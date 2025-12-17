Concerti Alfa 2026: date, biglietti e scaletta

Il 16 dicembre 2025 Alfa ha annunciato il suo Tour Estivo 2026, un ritorno sui palchi italiani dopo un anno straordinario. Il giovane cantautore genovese, tra i protagonisti della nuova scena musicale italiana, ha chiuso il 2025 con tour europei e palazzetti sold out in tutta la penisola.

Il nuovo ciclo di concerti, prodotto da A1 Concerti, attraverserà l’Italia da giugno ad agosto 2026, toccando festival e location iconiche. Un’occasione imperdibile per rivivere dal vivo l’energia e l’intensità che caratterizzano il suo sound.

Il Tour Estivo 2026 di Alfa attraverserà l’Italia tra giugno e agosto, toccando alcune delle location più suggestive della penisola. Il calendario completo delle date confermate prevede:

22 giugno – Cremona – Infinity 1 Arena Estiva

– Cremona – Infinity 1 Arena Estiva 28 giugno – Bologna – Sequoie Music Park

– Bologna – Sequoie Music Park 4 luglio – Alba – Collisioni

– Alba – Collisioni 11 luglio – Pratolino – Musart Festival

– Pratolino – Musart Festival 14 luglio – Senigallia – Piazza Garibaldi

– Senigallia – Piazza Garibaldi 16 luglio – Benevento – BCT Music Festival

– Benevento – BCT Music Festival 17 luglio – Bari – Fiera del Levante

– Bari – Fiera del Levante 23 luglio – Cernobbio – Villa Erba

– Cernobbio – Villa Erba 27 luglio – Sarzana – Moonland Festival

– Sarzana – Moonland Festival 15 agosto – Cesenatico – Stadio Comunale Moretti

– Cesenatico – Stadio Comunale Moretti 17 agosto – Cirò Marina – KrimiSound Festival

– Cirò Marina – KrimiSound Festival 30 agosto – Montesilvano – Marea Festival

L’unica data pugliese è quella del 17 luglio alla Fiera del Levante di Bari, un’occasione imperdibile per i fan del Sud Italia. Il tour si snoda tra festival consolidati e venue storiche, offrendo un ventaglio geografico che copre Nord, Centro e Sud.

L’atmosfera estiva dei concerti all’aperto renderà ogni tappa un’esperienza unica.

Concerti Alfa 2026: biglietti e prezzi

Le prevendite per tutte le date del Tour Estivo 2026 di Alfa sono ufficialmente aperte dal 16 dicembre 2025 e disponibili sulle varie piattaforme di vendita biglietti.

Considerando l’enorme successo dei concerti del 2025, che hanno registrato il tutto esaurito in numerosi palazzetti, è consigliabile procedere all’acquisto con anticipo per assicurarsi un posto alle date più richieste.

Concerti Alfa 2026: scaletta

La scaletta ufficiale del Tour Estivo 2026 non è ancora stata comunicata da Alfa e dal suo team. Tuttavia, basandosi sui brani più celebri del cantautore genovese e sui concerti recenti, è possibile ipotizzare una setlist che potrebbe caratterizzare le serate estive.

È importante sottolineare che si tratta di una previsione indicativa, soggetta a variazioni in base alla location e alle scelte artistiche del momento. I fan possono aspettarsi un mix tra i successi più amati e le novità dall’ultimo album.

Ecco i brani che potrebbero comporre la scaletta:

Ciò che era

Monolocale

Persa

Mia

Tour de France

Impazzito

Boston

Playground

Grande

Sconfinato

Queste canzoni rappresentano il meglio del repertorio di Alfa e sono tra le più richieste dal pubblico durante i live.

Biografia e Carriera

Alfa, giovane cantautore genovese nato nel 2000, si è affermato come uno dei protagonisti più rappresentativi della nuova scena musicale italiana. Dopo un 2025 straordinario segnato da tour europei e palazzetti sold out in tutta Italia, l’artista conferma la sua ascesa con il Tour Estivo 2026, destinato ad attraversare la penisola da giugno ad agosto.

La tournée rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Alfa, che chiuderà l’anno con ulteriori concerti nei palazzetti previsti per la fine del 2026.

Fonte immagine: Corriere della Sera