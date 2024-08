Concerti Lorenzo Jovanotti - Palajova 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Lorenzo Jovanotti – Palajova 2025

Dopo sette anni dall’ultimo tour indoor, ecco l’annuncio che tutti i fans di Jovanotti aspettavano. Lorenzo tornerà a suonare con una serie di concerti nei Palasport di tutta Italia nel 2025. Questo nuovo tour nei Palajova sarà decisamente meno “affollato” rispetto ai “Jova Beach Party”, che avevano fatto scaturire diverse polemiche da parte degli ambientalisti. Ma non per questo sarà meno coinvolgente.

Finalmente, dopo un lungo periodo di pausa forzata a causa dell’improvvisa caduta in bici che lo ha costretto ad interrompere il tour per mesi, lasciando i fan in ansia e con il fiato sospeso, rieccolo pronto per una nuova tournée che, non l’abbiamo ancora detto, inizierà il 4 marzo, giorno nel quale si alzerà il sipario sul primo Palajova, dando il via a un tour che si preannuncia epico. Bene, ma come fare per non perdersi i concerti? Di seguito vi diciamo tutto, dalle date a dove comprare i biglietti (ed i loro costi). Fino ad una possibile scaletta delle serate.

Queste le date già comunicate ufficialmente sui profili social dell’artista. Che, rispetto a quelle iniziali, si sono arricchite di nuovi appuntamenti. Il consiglio è quindi quello di monitorarle qualora se ne aggiungano delle altre in corso d’opera. Del resto, al prossimo marzo, mancano ancora parecchi mesi.

Le date del Palajova 2025:

4-5-7 marzo 2025 – Pesaro, Vitifrigo Arena

11-12-14-15-17-18 marzo 2025 – Milano, Unipol Forum

20 marzo 2025 – Zurigo, Hallenstadion

22-23-25-26-28-29 marzo 2025 – Firenze, Nelson Mandela Forum

3-5-6 aprile 2025 – Bologna, Unipol Arena

9-10-12 aprile 2025 – Torino, Inalpi Arena

22-23-25-26 aprile 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

Dove comprare i biglietti

Potete acquistare i biglietti sulle principali piattaforme di ticketing come TicketOne, Vivaticket e Ticketmaster. Siti che offrono diverse modalità di pagamento e la possibilità di scegliere tra diverse categorie di posti, dai parterre ai settori numerati. Tenete conto anche del fatto che, se state cercando un’esperienza unica, potete optare per i pacchetti VIP. Che, generalmente, includono l’accesso anticipato al concerto, del merchandising esclusivo e altri vantaggi.

Che dire dei prezzi? Per quanto riguarda le date di Pesaro, queste le attuali disponibilità:

Parterre In Piedi / Intero: 65.00 € + Commissioni

Parterre In Piedi / Intero + Collector Ticket: 70.95 € + Commissioni

Tribuna Parterre Numerata / Intero: 92.00 € + Commissioni

Tribuna Parterre Numerata / Intero + Collector Ticket: 97.95 € + Commissioni

I Anello Gold Numerato / Intero: 74.75 € + Commissioni

I Anello Gold Numerato / Intero + Collector Ticket: 80.70 € + Commissioni

I Anello Numerato / Intero: 69.00 € + Commissioni

I Anello Numerato / Intero + Collector Ticket: 74.95 € + Commissioni

Secondo Anello – Cat.1 / Intero: 59.80 € + Commissioni

Secondo Anello – Cat.1 / Intero + Collector Ticket: 65.75 € + Commissioni

Concerti Lorenzo Jovanotti – Palajova 2025, la scaletta

Naturalmente, la scaletta ufficiale del Palajova 2025 non è ancora nota. Però, sulla base delle passate esibizioni, si può ipotizzare che sia molto simile a questa.

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

Sei un mito

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Gli anni

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te

Foto Apertura di Wolfgang via Pexels