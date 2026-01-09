Concerti Bruno Mars 2026: date, biglietti e scaletta di "The Romantic Tour"

Bruno Mars ha annunciato il The Romantic Tour, il suo primo tour mondiale negli stadi dopo quasi dieci anni dall’ultimo tour solista, il 24K Magic World Tour del 2017. Il nuovo progetto live prenderà il via nella primavera del 2026 e servirà a promuovere l’album The Romantic, in uscita il 27 febbraio 2026 per Atlantic Records.

Il primo singolo, I Just Might, sarà pubblicato il 9 gennaio, anticipando il ritorno discografico dell’artista.

Il tour conta oltre quaranta date distribuite tra Nord America ed Europa, con partenza il 10 aprile dall’Allegiant Stadium di Las Vegas e conclusione il 14 ottobre al BC Place di Vancouver. L’unica tappa italiana è fissata per martedì 14 luglio 2026 allo stadio San Siro di Milano, evento di grande rilevanza per i fan italiani che attendono il ritorno dell’artista da anni.

Sul palco, Bruno Mars sarà affiancato da Anderson .Paak nelle vesti di DJ, mentre gli opening act saranno Victoria Monét, RAYE e Leon Thomas, confermando un cast live di livello internazionale.

Il The Romantic Tour 2026 partirà il 10 aprile dall’Allegiant Stadium di Las Vegas e si concluderà il 14 ottobre al BC Place di Vancouver, toccando oltre quaranta stadi tra Nord America ed Europa.

Tra le tappe statunitensi figurano Glendale (14 aprile), Arlington (18 aprile), Houston (22 aprile), Atlanta (25 aprile), Charlotte (29 aprile), Landover (2 maggio), Nashville (6 maggio), Detroit (9 maggio), Minneapolis (13 maggio), Chicago (16 maggio) e Columbus (20 maggio). Il tour proseguirà in Canada con due date consecutive al Rogers Stadium di Toronto (23 e 24 maggio), per poi spostarsi in Europa a giugno.

La tappa europea prenderà il via dallo Stade de France di Saint-Denis con due concerti (20 e 21 giugno), seguiti da Berlino all’Olympiastadion (26 giugno), Amsterdam al Johan Cruyff Arena (4 e 5 luglio), Madrid al Riyadh Air Metropolitano (10 luglio) e Milano allo stadio San Siro (14 luglio), unica data italiana. Il tour europeo si chiuderà a Londra con due serate al Wembley Stadium (18 e 19 luglio).

Ad agosto Mars tornerà negli Stati Uniti con due show al MetLife Stadium di East Rutherford (21 e 22 agosto), prima di proseguire a Pittsburgh (29 agosto), Philadelphia (1 settembre), Foxborough (5 settembre), Indianapolis (9 settembre), Tampa (12 settembre), New Orleans (16 settembre), Miami Gardens (19 settembre), San Antonio (23 settembre) e Air Force Academy (26 settembre).

Le ultime tappe americane saranno all’Inglewood SoFi Stadium (2 e 3 ottobre) e a Santa Clara al Levi’s Stadium (10 ottobre), prima del gran finale canadese a Vancouver.

Concerti Bruno Mars 2026: i biglietti per la data di Milano

La prevendita dei biglietti per il concerto di Bruno Mars a San Siro si apre mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 12:00. Per accedere in anteprima, i fan devono registrarsi sul sito ufficiale BrunoMars.com entro lunedì 12 gennaio alle 19:00: chi completa la registrazione riceverà un codice personale per partecipare alla prevendita riservata.

La vendita generale partirà giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 12:00 e sarà disponibile sui principali circuiti autorizzati: Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e Live Nation. È fondamentale affidarsi esclusivamente a questi canali ufficiali per evitare frodi e acquisti non validi.

Alcuni operatori come Eventi in Bus propongono pacchetti che includono il biglietto e il trasporto in pullman da diverse città italiane, con sconti dedicati tramite codici promozionali. I prezzi definitivi non sono ancora stati comunicati ufficialmente: per conoscere le fasce di prezzo e le disponibilità aggiornate, è necessario consultare i siti di ticketing autorizzati.

Concerti Bruno Mars 2026: la scaletta del concerto

La scaletta ufficiale del The Romantic Tour non è ancora stata resa pubblica, ma è verosimile che Bruno Mars alterni i brani del nuovo album ai suoi maggiori successi, costruendo uno show capace di attraversare oltre quindici anni di carriera.

Basandosi sui tour precedenti e sulle hit più recenti, è probabile che in scaletta trovino spazio i seguenti classici:

24K Magic

That’s What I Like

Finesse

Treasure

Locked Out of Heaven

Just the Way You Are

Grenade

When I Was Your Man

Versace on the Floor

Uptown Funk

Accanto a questi, potrebbero apparire i brani dell’esperienza Silk Sonic come Leave the Door Open, oltre alle collaborazioni recenti Die With A Smile con Lady Gaga e APT. con ROSÉ, che hanno dominato le classifiche internazionali negli ultimi mesi.

Il nuovo singolo I Just Might, atteso per il 9 gennaio, e altri inediti tratti da The Romantic sono destinati a completare una scaletta pensata per gli stadi, capace di bilanciare energia, funk e ballate.

L’album The Romantic

The Romantic è il quarto album in studio di Bruno Mars e uscirà il 27 febbraio 2026 per Atlantic Records, a dieci anni di distanza da 24K Magic. Il primo singolo, I Just Might, sarà pubblicato il 9 gennaio, anticipando un progetto che fonde pop, funk, R&B e soul in una produzione pensata per gli stadi.

L’album si colloca nel solco dell’esperienza Silk Sonic con Anderson .Paak e delle collaborazioni recenti con Lady Gaga (Die With A Smile) e ROSÉ (APT.), mantenendo un sound ad alto impatto live.

La biografia essenziale di Bruno Mars

Bruno Mars, pseudonimo di Peter Gene Hernandez, è un cantautore, produttore e performer statunitense nato a Honolulu nel 1985. Attivo professionalmente dalla seconda metà degli anni 2000, ha raggiunto la notorietà con successi come Just the Way You Are e Grenade, affermandosi tra i nomi più riconoscibili del pop contemporaneo.

Fonte immagine: Popnable.com