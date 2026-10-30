Concerti U2 2027: date, biglietti e scaletta del tour

Gli U2 hanno annunciato il tour mondiale Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour, collegato all’uscita del sedicesimo album in studio Carnaval De Luz, previsto per il 13 novembre 2026. Il tour partirà il 23 febbraio 2027 dall’Estadio GNP Seguros di Città del Messico e toccherà America Latina ed Europa, con il segmento europeo al via il 26 aprile 2027 dalla Strawberry Arena di Stoccolma.

In Italia sono previsti due concerti allo Stadio San Siro di Milano il 5 e il 6 luglio 2027, con i Wolf Alice come special guest.

Il tour Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour partirà il 23 febbraio 2027 dall’Estadio GNP Seguros di Città del Messico e toccherà America Latina ed Europa, con una serie di concerti distribuiti tra febbraio e luglio. Il calendario comprende 23 date confermate, ma le fonti ufficiali indicano che potrebbe essere ampliato in futuro.

I Wolf Alice saranno gli special guest delle tappe europee.

Ecco le date confermate:

23 febbraio 2027 – Città del Messico, Estadio GNP Seguros

26 febbraio 2027 – Città del Messico, Estadio GNP Seguros

28 febbraio 2027 – Città del Messico, Estadio GNP Seguros

2 marzo 2027 – Città del Messico, Estadio GNP Seguros

10 marzo 2027 – San Paolo, Estádio MorumBIS

12 marzo 2027 – San Paolo, Estádio MorumBIS

14 marzo 2027 – San Paolo, Estádio MorumBIS

16 marzo 2027 – San Paolo, Estádio MorumBIS

23 marzo 2027 – Buenos Aires, Estadio River Plate

25 marzo 2027 – Buenos Aires, Estadio River Plate

27 marzo 2027 – Buenos Aires, Estadio River Plate

26 aprile 2027 – Stoccolma, Strawberry Arena

28 aprile 2027 – Stoccolma, Strawberry Arena

5 maggio 2027 – Parigi, Stade de France

8 maggio 2027 – Parigi, Stade de France

27 maggio 2027 – Lisbona, Estádio da Luz

5 giugno 2027 – Amsterdam, Johan Cruijff ArenA

6 giugno 2027 – Amsterdam, Johan Cruijff ArenA

18 giugno 2027 – Londra, Tottenham Hotspur Stadium

19 giugno 2027 – Londra, Tottenham Hotspur Stadium

30 giugno 2027 – Berlino, Olympiastadion

5 luglio 2027 – Milano, Stadio San Siro

6 luglio 2027 – Milano, Stadio San Siro

I due concerti degli U2 a Milano: San Siro 5 e 6 luglio 2027

Gli U2 faranno tappa in Italia con due concerti allo Stadio San Siro di Milano, lunedì 5 e martedì 6 luglio 2027. Le date italiane si collocano nella fase finale della tranche europea del tour, dopo lo show di Berlino del 30 giugno all’Olympiastadion.

Ad aprire le serate milanesi saranno i Wolf Alice, special guest confermati per tutte le date europee del The Greatest Show On Earth World Tour.

I biglietti per San Siro: prevendite, orari e siti ufficiali

Per acquistare i biglietti dei concerti di Milano è necessario seguire le diverse fasi di vendita comunicate ufficialmente. La prima prevendita riservata agli iscritti a U2.com sarà attiva dal 2 novembre 2026 alle ore 10:00 fino al 4 novembre alle ore 22:00. Una seconda finestra dedicata agli iscritti partirà il 3 novembre 2026 alle ore 10:00 e terminerà il 4 novembre alle ore 22:00.

Mercoledì 4 novembre dalle ore 10:00 alle ore 22:00 sarà attiva la prevendita Visa, riservata ai titolari di carte Visa che potranno accedere attraverso il sito visa.com/u2. L’Artist Presale sarà disponibile giovedì 5 novembre dalle ore 10:00 alle ore 22:00, ma per parteciparvi sarà necessario registrarsi entro domenica 1° novembre alle ore 23:59.

Infine, la vendita generale partirà dal 6 novembre 2026 alle ore 10:00 sui canali ufficiali U2.com e www.livenation.it. I prezzi non sono stati ancora comunicati: è consigliabile verificare tariffe e disponibilità direttamente sui siti ufficiali al momento dell’acquisto.

La possibile scaletta del tour: tra Carnaval De Luz e i classici

Gli U2 non hanno ancora diffuso la scaletta ufficiale del tour. Quella che segue è una selezione indicativa costruita sui brani del nuovo album e sui successi più rappresentativi della carriera della band:

Go (Carnaval De Luz)

La Reina

Street Of Dreams

The Mirror Maker (Rosalía)

Superficiality

If The World Is At War We Better Not Be

Silencio

The Greatest Show On Earth

Glorify

Midnight Sunshine

Can’t Stop Us Now

Torn (Feat. Dolly Parton)

Where the Streets Have No Name

I Still Haven’t Found What I’m Looking For

With or Without You

One

Beautiful Day

Vertigo

Sunday Bloody Sunday

Pride (In the Name of Love)

Elevation

Mysterious Ways

One Tree Hill

Every Breaking Wave

Si tratta di un elenco ipotetico non confermato dalla band.

L’ultimo album Carnaval De Luz: uscita, brani e collaborazioni

Carnaval De Luz uscirà il 13 novembre 2026 e segna il ritorno degli U2 nove anni dopo Songs of Experience. Il disco include dodici tracce che mescolano sonorità rock e sperimentazione, con la partecipazione di Rosalía in The Mirror Maker e Dolly Parton in Torn.

Hanno collaborato anche Brian Eno, Martin Garrix, Daniel Lanois e Ryan Tedder.

La carriera degli U2 in breve: dai debutti alla consacrazione globale

Formati a Dublino nel 1976, gli U2 nascono dall’annuncio di Larry Mullen Jr. nella bacheca della Mount Temple School. La formazione è composta da Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr.

Il debutto discografico arriva con Boy nel 1980, seguito da War nel 1983 e dall’album simbolo The Joshua Tree nel 1987. Nel 1991 la band cambia direzione con Achtung Baby, caratterizzato da sonorità elettroniche.

Gli U2 entrano nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2005, vantano oltre 170 milioni di album venduti e 22 Grammy Award.