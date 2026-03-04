Concerti Achille Lauro 2026: date, biglietti e scaletta del Palazzetti Live

Il 4 marzo 2026 prende il via dal Palasele di Eboli il Palazzetti Live 2026 di Achille Lauro, un tour che attraversa i principali palasport italiani dopo il doppio sold out al Circo Massimo dell’estate 2025. L’artista porta il suo show al coperto con un format pensato come viaggio nella propria carriera, un percorso cronologico a ritroso che parte dai brani più recenti per risalire ai classici.

La forte domanda ha generato numerosi sold out e date aggiuntive in diverse città, confermando l’affetto del pubblico. Lo show si sviluppa secondo una narrativa precisa, descritta dallo stesso Lauro come “la storia di un uomo che cerca di capire dove finisce il personaggio e dove comincia l’uomo”, integrando i singoli dell’album Comuni Mortali con i momenti più iconici del repertorio.

Il Palazzetti Live 2026 di Achille Lauro tocca quindici città italiane distribuite nell’arco di un mese. Si parte il 4 marzo dal Palasele di Eboli, per proseguire il 6 e 7 marzo al Palazzo dello Sport di Roma. Il tour fa tappa il 9 e 10 marzo al Palaflorio di Bari, il 12 marzo alla Kioene Arena di Padova e il 14 e 24 marzo all’Inalpi Arena di Torino.

L’Unipol Forum di Assago ospita lo show il 16, 17 e 27 marzo, mentre l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno accoglie il pubblico il 20 e 29 marzo. Chiudono il calendario il Nelson Mandela Forum di Firenze con due date, il 21 e 22 marzo.

Numerosissime tappe hanno già registrato il sold out, spingendo l’organizzazione a confermare raddoppi a Bari, Firenze, Torino e Bologna, oltre a una terza data aggiunta a Milano. L’elevata domanda testimonia l’affetto e l’attesa del pubblico per uno show concepito come viaggio completo nella carriera dell’artista.

I biglietti e i prezzi: cosa sappiamo e dove informarsi

Le fonti ufficiali non riportano al momento dettagli sui prezzi dei biglietti né sulle date di apertura delle vendite. La forte richiesta registrata, testimoniata dai numerosi sold out e dalle date aggiunte a Bari, Firenze, Torino, Bologna e Milano, suggerisce di monitorare con attenzione i canali ufficiali dell’artista e dei palazzetti ospitanti per ricevere aggiornamenti tempestivi e informazioni sulle policy di accesso.

La possibile scaletta: dai singoli di Comuni Mortali ai classici

Partendo dai concerti del Circo Massimo 2025 e dai singoli dell’album Comuni Mortali, è possibile tracciare un quadro attendibile dei brani attesi.

La struttura prevista segue un percorso cronologico a ritroso: si parte dai brani più recenti per risalire gradualmente verso i classici della carriera. Tra i pezzi dell’ultimo progetto discografico figurano:

Amore Disperato

Mortali

Amor

Incoscienti giovani

Senza una stupida storia

Il finale è riservato ai brani più iconici, con Rolls Royce, Me ne frego e 16 marzo che storicamente funzionano da momento collettivo ad alto voltaggio. Nei concerti precedenti questi ultimi venti minuti hanno portato la sala a cantare in coro. Completano la scaletta attesa brani come 1969 e Bam Bam Twist dei primi album, in un percorso che copre l’intera discografia dell’artista.

L’ultimo album: il percorso cantautorale di Lauro

Comuni Mortali rappresenta il progetto più intimo di Achille Lauro, frutto di un lungo periodo trascorso tra Los Angeles e New York. L’album si ispira ai grandi nomi del cantautorato italiano, segnando una svolta nella produzione dell’artista. I brani presenti in scaletta come Amore Disperato, Mortali, Amor, Incoscienti giovani e Senza una stupida storia incarnano questo nuovo corso.

La carriera: da Sanremo a X Factor, un profilo per studenti

Achille Lauro è passato dal mondo urban-street a icona glam, punk-rock e pop, sfidando ogni stereotipo. Ha partecipato al Festival di Sanremo in gara con Rolls Royce e Me ne frego, è stato super ospite nel 2021 e co-conduttore nel 2026 con la ballad Incoscienti giovani, ispirata a una storia vera del GRA.

Nel 2024 è stato giudice a X Factor, portando tutta la sua squadra in finale. A dicembre dello stesso anno è uscito il docufilm Ragazzi Madre – L’Iliade su Prime Video.

Fonte immagine: GQ Italia