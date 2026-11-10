Concerti Stray Kids a Milano 2027: date, biglietti e scaletta

Gli Stray Kids tornano in Italia con una nuova tappa del tour mondiale RUN IT: sabato 31 luglio 2027 saliranno sul palco dello Stadio San Siro di Milano. Si tratta dell’unica data italiana confermata finora, dopo i due precedenti sold out nel nostro Paese.

Nel luglio 2024 il gruppo si è esibito agli I-Days di Milano davanti a circa 70.000 spettatori, mentre il 30 luglio 2025 ha riempito lo Stadio Olimpico di Roma. Il tour prende il nome dal singolo Run It, contenuto nell’EP This & That pubblicato ad agosto 2026.

A causa del servizio militare obbligatorio, Lee Know non parteciperà alle tappe europee. Sul palco di San Siro sono quindi attesi Bang Chan, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin e I.N.

Per non perdere l’opportunità di assistere al concerto degli Stray Kids a Milano, è fondamentale segnare in agenda le scadenze ufficiali per registrazioni, prevendite e vendita generale.

Ecco tutte le date da ricordare:

15 novembre 2026, ore 21 – chiusura registrazioni alle prevendite

– chiusura registrazioni alle prevendite 18 novembre 2026, ore 11 – prevendita STAY Membership

– prevendita STAY Membership 18 novembre 2026, ore 15 – Artist Presale previa registrazione su Live Nation

– Artist Presale previa registrazione su Live Nation 19 novembre 2026, ore 15 – vendita generale su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket

– vendita generale su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket 31 luglio 2027 – concerto allo Stadio San Siro di Milano

I biglietti: prevendite, vendita generale e dove acquistarli

L’accesso prioritario ai biglietti è riservato agli iscritti alla STAY Membership, che potranno acquistare da mercoledì 18 novembre 2026 alle ore 11. Nello stesso giorno, alle ore 15, prende il via l’Artist Presale, aperta previa registrazione sulla piattaforma Live Nation dedicata all’evento.

La vendita generale partirà giovedì 19 novembre 2026 alle ore 15 attraverso i tre canali autorizzati: Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket. È fondamentale affidarsi esclusivamente a questi rivenditori ufficiali per evitare truffe o vendite non valide.

I prezzi dei biglietti non sono ancora stati comunicati nelle fonti consultate. Si consiglia di verificare tariffe, disponibilità e condizioni di acquisto direttamente sui siti ufficiali una volta aperte le vendite.

La possibile scaletta del tour Run It

La scaletta ufficiale per la data di San Siro non è ancora stata confermata. Basandosi sui concerti già svolti durante il tour RUN IT nel 2026 e sulla tappa romana del 2025, è possibile tracciare un’ipotesi di repertorio. L’assenza di Lee Know potrebbe comportare adattamenti nella scelta dei brani o negli arrangiamenti live.

I brani che potrebbero comporre lo show milanese includono:

SKZ Anthem

Hall of Fame

Hellevator

District 9

MIROH

Levanter

I am YOU

Side Effects

Double Knot

Back Door

MANIAC

God’s Menu

CREED

SLASH

DIVINE

Thunderous

just a little

Lonely Night

I Do

Blind Spot

THIS & THAT

Do It

LALALALA

CEREMONY

Chk Chk Boom

S-Class

RUN IT

Stray Kids

Phoenix

CASE 143

Social Path

Charmer

Mountains

JJAM

DOMINO

TOPLINE

MEGAVERSE

My Pace

Star Lost

Questa lista rappresenta una sintesi del repertorio portato in scena nelle precedenti tappe europee e nordamericane. La sequenza definitiva e la selezione finale dei brani verranno annunciate più vicino alla data del concerto.

L’ultimo album This & That e il record in classifica

L’album This & That, pubblicato nell’agosto 2026, rappresenta il decimo EP degli Stray Kids e raccoglie otto tracce interamente prodotte da 3RACHA, il team interno formato da Bang Chan, Changbin e HAN. Il singolo Run It ha dato il nome all’omonimo tour mondiale.

Il progetto ha debuttato al primo posto della Billboard 200, permettendo al gruppo di stabilire un primato storico: gli Stray Kids sono diventati il primo artista nella storia della classifica a portare nove album consecutivi al vertice fin dall’esordio, confermando il successo internazionale della formazione sudcoreana.

La formazione, la carriera e l’assenza di Lee Know

Gli Stray Kids sono un gruppo K-pop sudcoreano nato dal reality show omonimo realizzato nel 2017 da JYP Entertainment e Mnet. Il debutto ufficiale è avvenuto il 26 marzo 2018 con il mini album I am NOT e il singolo District 9.

La formazione comprende Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin e I.N. Il team di produzione interno 3RACHA, formato da Bang Chan, Changbin e HAN, è protagonista della scrittura e produzione musicale sin dagli esordi.

A Milano il gruppo si esibirà senza Lee Know, che inizierà il servizio militare obbligatorio prima delle tappe nordamericane ed europee. Sul palco di San Siro sono quindi attesi Bang Chan, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin e I.N.