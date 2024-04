Coachella 2024, date, artisti e scaletta: tutto quello che c'è da sapere

Coachella 2024, tutto quello che c’è da sapere

E’ arrivato, anche quest’anno, il tanto atteso Coachella Valley Music and Arts Festival, più comunemente noto come Coachella, uno dei festival musicali più famosi al mondo. Si tiene ogni anno a Indio, California, negli Stati Uniti, ed è un’occasione unica per fare un pieno di ottima musica. Ma non solo: sul palco del Coachella salgono gli artisti più attesi (non solo quelli annunciati, ma anche ospiti inattesi), vi si può ascoltare una grandissima varietà di generi musicali tra rock, indie, hip-hop, elettronica e fare un’esperienza a 360 gradi. Oltre alla musica, il festival ospita installazioni d’arte, sculture, performance artistiche e tanto cibo. Bene, ma cosa c’è da aspettarsi da questa edizione? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Coachella 2024.

Iniziamo dalla info più importante: le date. Il festival si svolge ogni anno in due weekend consecutivi a metà aprile, ed attira migliaia di persone da tutto il mondo. È diventato un’icona della cultura giovanile ed una vetrina per artisti emergenti e superstar della musica. Le date in programma quest’anno sono dal 12 al 14 e dal 19 al 21 aprile. Per assistere allo show bisogna recarsi all’Emipire Polo Club di Indio, nella Coachella Valley, che si trova nella California meridionale negli Stati Uniti d’America. Precisamente ad est di Los Angeles. Ha luogo in una distesa desertica di circa 2.400 kilometri quadrati. Prima di proseguire, una curiosità. Vi sarete sicuramente chiesti perché si chiama Coachella. Ebbene, questo termine indica il serpente, che è anche il simbolo di Città del Messico.

Gli artisti del Coachella 2024

No Doubt, Lana Del Rey, Tyler the Creator, Doja Cat saranno gli headliner del Coachella di quest’anno. Non hanno bisogno di presentazioni i No Doubt: la band statunitense formatasi nel 1986, è composta dalla carismatica Gwen Stefani, dal chitarrista Tom Dumont, il bassista Tony Kanal e il batterista Adrian Young. A renderli iconici negli anni ’90 è stata la loro musica energica e la forte presenza scenica. Uno degli album che ne ha decretato il successo è “Tragic Kingdom”. “Don’t Speak” è probabilmente il loro brano più famoso.

Lana Del Rey, cantautrice apprezzata per il suo stile musicale unico che fonde pop, rock e indie con testi evocativi e nostalgici, è diventata famosa con “Born to Die” nel 2012, anno a partire dal quale ha guadagnato fama internazionale grazie alla sua voce seducente. Continua a essere una delle figure più influenti e affascinanti della musica contemporanea. Ed al Coachella non deluderà.

Tyler, the Creator, rapper, cantante, produttore discografico e designer di moda, è conosciuto al grande pubblico come membro del collettivo musicale Odd Future. Classe 1991, la sua musica spazia tra rap, hip-hop, alternative e lo-fi. I suoi testi sono provocatori, i ritmi innovativi e le produzioni eclettiche. Gli album acclamati dalla critica sono “Goblin”, “Wolf” e “Flower Boy”. Che dire, poi, di Doja Cat? Nome d’arte di Amala Ratna Zandile Dlamini, è una cantante, rapper e compositrice americana nata nel 1995. Salita alla ribalta nel 2018 con il singolo “Mooo!”, il suo genere è un mix di rap, pop e R&B.

Naturalmente, quelli appena elencati non saranno i soli artisti ad esibirsi: saranno presenti ulteriori set che avranno come protagonisti J Balvin, Peso Pluma, Blur, Ice Spice, Jhené Aiko, Lil Uzi Vert, Justice, Bleachers e non solo. Come abbiamo detto, ogni artista potrebbe ospitare sul palco più di un ospite.

Coachella 2024, la scaletta

Iniziamo dai più importanti: Lana Del Rey si esibirà venerdì alle 11:20, i No Doubt alle 09:25 del sabato e successivamente Tyler, the Creator alle 11:40. Doja Cat chiuderà alle 10:25 di domenica. La scaletta completa della manifestazione potete visionarla sul profilo Instagram ufficiale del Coachella. Sotto ve ne diamo un assaggio. Questa, quella del sabato.

Questa, invece, della domenica.

