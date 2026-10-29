Concerti Marilyn Manson 2027: data, biglietti e scaletta della tappa italiana

Marilyn Manson tornerà in Italia il 29 giugno 2027 con un concerto al Parco della Musica di Milano, a un anno esatto di distanza dal tour estivo che nel 2026 lo ha visto protagonista in tre città italiane. L’annuncio ufficiale conferma la location e anticipa “un appuntamento imperdibile” che, secondo il comunicato, riserverà alcune novità rispetto agli show precedenti.

La band di apertura che accompagnerà il live non è ancora stata svelata: l’organizzazione ha comunicato che verrà resa nota prossimamente. L’appuntamento milanese rappresenta per il cantante il ritorno su un palco italiano in una fase di intensa attività live, dopo le esibizioni del 2025 e 2026 che hanno confermato il legame solido con il pubblico del nostro Paese.

Le tappe europee annunciate

Per il momento sono state confermate quattro date nel vecchio continente. Il cantante aprirà il mini-tour all’Azneca Rock Festival di Vitoria-Gasteiz, in Spagna, in un fine settimana che dovrebbe cadere tra il 17 e il 18 giugno, anche se la data precisa non è ancora stata ufficializzata.

Proseguirà poi il 19 giugno al Graspop Metal Meeting in Belgio, per arrivare il 29 giugno al Parco della Musica di Milano e chiudere il 3 luglio sul palco di Wembley a Londra. Il concerto italiano si posiziona quindi a metà percorso, tra le tappe nei festival europei e l’approdo nella capitale britannica.

I biglietti: disponibilità e canali ufficiali

I biglietti per il concerto di Milano saranno disponibili dalle ore 10:00 del 30 ottobre esclusivamente attraverso i canali ufficiali MC2Live.it e Vivaticket.com. Il comunicato dell’organizzazione non menziona altre finestre di prevendita né circuiti alternativi, pertanto chi desidera acquistare dovrà fare riferimento soltanto a queste due piattaforme certificate.

L’orario di apertura delle vendite è stato fissato contestualmente all’annuncio della data, permettendo al pubblico di organizzarsi per tempo e evitare spiacevoli sorprese legate a canali non autorizzati o prezzi gonfiati da intermediari non ufficiali.

L’assetto artistico: anniversario e nuovo album

Il tour europeo del 2027 intreccia celebrazione e novità discografica. Marilyn Manson festeggia i 30 anni di “Antichrist Superstar”, pubblicato l’8 ottobre 1996 e diventato pietra miliare del rock alternativo. Questo anniversario costituisce il filo conduttore degli spettacoli, ma si affianca a materiale recente: il 14 agosto 2026 è uscito “One Assassination Under God – Chapter 2”, tredicesimo album della band realizzato con il polistrumentista Tyler Bates per l’etichetta Nuclear Blast.

Il disco segue di due anni il primo capitolo e si è annunciato con tre singoli: “Exit Wound” il 12 giugno, “Front Toward Enemy” il 17 giugno e “Unalive” il 14 agosto, che hanno anticipato l’uscita del lavoro completo.

Scaletta Concerti Marylin Manson

La scaletta di Marilyn Manson varia leggermente tra le date del tour, ma quelle più recenti sono una buona indicazione del possibile repertorio:

Sacrifice of the Mass (playback)

Nod If You Understand

Disposable Teens

Angel With the Scabbed Wings

Great Big White World

One Assassination Under God

This Is the New Shit

Long Hard Road Out of Hell

[Interlude] (playback)

Sacrilegious

The Dope Show

As Sick as the Secrets Within

Sweet Dreams (Are Made of This) — cover degli Eurythmics

mOBSCENE

The Beautiful People

Bis 1: Tourniquet

Bis 2: Coma White

Marilyn Manson ha intensificato la propria presenza nel nostro Paese negli ultimi due anni. Nell’estate 2026 ha toccato tre città:

11 luglio: piazza Ariostea per il Ferrara Summer Festival

13 luglio: Fiera del Levante di Bari

14 luglio: Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Il 2025 aveva già visto due tappe italiane:

15 febbraio: Alcatraz di Milano

22 dicembre: ChorusLife Arena di Bergamo

In questi appuntamenti ad aprire i concerti sono stati i Vowws. Per il live del 29 giugno 2027 l’opening act sarà comunicato nelle prossime settimane.