), Estádio da Luz

30 e 31 maggio, 2, 3 e 15 giugno 2026 – Madrid (Spagna), Riyadh Air Metropolitano

20 e 21 giugno 2026 – Düsseldorf (Germania), Merkur Spiel-Arena

23 e 24 giugno 2026 – Arnhem (Paesi Bassi), GelreDome

27 e 28 giugno 2026 – Londra (Regno Unito), Tottenham Hotspur Stadium

1 luglio 2026 – Marsiglia (Francia), Orange Vélodrome

4 e 5 luglio 2026 – Nanterre/Parigi (Francia), Paris La Défense Arena

10 e 11 luglio 2026 – Stoccolma (Svezia), Strawberry Arena

14 luglio 2026 – Varsavia (Polonia), PGE Narodowy

17 e 18 luglio 2026 – Milano (Italia), Ippodromo SNAI La Maura

22 luglio 2026 – Bruxelles (Belgio), King Baudouin Stadium

Le due date italiane rappresentano un evento eccezionale: Bad Bunny è il primo artista latino a registrare il sold out in uno stadio in Italia. La prima data del 17 luglio ha esaurito i biglietti durante la prevendita, portando all’aggiunta immediata del secondo concerto del 18 luglio.

La possibile scaletta del tour: struttura dello show, brani e sorprese

Il concerto si apre con La Mudanza e si chiude con EoO, seguendo uno schema consolidato nelle tappe europee. Lo spettacolo alterna il main stage alla scenografia “La Casita”, riproduzione di una casa portoricana dove Bad Bunny ricrea l’atmosfera di una festa di quartiere, accompagnato da band dal vivo e ospiti. La durata supera stabilmente le due ore e mezza, avvicinandosi talvolta alle tre ore.

Un elemento distintivo è l’esecuzione di uno o due brani esclusivi a ogni data: a Barcellona, ad esempio, è stata riproposta La Santa. Non è ancora noto quale pezzo sarà riservato a Milano, ma questo meccanismo alimenta l’attesa del pubblico italiano.

La setlist tipo del tour europeo include:

LA MUDANZA

Callaita

Bamboleo

PITORRO DE COCO

WELTITA

TURISTA

BAILE INOLVIDABLE

NUEVAYOL

VELDA

Tití me preguntó

Neverita

VOY A LLEVARTE PA PR

Si veo a tu mamá

Me porto bonito

No me conoce

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

MONACO

TELEFONO NUEVO

Caile

Side Bitch

ETA – RMX

No te quieren conmigo

CAFE CON RON

Ábreme Paso

Ojitos lindos

La canción

KLOUFRENS

DAKITI

Yonaguni

El apagón

DTMF

EoO

I biglietti per Milano: prevendite, canali ufficiali e fasce prezzo

I biglietti per le date milanesi sono stati messi in vendita attraverso Ticketmaster e TicketOne, le piattaforme ufficiali indicate dagli organizzatori. La vendita generale è partita il 9 maggio alle ore 12:00, preceduta da una fase di prevendita che ha registrato oltre 200.000 utenti in coda online.

La forte domanda ha esaurito i biglietti per il 17 luglio in pochi minuti, portando all’annuncio immediato della seconda data del 18 luglio; gli utenti rimasti in coda sono stati reindirizzati automaticamente verso i ticket della nuova data.

L’album Debí tirar más fotos: temi e impianto sonoro

Uscito nel 2025, Debí tirar más fotos consolida Bad Bunny come figura centrale del latin trap e reggaeton globale, con forte componente narrativa e autobiografica. Il progetto è supportato da un world tour interamente negli stadi, evidenziando il salto di scala della sua popolarità. Brani come La Mudanza, DAKITI e El apagón collegano l’album al concerto, rappresentando i pezzi più attesi dai fan.

La carriera di Bad Bunny: profilo essenziale e traguardi

Benito Antonio Martínez Ocasio nasce nel 1994 a Vega Baja, Porto Rico, e inizia a pubblicare tracce su SoundCloud a metà anni 2010. Gli album X 100PRE, YHLQMDLG ed El Último Tour del Mundo lo consacrano.

È risultato l’artista più ascoltato su Spotify nel 2020, 2021, 2022 e 2025, ha tenuto l’halftime show del Super Bowl 2026 ed è il primo artista latino a registrare il sold out in uno stadio in Italia.

Fonte immagine: BBC News