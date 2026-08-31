Autunno 2026, concerti da non perdere: Jovanotti, Bob Dylan e Ligabue accendono i palasport italiani

L’estate dei grandi live negli stadi e nelle arene è agli sgoccioli, ma per chi ama la musica dal vivo non è tempo di mettere via i biglietti. L’autunno 2026 si presenta con un calendario fitto di appuntamenti che sposta la scena dai grandi spazi open air ai palasport, ai teatri e ai club in tutta Italia.

Non si tratta di un ridimensionamento dell’offerta, ma di una continuità che cambia solo atmosfera: dai prati e dalle tribune estive si passa alle gradinate indoor, mantenendo intatta la densità di artisti italiani e internazionali pronti a riempire le venue da settembre a novembre.

Il gran finale di Jovanotti al Circo Massimo: il ponte tra estate e autunno

Lorenzo Cherubini chiude il Jova Summer Party 2026 – L’Arca di Loré con due serate consecutive nella cornice del Circo Massimo di Roma, fissate per il 12 e 13 settembre. Le date rappresentano l’epilogo di un percorso estivo che ha attraversato numerose città italiane e segnano il passaggio simbolico dalla stagione open air a quella autunnale.

La scelta del Circo Massimo sottolinea il carattere “party” del format, con atmosfera festosa e dimensione collettiva che contraddistingue il progetto di Jovanotti. Il mese di settembre si apre però già con un altro appuntamento internazionale: gli Hollywood Vampires, superband composta da Alice Cooper, Joe Perry e Johnny Depp, suoneranno l’1 settembre a Segrate e il 2 a Este.

Il settembre di Milano tra David Guetta e la reunion di Marracash e Guè

Milano si conferma epicentro dei grandi live di inizio autunno con due appuntamenti che parlano direttamente al pubblico giovane. Il 6 settembre l’Ippodromo Snai San Siro ospita David Guetta per l’unica data italiana del Monolith Tour, nell’ambito degli I-Days Milano.

Pochi giorni dopo, il 12 settembre, la stessa location accoglie Marracash e Guè, che tornano insieme sul palco a dieci anni dall’uscita di Santeria, uno dei progetti più influenti della scena rap italiana contemporanea. Il contrasto tra l’elettronica internazionale di Guetta e il rap d’autore made in Italy disegna un calendario che attraversa generi e generazioni, confermando Milano come hub naturale per studenti e giovani adulti in cerca di live da non perdere.

Il rock e pop italiano nei palasport: Ligabue, Negramaro e Pooh

Il palcoscenico dei palasport italiani si accende a partire dal 22 settembre con il ritorno di Ligabue all’Arena di Verona. Il rocker emiliano apre “La Notte di Certe Notti”, tour che attraversa numerose città prima del gran finale previsto per il 24 ottobre all’Unipol Dome di Milano.

La leg autunnale tocca almeno quindici tappe, confermando la capacità dell’artista di riempire ancora le grandi venue indoor dopo una carriera trentennale.

Prima di Ligabue, il 20 settembre sarà la volta dei Negramaro nella stessa Arena di Verona. Il concerto rappresenta l’ultimo appuntamento di “Una storia ancora semplice” prima della pausa annunciata dalla band salentina, chiudendo così un capitolo importante del gruppo formato da Giuliano Sangiorgi e soci.

Tra settembre e ottobre prenderà il via anche il tour celebrativo dei Pooh, che festeggiano sessant’anni di storia con “Pooh 60 – La nostra storia”. Il calendario prevede numerose date nei palasport italiani e uno spettacolo speciale all’Unipol Arena di Bologna, confermando il legame mai spezzato tra la formazione e il pubblico di diverse generazioni.

Le grandi voci e gli anniversari: Pausini, Baglioni, Evanescence e Anastacia

Ottobre si apre con il ritorno di Laura Pausini in Italia, dopo le tappe internazionali del suo tour mondiale. La cantante sarà protagonista di tre concerti a Milano il 4, 6 e 7 ottobre, per poi spostarsi a Torino, Bologna e Firenze.

Un passaggio nazionale che consente ai fan di seguire dal vivo una delle voci più riconosciute del pop italiano nel mondo.

Sempre a ottobre arriva il rientro di Claudio Baglioni, che torna sul palco dopo uno stop per motivi di salute. L’artista ha in programma sette concerti a Piazza di Siena, a Villa Borghese a Roma, dal 24 ottobre al primo novembre.

Questi appuntamenti rappresentano un’anteprima del tour che era stato rinviato e che ripartirà nel 2027.

Il 28 settembre l’Unipol Arena di Bologna ospita l’unico concerto italiano degli Evanescence, all’interno del loro tour mondiale. La band statunitense celebra vent’anni di carriera con una scaletta che ripercorre i brani che ne hanno segnato il successo internazionale.

Chiude il quadro Anastacia, che festeggia i 25 anni di Not That Kind con tre date italiane programmate a ottobre: Padova, Firenze e Brescia.

I teatri e i club per serate più vicine agli studenti

La stagione autunnale non è fatta solo di grandi palasport. Molti artisti hanno scelto dimensioni più raccolte, offrendo un’alternativa interessante per chi cerca un’esperienza più diretta e spesso più accessibile.

Brunori Sas porta nei teatri italiani Tuttobrunori, uno spettacolo che unisce musica dal vivo, racconti e riflessioni personali. Sal Da Vinci celebra cinquant’anni di carriera con un tour teatrale tra ottobre e novembre, dopo le recenti apparizioni a Sanremo e all’Eurovision Song Contest.

Nei club trovano spazio Fabrizio Moro, che parte il 23 ottobre da Padova con Non ho paura di niente, live 2026, e J-Ax, atteso al Fabrique di Milano e all’Atlantico di Roma. Queste venue garantiscono un rapporto più diretto con l’artista e un’atmosfera che valorizza ogni canzone.

Per gli studenti rappresentano anche un’opportunità di organizzare uscite in città diverse, verificando in anticipo i calendari delle venue e prenotando per tempo i biglietti.

Il novembre internazionale nei palasport: Bob Dylan, Muse, Bryan Adams e Pitbull

Il mese di novembre si apre con il ritorno di Bob Dylan, che a 85 anni porta in Italia tre appuntamenti del suo tour. Il cantautore statunitense sarà il 2 novembre all’Unipol Dome di Milano, il 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 7 novembre all’Unipol Arena di Bologna.

Pochi giorni dopo, il 9 novembre, sarà la volta di Pitbull con il tour I’m Back, sempre all’Unipol Dome milanese. La seconda metà del mese vedrà protagonisti i Muse, che terranno due concerti consecutivi all’Unipol Dome di Milano il 20 e 21 novembre.

A chiudere il calendario autunnale sarà Bryan Adams, atteso il 28 novembre sempre all’Unipol Dome per l’unica data italiana del Roll With The Punches Tour. La concentrazione di questi appuntamenti a Milano conferma il ruolo centrale della città come hub per i grandi live internazionali della stagione.