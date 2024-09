Concerti Brunori Sas nel 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Brunori Sas 2025

E’ già possibile, da qualche giorno, acquistare i biglietti per assistere ai concerti del 2025 di Brunori Sas, nome d’arte di Dario Brunori, cantautore e musicista italiano classe 1977. Se siete fan dell’artista e del suo modo di fare musica – testi profondi incentrati generalmente su tematiche sociali, personali e sentimentali, non senza un tocco ironico – vi diciamo dove e come poterlo vedere dal vivo e dove acquistare i biglietti.

Ne è passato di tempo dal suo debutto, nel lontano 2009, con l’album Vol. 1, che ha subito attirato l’attenzione e che ha fatto da apripista per i successivi dischi, tra i quali “A casa tutto bene” (2017) e “Cip!” (2020). Quest’ultimo, vincitore della Targa Tenco per il miglior album. Le date si concentreranno nella seconda metà del mese di marzo 2025. La prima sarà a Vigevano, l’ultima ad Assago.

14 marzo 2025 – Vigevano (PV) – PalaElachem

16 marzo 2025 – Firenze – Nelson Mandela Forum

19 marzo 2025 – Roma – Palazzo dello Sport

22 marzo 2025 – Torino -Inalpi Arena

26 marzo 2025 – Napoli – PalaPartenope

28 marzo 2025 – Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena

30 marzo 2025 – Assago (MI) – Unipol Forum

Dove comprare i biglietti

I biglietti sono disponibili per l’acquisto dallo scorso venerdì 13 settembre. Proprio oggi, alle 18, esce invece il nuovo singolo, “La Ghigliottina”, nel quale il cantautore, intervistato da RaiNews, ha dichiarato di aver voluto “rappresentare in musica lo scrolling infinito che si fa sui social”. Acquistare i biglietti del tour 2025 di Brunori Sas è facile. Potete farlo sia attraverso il sito ufficiale dell’artista, che riporta direttamente sulla piattaforma Ticketone, che sugli altri siti specializzati nella vendita di biglietti per eventi musicali e non.

Qualche info sui prezzi. Per quanto riguarda la data di Vigevano, queste sono le attuali disponibilità:

Parterre in Piedi: € 46,00

Tribuna Gold Numerata: € 63,25

Tribuna Centrale Numerata: € 57,50

Tribuna Laterale Numerata: € 50,00

Tribuna Laterale Vis. Limitata Num.: € 39,50

Queste, invece, quelle attuali per la data di Roma:

Parterre in Piedi: € 46,00

I Anello: € 65,00

II Anello: € 55,00

III Anello: € 50,00

I-II-III Anello Vis.Limitata: € 39,50

Queste, ancora, quelle per la data di Assago:

Parterre: € 46,00

Tribuna Numerata – Anello A: € 69,00

Tribuna Gold Numerata: € 65,00

Anello B Laterale Numerato: € 60,00

Anello C Centrale Numerato: € 55,00

Anello C Laterale Numerato: € 50,00

Anello C Laterale Vis. Limitata: € 39,50

Scaletta dei concerti

La scaletta del tour 2025 di Brunori Sas è ancora segreta. Però, facendo riferimento alle recenti esibizioni dal vivo dell’artista, potrebbe includere alcuni dei successi dai suoi album più recenti e qualche sorpresa. Come, sicuramente, il singolo Ghigliottina. Quella che segue è una possibile setlist.

Al di là dell’amore

Benedetto sei tu

Capita Così

La canzone che hai scritto tu

Il mondo si divide

Mio fratello Alessandro

Lamezia Milano

Uomo nero

Sabato bestiale

Bello appare il mondo

Costume da torero

Come stai

Fuori dal mondo

Colpo di pistola

Kurt Cobain

Per due che come noi

Diego e io

Guardia ‘82

Lei, lui, Firenze

Anche senza di noi

Canzone contro la paura

Quelli che arriveranno

La verità

Arrivederci tristezza

Foto apertura di Suvan Chowdhury via Pexels