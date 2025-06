Booktok: le serie televisive tratte da libri nel 2025

Il 2025 si presenta come un anno straordinario per gli appassionati di letteratura e serie televisive. Il fenomeno BookTok ha trasformato il modo in cui i giovani scoprono e condividono le loro letture preferite, creando un ponte diretto tra pagina scritta e schermo. Questo trend ha spinto le piattaforme di streaming a investire massicciamente negli adattamenti di romanzi che hanno conquistato le nuove generazioni sui social media.

Per gli studenti e i giovani lettori, questi adattamenti rappresentano un’opportunità unica per vedere i propri personaggi letterari preferiti prendere vita, offrendo nuove prospettive sulle storie che hanno già imparato ad amare attraverso i libri.

Il club dei delitti del giovedì

Richard Osman ha creato un fenomeno letterario con la sua serie gialla ambientata in una tranquilla residenza per pensionati inglese. La storia segue quattro vivaci anziani che trasformano la loro passione per i cold case in un’avventura reale quando si trovano coinvolti in un vero omicidio.

L’adattamento Netflix vanta un cast stellare che include Helen Mirren e Pierce Brosnan, promettendo di mantenere l’equilibrio perfetto tra ironia britannica e suspense investigativa. Debutterà il 28 agosto 2025.

Il cavaliere dei sette regni

L’universo di George R.R. Martin si espande con “A Knight of the Seven Kingdoms”, adattamento delle amate novelle “Tales of Dunk and Egg”. Ambientata circa 90 anni prima degli eventi di Game of Thrones, la serie racconta le avventure di Ser Duncan l’Alto, un cavaliere errante dall’animo nobile, e del suo giovane scudiero Egg, destinato a diventare il re Aegon V Targaryen.

A differenza della decadenza epica di GOT, questa produzione HBO promette un tono più avventuroso e intimo, esplorando un’epoca di Westeros meno cupa ma non priva di intrighi. I fan potranno finalmente scoprire una parte dell’universo martiniano spesso trascurata, caratterizzata da storie di cavalleria e lealtà che arricchiscono la mitologia dei Sette Regni.

La famiglia da eliminare

Il romanzo di Bella Mackie presenta Grace Bernard, una protagonista che ha deciso di eliminare sistematicamente la sua famiglia. Attualmente in prigione per un crimine che non ha commesso, Grace nasconde però un segreto: ha davvero ucciso sei membri della sua famiglia.

Anya Taylor-Joy interpreterà questa complessa protagonista, portando sullo schermo il sarcasmo tagliente e la determinazione spietata del personaggio. La serie Netflix manterrà il dark humor caratteristico del libro, esplorando temi come il privilegio sociale e la vendetta attraverso una lente ironica ma penetrante.

L’estate che segna il cambiamento

La trilogia di Jenny Han giunge finalmente alla sua conclusione con l’adattamento di “We’ll Always Have Summer”, terzo capitolo che promette di chiudere definitivamente la storia di Belly. La protagonista è ormai cresciuta e il celebre triangolo amoroso con i fratelli Fisher raggiunge il suo momento decisivo, costringendola a scelte definitive che segneranno il suo futuro.

L’estate diventa ancora una volta il teatro di emozioni intense, dove lacrime e catarsi si intrecciano in un coming-of-age carico di malinconia. Gli undici episodi in arrivo su Prime Video il 16 luglio 2025 puntano a regalare ai fan un finale all’altezza delle aspettative, chiudendo in grande stile una delle saghe romantiche più amate di BookTok.

I ragazzi del Colorado

La seconda stagione di “My Life with the Walter Boys” riporta su Netflix l’adattamento del romanzo di Ali Novak, nato originariamente su Wattpad prima di diventare un fenomeno editoriale. Jackie, la giovane protagonista newyorkese, continua la sua nuova vita in Colorado tra le dinamiche caotiche e imprevedibili della numerosa famiglia Walter, composta principalmente da ragazzi adolescenti che stravolgeranno completamente le sue certezze.

I nuovi episodi promettono di approfondire ulteriormente i drammi sentimentali che hanno conquistato il pubblico del romance young adult, esplorando le complicazioni amorose e i processi di crescita personale che caratterizzano questa fase delicata della vita. Il contrasto tra il caos adolescenziale quotidiano e i momenti di autentica maturazione emotiva rappresenta il cuore pulsante di una narrazione che sa alternare leggerezza e profondità.

L’uscita è prevista per la seconda metà del 2025.