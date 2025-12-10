Capodanno 2025, i grandi concerti gratuiti nelle piazze italiane: da Mahmood a Ghali

La notte di San Silvestro 2025 si conferma uno degli appuntamenti più attesi per chi ama la musica dal vivo. In tutta Italia, il 31 dicembre si trasforma in una grande festa collettiva: città grandi e piccole radunano migliaia di persone per salutare l’anno che finisce e brindare a quello che comincia.

Piazza dopo piazza, il Capodanno 2025 promette una lunga carrellata di artisti, con generi che spaziano dal pop al cantautorato, fino ai progetti orchestrali e ai live di forte richiamo mediatico. Molti eventi sono gratuiti e si svolgono in suggestive cornici urbane, trasformate per una notte in palcoscenici a cielo aperto. A fare da sfondo, luci, maxischermi e fuochi d’artificio che accompagneranno il pubblico verso la mezzanotte e oltre.

Le città in primo piano: guida ai live da nord a sud

La serata di Catanzaro: il Capodanno Rai

Il lungomare Stefano Pugliese di Catanzaro Lido ospita l’edizione 2025 de “L’Anno che Verrà”, con Marco Liorni alla conduzione su Rai 1. La diretta nazionale si chiude con i fuochi a mezzanotte.

La festa di Catania: Ghali in Piazza Duomo

Ghali sale sul palco di Piazza Duomo dopo le esibizioni di Zapato, Color Indaco, Kaballà e Marina Rei. Circola l’ipotesi di un ospite segreto collegato a X Factor.

La piazza di Palermo: Arisa e The Kolors

Piazza Ruggero Settimo, ai piedi del Politeama, accoglie Arisa e The Kolors in un evento pop aperto a cittadini e turisti, con attenzione a sicurezza e clima festoso.

La notte di Salerno: Mahmood protagonista

Piazza della Libertà si illumina per il concerto di Mahmood, inserito nel contesto delle Luci d’Artista, tra installazioni scenografiche e atmosfera sul mare.

La piazza di Genova: i Pinguini Tattici Nucleari

Piazza della Vittoria si trasforma con palco imponente, maxischermi e luci. I Pinguini Tattici Nucleari salgono sul palco dopo i dj set, poco prima di mezzanotte.

La cornice di Mantova: Vinicio Capossela in Piazza Sordello

Concerto gratuito con dj-set Blue Mondays dalle 21:30, seguito da Capossela alle 22:00. Fuochi a mezzanotte e ulteriore set musicale chiudono la serata cantautorale.

La nottata di Crotone: Max Gazzè con Calabria Orchestra

Piazza Pitagora accoglie dalle 23:00 il progetto Musicae Loci, con Max Gazzè e Calabria Orchestra in un crescendo tra modernità e territorio.

La novità di Olbia: Mengoni e Lazza al porto interno

Dopo vent’anni cambia location: la nuova arena nel porto interno vede Marco Mengoni prima di mezzanotte e Lazza nel dopo-brindisi, per una doppia anima di show.

Le luci di Savona: Le Vibrazioni in Piazza Sisto IV

Evento gratuito con Luca Galtieri e Marco Anelli alla conduzione. Le Vibrazioni, con Roberto Dell’Era e Fabio Zacco, precedono i dj Fabietto e Rudy del dopo-mezzanotte.

La scena di Siena: Irama in Piazza del Campo

Irama porta il suo live nella piazza simbolo, all’interno del cartellone “Siena Incanta” sostenuto dai Teatri di Siena, con appeal per pubblico giovane e trasversale.

Le informazioni utili per chi va in piazza: orari, atmosfere e dettagli

Gli eventi elencati presentano in molti casi ingresso gratuito, tra cui Mantova, Savona e le altre città che hanno scelto di aprire le piazze a tutta la cittadinanza. Dove comunicati, gli orari indicano inizio dei concerti alle 21:30 o alle 22:00 (Mantova) e alle 23:00 (Crotone), mentre i fuochi d’artificio sono confermati a Catanzaro e Mantova allo scoccare della mezzanotte.

Sul fronte tecnico, Genova allestirà un palco con maxischermi, mentre Olbia segna una novità con la nuova arena nel porto interno. Chi desidera vivere la festa potrà scegliere la piazza più vicina ai propri gusti, tra atmosfere pop, cantautorali e orchestrali.