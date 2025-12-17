Concerti Alfa 2026: date, biglietti e scaletta

Il 16 dicembre 2025 Alfa ha annunciato il suo Tour Estivo 2026, un ritorno sui palchi italiani dopo un anno straordinario. Il giovane cantautore genovese, tra i protagonisti della nuova scena musicale italiana, ha chiuso il 2025 con tour europei e palazzetti sold out in tutta la penisola.
Il nuovo ciclo di concerti, prodotto da A1 Concerti, attraverserà l’Italia da giugno ad agosto 2026, toccando festival e location iconiche. Un’occasione imperdibile per rivivere dal vivo l’energia e l’intensità che caratterizzano il suo sound.
Concerti Alfa 2026: date del tour
Il Tour Estivo 2026 di Alfa attraverserà l’Italia tra giugno e agosto, toccando alcune delle location più suggestive della penisola. Il calendario completo delle date confermate prevede:
- 22 giugno – Cremona – Infinity 1 Arena Estiva
- 28 giugno – Bologna – Sequoie Music Park
- 4 luglio – Alba – Collisioni
- 11 luglio – Pratolino – Musart Festival
- 14 luglio – Senigallia – Piazza Garibaldi
- 16 luglio – Benevento – BCT Music Festival
- 17 luglio – Bari – Fiera del Levante
- 23 luglio – Cernobbio – Villa Erba
- 27 luglio – Sarzana – Moonland Festival
- 15 agosto – Cesenatico – Stadio Comunale Moretti
- 17 agosto – Cirò Marina – KrimiSound Festival
- 30 agosto – Montesilvano – Marea Festival
L’unica data pugliese è quella del 17 luglio alla Fiera del Levante di Bari, un’occasione imperdibile per i fan del Sud Italia. Il tour si snoda tra festival consolidati e venue storiche, offrendo un ventaglio geografico che copre Nord, Centro e Sud.
L’atmosfera estiva dei concerti all’aperto renderà ogni tappa un’esperienza unica.
Concerti Alfa 2026: biglietti e prezzi
Le prevendite per tutte le date del Tour Estivo 2026 di Alfa sono ufficialmente aperte dal 16 dicembre 2025 e disponibili sulle varie piattaforme di vendita biglietti.
Considerando l’enorme successo dei concerti del 2025, che hanno registrato il tutto esaurito in numerosi palazzetti, è consigliabile procedere all’acquisto con anticipo per assicurarsi un posto alle date più richieste.
Concerti Alfa 2026: scaletta
La scaletta ufficiale del Tour Estivo 2026 non è ancora stata comunicata da Alfa e dal suo team. Tuttavia, basandosi sui brani più celebri del cantautore genovese e sui concerti recenti, è possibile ipotizzare una setlist che potrebbe caratterizzare le serate estive.
È importante sottolineare che si tratta di una previsione indicativa, soggetta a variazioni in base alla location e alle scelte artistiche del momento. I fan possono aspettarsi un mix tra i successi più amati e le novità dall’ultimo album.
Ecco i brani che potrebbero comporre la scaletta:
- Ciò che era
- Monolocale
- Persa
- Mia
- Tour de France
- Impazzito
- Boston
- Playground
- Grande
- Sconfinato
Queste canzoni rappresentano il meglio del repertorio di Alfa e sono tra le più richieste dal pubblico durante i live.
Biografia e Carriera
Alfa, giovane cantautore genovese nato nel 2000, si è affermato come uno dei protagonisti più rappresentativi della nuova scena musicale italiana. Dopo un 2025 straordinario segnato da tour europei e palazzetti sold out in tutta Italia, l’artista conferma la sua ascesa con il Tour Estivo 2026, destinato ad attraversare la penisola da giugno ad agosto.
La tournée rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Alfa, che chiuderà l’anno con ulteriori concerti nei palazzetti previsti per la fine del 2026.
Fonte immagine: Corriere della Sera