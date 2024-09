Concerti Lazza nel 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Lazza nel 2025

Lazza è uno dei rapper e produttori più apprezzati del momento, tra qualche giorno – il 20 settembre, per la precisione – uscirà Locura, il suo nuovo disco, e già da qualche tempo ha annunciato le date del tour che lo vedrà impegnato nel 2025 sui palchi di alcune tra le più importanti città italiane con una serie di concerti che avranno luogo in inverno. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Manca ancora qualche mese, è vero, ma a gennaio Lazza tornerà sul palco con tutta la sua carica. Dopo il grande successo dell’Ouver-Tour, è pronto per fare una tournèe nei principali palasport italiani con il “Locura Tour”, prodotto da Vivo Concerti.

8 sono le date già annunciate, 8 appuntamenti imperdibili, previsti per inizio anno. Sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo i brani che hanno scalato le classifiche insieme ai nuovi pezzi (per l’uscita dei quali manca veramente pochissimo).

Queste le date ufficiali:

6 gennaio 2025 – Mantova – Pala Unical

9 gennaio 2025 – Padova – Fiera

12 gennaio 2025 – Eboli – PalaSele

15 gennaio 2025 – Torino – Inalpi Arena

18 gennaio 2025 – Bologna – Unipol Arena

21 gennaio 2025 – Milano – Mediolanum Forum

27 gennaio 2025 – Firenze – Mandela Forum

30 gennaio 2025 – Roma – Palazzo dello Sport

Dove comprare i biglietti

I biglietti sono acquistabili dallo scorso aprile, per cui qualche data è andata sold out. Niente paura, però, perché ne rimangono ancora parecchie. Potete acquistare i biglietti per i concerti di Lazza del “Locura Tour” 2025 sulle più note piattaforme specializzate. Tra le quali Ticketmaster e Vivo Concerti.

I biglietti hanno prezzi variabili a seconda della location e del tipo di ticket scelto. Tenete presente che i biglietti sono nominativi, quindi è necessario che il nome sul biglietto corrisponda al documento d’identità. In generale, però, è consentito il cambio nominativo fino alle ore 23.59 del giorno precedente all’evento. In caso di necessità, informatevi bene sulla piattaforma tramite la quale avete finalizzato l’acquisto.

Per quanto riguarda i prezzi, relativamente alla data di Padova, al momento è disponibile una sola tipologia di biglietto, unico, al costo di 50 euro. In quanto alla data di Eboli, invece, queste sono le disponibilità attuali:

Posto Unico Non Numerato, al costo di € 46,00

Tribuna Gold Numerata, al prezzo di € 75,00

Per la data di Torino, questa è la scelta:

I Anello Laterale Numerato, € 65,00

II Anello Centrale Numerato, € 55,00

II Anello Laterale Numerato, € 50,00