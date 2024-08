Battiti live 5 agosto 2024: dove vederlo, cantanti e scaletta

Battiti live 5 agosto 2024

Tutto è pronto per stasera: tra poche ore andrà in onda la quinta – e ultima – puntata di Battiti Live, condotto da Ilary Blasi e Alvin, insieme a Rebecca Staffelli, che anche staserà ospiterà una serie di importanti esponenti del panorama musicale italiano. Ma dove vederlo, quali sono i cantanti che si esibiranno e quale la scaletta? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cos’è “Battiti Live”

Prima di passare ai dettagli, giusto per chi non sapesse di cosa si tratta, “Battiti Live” è un evento musicale italiano annuale organizzato da Radio Norba, una delle principali stazioni radiofoniche del sud Italia. Nato nel 2003, è un festival estivo che comprende una serie spettacoli dal vivo gratuiti in diverse città del sud Italia, in particolare in Puglia. A differenza di molti altri eventi simili, questo evento si differenzia per la sua formula itinerante. Non solo: prevede dei concerti che si svolgono in piazze e spazi aperti. In modo che possano parteciparvi quante più persone possibili. Anche da casa, dato che “Battiti Live” viene anche trasmesso in televisione.

Dove vedere “Battiti Live”

L’evento, che si svolgerà nel castello aragonese di Otranto (dopo le tappe di Molfetta e Bari), verrà trasmesso su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. In diretta televisiva potete vederlo su TeleNorba (canale 510 di Sky). In diretta radiofonica potete ascoltarlo, invece, su RadioNorba. Potete assistere anche alla diretta streaming su Mediaset Infinity. Qui, dopo la messa in onda, potete recuperare anche gli altri live, e godere di contenuti speciali come backstage e interviste agli artisti.

Battiti live 5 agosto 2024: cantanti e scaletta

Ma eccoci alla parte più interessante, ovvero alla scaletta ufficiale della puntata di Battiti Live che andrà in onda questa sera. I cantanti che saliranno sul palco sono:

Alessandra Amoroso

Alex Britti

Alex Wyse

Ava

Benji e Fede

Big Mama

Boomdabash

Capo Plaza

Cioffi

Dotan

Emma

Francesco Gabbani

Gaia

Gabry Ponte

Matteo Paolillo

Mietta

Mida

Mr.Rain

Petit

Rocco Hunt

Sarah

Tananai

The Kolors

Se la maggior parte degli artisti si esibiranno ad Otranto, tre saranno quelli che canteranno da altre mete turistiche della Puglia. Si tratta di Emma, che canterà a Brindisi; di Tananai, che invece si esibirà a Giovinazzo, e di Alessandra Amoroso e BigMama da Ostuni. L’edizione che sta per volgere al termine ha registrato buoni ascolti, ma non è stata esente da critiche. Quelle più insistenti hanno riguardato la scelta in fatto di outfit dei cantanti e l’uso del playback.

