Concerti Il Volo nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Il 2024 – che è oramai cominciato da parecchi mesi, per la verità – si preannuncia un anno ricco di appuntamenti dal vivo per i fan di Il Volo, il trio italiano che ha conquistato il mondo oramai da diverso tempo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono già tornati sul palco con una nuova serie di concerti che attraverseranno l’Italia e numerosi paesi in tutto il mondo. Di seguito, tutte le informazioni indispensabili sugli eventi dal vivo de “Il Volo” dei prossimi mesi, dalle date degli spettacoli alla disponibilità e ai prezzi dei biglietti. Senza dimenticare una panoramica della scaletta delle esibizioni.

Dopo l’Arena di Verona, nella quale si sono svolti i concerti del 9, 11, 12 e 13 maggio, e quella di Roma, alle Terme di Caracalla, dell’8 giugno, queste le date italiane in programma da giugno ad agosto.

30 giugno 2024 – Arena della Regina, Cattolica (RN)

04 luglio 2024 – Piazza San Marco, Venezia

03 luglio 2024 – Marostica Summer Festival, Marostica (VI)

06 luglio 2024 – Forte, Bard (AO)

11 luglio 2024 – Villa Bellini, Catania

13 luglio 2024 – Velodromo Paolo Borsellino, Palermo

17 luglio 2024 – Anfiteatro degli Scavi, Pompei (NA)

20 luglio 2024 – Parco Villa delle Rose, Lanciano (CH)

22 luglio 2024 – Musart Festival, Firenze

26 luglio 2024 – Villa Erba, Cernobbio (CO)

28 luglio 2024 – Musica per i Borghi, Marsciano (PG)

31 luglio 2024 – Piazza Grande, Palmanova (UD)

05 agosto 2024 – Gran Teatro all’aperto Puccini, Torre del Lago (LU)

24 agosto 2024 – Cala Batteria, Monopoli (BA)

26 agosto 2024 – Teatro dei Ruderi, Diamante (CS)

27 agosto 2024 – Teatro al Castello, Roccella Jonica (RC)

05 settembre 2024 – Sferisterio, Macerata

06 settembre 2024 – Sferisterio, Macerata

09 settembre 2024 – Piazza Carlo di Borbone, Reggia di Caserta

I concerti ripartiranno poi il 6 ottobre da Londra per concludersi a Tel Aviv nel gennaio 2025. Ma le date italiane non saranno ancora terminate. Se non avrete avuto modo di assistere ai concerti nel 2024, avrete ancora queste possibilità nel 2025.

11 gennaio 2025 – Milano – Forum

17 gennaio 2025 – Bologna – Unipol Arena

18 gennaio 2025 – Torino – Inalpi Arena

21 gennaio 2025 – Roma – Palazzo dello Sport

Concerti Il Volo, dove comprare i biglietti

I biglietti per i concerti di Il Volo nel 2024 possono essere acquistati tramite diverse piattaforme online, dove è possibile scegliere (fino a disponibilità) la tipologia di posto. Tra i principali canali di vendita ci sono siti web come TicketOne, Vivaticket e Ticketmaster. Data la domanda elevata, vi consigliamo di acquistarli con anticipo, perché tendono a esaurirsi rapidamente.

In quanto ai prezzi, questi variano in base alla data e alla tipologia di posto. Prendendo in riferimento quella di Catania, attualmente su Ticketone si può scegliere tra:

Platea Silver: € 69,00

Tribuna Primo Settore: € 59,80

Tribuna Secondo Settore: € 46,00

In quanto alla data di Firenze, invece, queste le disponibilità al momento:

Secondo Settore: € 74,75

Terzo Settore: € 57,50

Quarto Settore: € 46,00

Questi, invece, i biglietti a disposizione per la data di Caserta:

Poltrona Numerata Cat 1: € 95,00

Poltrona Numerata Cat 2: € 85,00

Poltrona Numerata Cat 3: € 75,00

Poltrona Numerata Cat 4: € 59,00

Poltrona Numerata Cat 5: € 49,00

Concerti Il Volo, la scaletta

La scaletta dei concerti del 2024 de Il Volo è, come è facile dedurre, costellata dai più grandi successi del gruppo. Da “Grande Amore” a “Capolavoro”. Non mancheranno, però, anche alcuni tra i recenti brani del primo disco di inediti del trio che si intitola “Ad Astra”.

Ecstasy Of Gold

Nessun dorma

Gira el mundo gira

Nuestro amor es más que grande

Granada

Cinema Paradiso: Love Theme

Bésame mucho

Can’t Help Falling in Love

E lucevan le stelle

Tan Enamorados

Surrender (Torna a Surriento)

My Way

Abrázame

La incondicional

Si me falta tu mirada

Historia de un amor

El reloj

No me digas que te vas

La nave del olvido

El triste

Ella/ Si nos dejan

Más que amor

Constantemente mía

Hallelujah

‘O sole mio

Nel blu, dipinto di blu

Grande Amore

