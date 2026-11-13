Borse di studio universitarie 2026/27, approvati 845,8 milioni: copertura al 99,8% degli idonei

Il 12 novembre 2026 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il riparto del Fondo Integrativo Statale (FIS) destinato alle borse di studio universitarie per l’anno accademico 2026/2027. L’intesa, proposta dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, completa l’assegnazione alle Regioni delle risorse per il diritto allo studio e porta la dotazione complessiva a oltre 845,8 milioni di euro.

I nuovi fondi si sommano ai 557,8 milioni già allocati su risorse statali e confermano la traiettoria di crescita avviata dopo il 2020. L’intesa segna un passaggio istituzionale chiave per garantire la copertura economica degli studenti idonei nel prossimo anno accademico.

La dinamica delle risorse: +19,5% sul 2025/26 e +175% dal 2020

Rispetto all’anno accademico 2025/2026 la dotazione del Fondo Integrativo Statale aumenta del 19,5%, raggiungendo il massimo storico di 845,8 milioni di euro. Il confronto con il 2020 è ancora più significativo: sei anni fa il FIS contava su 307,8 milioni, oggi le risorse salgono a 845,8 milioni.

L’incremento complessivo è del 175% in sei anni accademici, un ritmo di crescita senza precedenti nell’ultimo decennio della spesa pubblica italiana sul diritto allo studio universitario.

Il MUR sottolinea che il mantenimento degli investimenti ai livelli degli ultimi anni è stato possibile anche grazie al contributo straordinario del PNRR, che in questa fase chiude progressivamente il suo ciclo di finanziamento sul diritto allo studio. “Il diritto allo studio non può restare un principio scritto sulla carta. Deve tradursi in opportunità reali e risposte concrete”, ha dichiarato la ministra Bernini, aggiungendo che gli investimenti sono aumentati affinché nessuno debba rinunciare all’università per ragioni economiche.

La copertura degli idonei: 299.618 borse nel 2024/25 e il 99,8% assegnato

Nell’anno accademico 2024/2025 il sistema del diritto allo studio universitario ha raggiunto una copertura del 99,8% degli studenti idonei, per un totale di 299.618 borse erogate. Il dato segna un risultato significativo in termini di accesso effettivo alle agevolazioni economiche, riducendo al minimo il numero di beneficiari con requisiti validi rimasti esclusi dal sostegno.

Il confronto con l’anno accademico 2020/2021 evidenzia un incremento netto: quattro anni fa le borse assegnate erano 244.171, con un aumento del 22,7% sul numero complessivo di beneficiari. La crescita delle risorse, tuttavia, è stata più rapida di quella della platea studentesca idonea: le disponibilità del FIS sono aumentate del 175% nello stesso arco temporale, determinando un effetto diretto sull’importo medio disponibile per ciascun beneficiario e ampliando la fascia di studenti in grado di ottenere l’assegnazione anche al margine delle soglie economiche regionali.

In pratica, più risorse non hanno solo coperto un maggior numero di domande, ma hanno anche consentito di includere situazioni reddituali precedentemente escluse per limiti di dotazione.

Le tempistiche di erogazione: trasferimenti post-MEF e calendari regionali

Circa l’80% della dotazione iniziale del Fondo Integrativo Statale sarà trasferito alle Regioni dopo il via libera del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come riporta il comunicato del MUR del 12 novembre 2026. Il passaggio rappresenta un nodo procedurale fondamentale per l’attivazione del canale di finanziamento delle borse di studio universitarie.

Gli studenti idonei per l’anno accademico 2026/27 potranno ricevere le borse nei mesi successivi all’autorizzazione del MEF, secondo i tempi stabiliti dai singoli enti regionali per il diritto allo studio universitario. La calendarizzazione è definita in autonomia da ciascuna Regione, che gestisce l’erogazione finale ai beneficiari seguendo procedure interne e flussi amministrativi differenziati su base territoriale.

Per conoscere le scadenze precise e le modalità di accredito, è necessario seguire gli avvisi ufficiali pubblicati dagli enti regionali competenti.

Le differenze territoriali e il cofinanziamento regionale: cosa cambia per importi e platea

Il Fondo Integrativo Statale rappresenta il canale principale di finanziamento delle borse di studio universitarie in Italia, ma non costituisce l’unica fonte di risorse disponibili. Per legge, le Regioni sono obbligate a contribuire con almeno il 40% dell’importo ricevuto dallo Stato attraverso il FIS, integrandolo con fondi propri destinati al diritto allo studio.

Questo meccanismo di cofinanziamento genera una variabilità territoriale significativa: l’importo finale delle borse e il numero complessivo di assegnazioni dipendono dai bilanci regionali e dai criteri di selezione adottati dai singoli enti per il diritto allo studio universitario. La dotazione effettiva disponibile in ciascuna Regione può quindi differire, influenzando sia la copertura degli idonei al margine delle soglie economiche sia l’ammontare medio erogato per studente.

Le implicazioni per gli studenti 2026/27: come orientarsi tra requisiti e scadenze

La crescita delle risorse disponibili per il 2026/27 si traduce in maggiori opportunità concrete per chi presenta domanda di borsa di studio universitaria. L’aumento del FIS a 845,8 milioni e la copertura del 99,8% degli idonei nell’anno precedente indicano che gli studenti in possesso dei requisiti economici hanno probabilità elevate di ottenere l’assegnazione, anche quando si trovano al margine delle soglie regionali.

I criteri di accesso e gli importi variano su base territoriale, poiché ogni Regione definisce le proprie soglie ISEE e le modalità di calcolo del beneficio. È fondamentale consultare tempestivamente i bandi pubblicati dagli enti regionali per il diritto allo studio, verificando scadenze, documentazione richiesta e requisiti di merito. Le comunicazioni ufficiali degli enti sono il riferimento primario per conoscere calendari di presentazione delle domande e tempistiche di erogazione.

L’ampliamento della platea derivante dalla crescita dei fondi favorisce anche chi negli anni precedenti si trovava appena oltre i limiti di reddito. Il monitoraggio costante delle informazioni regionali resta lo strumento principale per orientarsi e presentare domanda nei termini previsti.