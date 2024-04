Concerti Mahmood nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Concerti Mahmood 2024

Tutto è pronto per l’inizio dei concerti che Mahmood terrà nel corso del 2024. Che sono piuttosto numerosi e che ci accompagneranno da aprile fino ad almeno ottobre. Il cantante sarà infatti impegnato in un tour europeo che partirà tra qualche giorno e che si concluderà a maggio. Per poi riprendere con quello estivo, che avrà inizio il 5 luglio a Perugia e terminerà il 24 agosto a Cirò Marina, in Calabria (salvo nuove date aggiunte). Concluderà il 2024, infine, con un tour autunnale, tutto italiano, con attualmente 5 date confermate che sono in programma nel mese di ottobre.

Entriamo nel vivo delle date del tour europeo, di quello estivo e di quello autunnale, elencate dettagliatamente sotto.

Tour europeo 2024

4 aprile – Rockhal, Lussemburgo (Lussemburgo)

7 aprile – Kentish Town Forum, Londra (UK)

8 aprile – Olympia, Parigi (Francia)

10 aprile – Komplex 457, Zurigo (Svizzera)

12 aprile – Thonex Live, Ginevra (Svizzera)

13 aprile – Live Music Hall, Colonia (Germania)

15 aprile – Paradiso, Amsterdam (Olanda)

16 aprile – Cirque Royal, Bruxelles (Belgio)

18 aprile – Im Wizemann, Stoccarda (Germania)

21 aprile – Huxleys Neue Welt, Berlino (Germania)

22 aprile – Stodola, Varsavia (Polonia)

8 maggio – Riviera, Madrid (Spagna)

9 maggio – Razzmatazz, Barcellona (Spagna)

11 maggio – Sala Mamba, Murcia (Spagna)

12 maggio – Pazo de la Cultura, Pontevedra (Spagna)

17 maggio – Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT

18 maggio – Fabrique, Milano (Italia)

Tour estate

5 luglio – Perugia – L’Umbria Che Spacca – Giardini del Frontone

8 luglio – Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank

11 luglio – Mantova – Mantova Summer Festival – Piazza Sordello

13 luglio – Genova – Live in Genova Festival – Porto Antico

19 luglio – Bologna – Sequoie Music Park – Parco Caserme Rosse

20 luglio – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima

27 luglio – Benevento – Arena Musa

30 luglio – Sottomarina di Chioggia (VE) – Sottomarina Sound Beach

12 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD) – Sunset Festival – Arena Alpe Adria

14 agosto – Forte dei Marmi (LU) – Bertelli Live – Villa Bertelli

18 agosto – Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival – Parco Gondar/Pineta

20 agosto – Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

21 agosto – Palermo – Teatro di Verdura

23 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival – Teatro al Castello

24 agosto – Cirò Marina (KR) – Krimi Sound – Mercati Saraceni

Tour autunno

21 ottobre – Milano, Forum di Milano

22 ottobre – Milano, Forum di Milano

25 ottobre – Firenze, Nelson Mandela Forum

27 ottobre – Roma, Palazzo dello Sport

31 ottobre – Napoli, Palapartenope

Biglietti

Dove comprare i biglietti per i concerti del tour estivo di Mahmood? Potete acquistarli su Ticketone.it. Attualmente sono in prevendita sul sito a prezzi variabili sia in base alla data che al posto scelto. A partire, comunque, da 37,95 €. Prendendo come esempio la data di Mantova, le possibilità sono le seguenti: poltronissima Gold a 69€, Poltronissima a 59, Prima Poltrona a 49, Seconda Poltrona a 39 e Tribuna Numerata a 45€. Ricordate che c’è un limite massimo di acquisto per ogni acquirente: 4 biglietti ciascuno.

Scaletta

La scaletta definitiva non è ancora nota ma, con tutta probabilità, conterrà i brani che trovate sotto unitamente a “Tuta Gold“, canzone che ha da poco presentato al Festival di Sanremo e che ha scalato le classifiche italiane e, con grande soddisfazione dell’artista, anche quelle mondiali, e qualche inedito. Oltre che qualche brano contenuto nell’album “Nei letti degli altri”, uscito il 16 febbraio scorso. La discografia del cantante vanta tre album, un EP e più di 20 singoli. A tre dei quali ha partecipato come ospite.

Dei

Ghettolimpo

Baci dalla Tunisia

Inuyasha

Il Nilo nel naviglio

Eternantena

Dorado

Remo

Gioventù bruciata

Icaro è libero

Kobra

Rubini

Karma

T’amo

Barrio

Talata

Rapide

Brividi

Soldi

