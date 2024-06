Concerti Bring me the Horizon nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Concerti Bring me the Horizon 2024

Fans dei Bring Me The Horizon, all’appello. La band britannica, attualmente impegnata in una serie di concerti in giro per il mondo, ha annunciato qualche mese fa un’unica data italiana, nel corso del vicino mese di luglio. Evento che promette di essere spettacolare, con una scaletta che include sia i grandi classici che i nuovi successi, dato che la band ha recentemente pubblicato un nuovo album, l’ottavo, dal titolo Post Human: Nex Gen, il successore di Post Human: Survival Horror uscito nel 2020. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sul tour e su dove comprare i biglietti.

Ammesso che ci sia qualcuno che non li conosce ancora, i Bring me the Horizon sono una band bitannica di rock alternativo e metalcore formatasi nel 2004, a Sheffield, in Inghilterra. Il gruppo è composto dal cantante Oliver Sykes, dal chitarrista Lee Malia, dal bassista Matt Kean e dal batterista Matt Nicholls.

Il loro ultimo album, pubblicato il 24 maggio 2024 dalla Sony Music e dalla RCA Records, è attualmente disponibile solo in formato digitale e comprende 16 tracce.

La band suonerà dal vivo in Italia fra pochi giorni, il 7 luglio a Milano, presso l’Ippodromo Snai San Siro. Le altre date del tour attualmente in atto, che li porterà non solo in diversi stati dell’Europa ma anche in Giappone, in Indonesia, Malesia, Argentina, Messico, sono queste:

27 giugno 2024 – Resurrection fest – Viveiro, Lugo, Spagna

28 giugno 2024 – Provinssi, Seinäjoki, Finlandia

29 giugno 2024 – Tuska, Helsinki, Finlandia

1 luglio 2024 – Stockholm fields, Stoccolma, Svezia

4 luglio 2024 -Festival beauregard, Hérouville-saint-clair, Francia

5 luglio 2024 – Main square, Arras, Francia

13 luglio 2024 – Mad cool festival, Madrid, Spagna

19 luglio 2024 – Electric castle, Cluj, Romania

24 luglio 2024 – Ejekt festival, oaka p5, Atene, Grecia

26 luglio 2024 – Hills of rock, Plovdiv, Bulgaria

17 agosto 2024 – Summer sonic, Osaka, Giappone

18 agosto 2024 – Summer sonic, Osaka, Giappone

21 agosto 2024 – Surf beach, sunway lagoon – Kuala lumpur, Malesia

25 agosto 2024 – Nexfest, Jakarta, Indonesia

30 novembre 2024 – Allianz parque, São paulo, Brasile

2 dicembre 2024 – Movistar arena, Santiago, Cile

8 dicembre 2024 – Movistar arena, Buenos aires, Argentina

11 dicembre 2024 – Movistar arena, Bogota, Colombia

14 dicembre 2024 – Explanada del estadio azteca, Mexico city, Messico

Dove comprare i biglietti

Potete acquistare i biglietti per i concerti dei Bring Me The Horizon attraverso vari canali. Sui principali siti di vendita di biglietti come Ticketmaster, Live Nation e Ticketone, potete reperire i biglietti rimasti (alcune tipologie sono andate sold out) per le date del loro tour. Il costo del biglietto unico per la data di Milano è di 57,50 €. Un consiglio spassionato: non perdete tempo se volete vederli dal vivo in quanto manca pochissimo. Acquistate i biglietti solo da rivenditori autorizzati per evitare truffe.

Scaletta concerti Bring me the Horizon

Questa la scaletta dei concerti dei Bring me The Horizon del 2024, per non arrivare impreparati ai concerti.

DarkSide

Empire (Let Them Sing)

Mantra

Teardrops

Amen!

Kool-Aid

Shadow Moses

Obey

Top 10 statues that Cried blood

Kingslayer

Parasite Eve

Antivist

Drown

Can You Feel My Heart

Doomed

Lost

Throne

Qualche curiosità sulla band? Il loro nome viene dalla battuta finale del film “Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna”, quando il Capitano Jack Sparrow dice “Ora, portami quell’orizzonte”. Matt Keane ha raccontato stavano cercando un nome da dare al gruppo che non fosse prevedibile o troppo scontato. Trovatosi a guardare il film, il bassista ha dichiarato di avere sentito questa battuta e di aver pensato che sarebbe stata perfetta.

Si dice che Oliver Sykes abbia ben 54 tatuaggi sul corpo. Il titolo della canzone “Shadow Moses” è tratto dal gioco per pc “Metal Gear Solid”.

Foto di Anthony DELANOIX su Unsplash