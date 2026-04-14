Carta Valore dal 2027: bonus cultura riservato ai diplomati con 100 e lode

La legge di Bilancio 2026 introduce la Carta Valore, che dal 2027 sostituirà gli attuali strumenti Carta Cultura Giovani e Carta del Merito. La novità principale è il criterio di accesso: il nuovo bonus sarà riservato esclusivamente agli studenti che conseguiranno il diploma con il massimo dei voti, ossia 100 o 100 e lode, nelle scuole secondarie di secondo grado a partire dall’anno scolastico 2025/2026.

L’importo stimato è fino a 500 euro, utilizzabili per l’acquisto di libri, biglietti per spettacoli e altre attività culturali. Il valore effettivo verrà definito anno per anno tramite decreto ministeriale, sulla base della dotazione complessiva stanziata pari a 180 milioni di euro.

Questo significa che l’importo potrebbe subire variazioni in funzione del numero di beneficiari e delle risorse disponibili.

Gli studenti che otterranno il diploma con il massimo dei voti dovranno utilizzare il bonus entro l’anno successivo al conseguimento del titolo e comunque prima di compiere 20 anni, ovvero entro i 19 anni di età. La misura punta a valorizzare il merito scolastico e a incentivare il consumo culturale tra i giovani diplomati con eccellenza.

Le misure transitorie per il 2026: cosa cambia per i nati nel 2007

Nel 2026 i giovani nati nel 2007 possono ancora contare su due strumenti distinti. Da un lato, la Carta della Cultura Giovani garantisce 500 euro a chi compie 18 anni nel 2025 e presenta un ISEE familiare fino a 35.000 euro. Dall’altro, la Carta del Merito premia con ulteriori 500 euro chi ottiene 100 o 100 e lode all’esame di maturità dello stesso anno.

La grande novità è la cumulabilità: chi soddisfa entrambi i requisiti – voto massimo e reddito entro la soglia – può sommare i due benefici, arrivando a 1.000 euro complessivi da spendere in libri, spettacoli e iniziative culturali.

Si tratta di un regime transitorio, destinato a concludersi prima dell’entrata in vigore della Carta Valore dal 2027.

Questo doppio canale permette di sostenere sia il merito scolastico sia le famiglie con redditi medio-bassi, offrendo un ponte verso il nuovo sistema unico basato esclusivamente sul risultato del diploma.

Le ricadute per studenti e famiglie: scadenze e prossimi passi

Pianificare l’uso del bonus richiede attenzione ai tempi: l’acquisto deve avvenire nell’anno successivo al diploma e prima del compimento dei 19 anni. L’importo esatto sarà definito annualmente per decreto, rendendo indispensabile seguire gli aggiornamenti normativi.

Dal 2027, con l’avvio definitivo della Carta Valore, famiglie e diplomati dovranno monitorare le decisioni attuative per organizzare le spese culturali in modo consapevole.